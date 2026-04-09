Palpite França x Azerbaijão - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - 10/10/2025

É difícil imaginar algo além de uma vitória esmagadora da França aqui. A questão, provavelmente, será quantos gols eles marcarão, ao invés de se vão vencer ou não.

Dicas de apostas para França x Azerbaijão:

França vence por 4+ gols, com odds de 1.60 na Betano;

Mais gols no segundo tempo, com odds de 1.87 na Betano;

Michael Olise como artilheiro a qualquer momento, com odds de 1.65 na Betano.

A França deve vencer o Azerbaijão por 5-0.

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Nossa análise: momento das equipes

A França não tem estado no seu melhor e enfrenta alguns problemas de lesão, mas isso não os impediu de ter um início perfeito nas qualificações para a Copa do Mundo.

Vitórias sobre Ucrânia e Islândia os colocam na liderança do Grupo D, e Kylian Mbappé está em forma espetacular. O time de Didier Deschamps só perdeu duas vezes em 2025 até agora.

Portanto, o Azerbaijão enfrentará um desafio difícil ao visitar Paris. Eles perderam quatro dos seus seis jogos este ano até agora e só marcaram em dois deles.

O recente empate com a Ucrânia oferece alguma esperança, mas eles se beneficiaram de jogar em casa naquele dia.

Escalações esperadas para França x Azerbaijão

França: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Rabiot, Koné, Coman, Olise, Ekitike, Mbappé;

Azerbaijão: Mahammadaliyev, Dashdamirov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Aliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Nuriyev, Emreli, Dadashov.

Uma possível goleada

A profundidade das opções de ataque da França é evidente, pois ela permanece formidável mesmo com Bradley Barcola, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé na equipe. Michael Olise, Hugo Ekitike e, claro, Mbappé, oferecem ainda mais poder ofensivo na frente.

Aurélien Tchouaméni está obviamente suspenso após sua expulsão contra a Islândia, mas novamente, os franceses têm muita profundidade.

Quem quer que Deschamps escolha, eles provavelmente causarão todo tipo de problema para os azeris.

A Islândia marcou cinco gols contra o time de Aykhan Abbasov no mês passado, então a França certamente pode causar pelo menos a mesma quantidade de dano - se não mais.

Shahrudin Mahammadaliyev deve ter uma noite agitada no gol. Faz tempo desde a última vez que essas equipes se enfrentaram, mas quando isso aconteceu - em 1995 - Les Bleus marcaram dois dígitos em uma vitória por 10-0.

Palpite 1 para França x Azerbaijão: França vence por 4+ gols, com odds de 1.60 na Betano.

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O Azerbaijão pode frustrar os franceses

Como mencionado anteriormente, a França não tem estado no seu melhor há algum tempo e teve que virar o jogo para vencer a Islândia.

Com tantos atacantes indisponíveis, o Azerbaijão pode sentir que pode manter os anfitriões sob controle - pelo menos por um tempo. A maioria dos gols que a Milli komanda sofreu nesta temporada foi no segundo tempo dos jogos.

Acontece que é quando os franceses costumam ganhar vida. As equipes tentam frustrá-los, mas no final, suas opções ofensivas provam ser muito fortes.

Correr atrás de Mbappé, Olise e companhia por 90 minutos não é tarefa fácil, e na maioria das vezes, eles rompem.

O time de Deschamps marcou nove gols após o intervalo em seus seis jogos em 2025, e você pode apostar que eles terminarão fortes novamente. Paciência pode ser uma virtude para eles neste fim de semana.

Palpite 2 para França x Azerbaijão: Mais gols no segundo tempo, com odds de 1.87 na Betano.

A incrível fase de Olise

Michael Olise tem brilhado pelo Bayern de Munique nos últimos meses e marcou 16 gols desde o início da Copa do Mundo de Clubes.

O ex-jogador do Crystal Palace também tem quatro participações em gols nas suas últimas cinco partidas a nível internacional, à medida que continua a se destacar na ausência de outros. Aos 23 anos, ele tem um potencial imenso.

Mbappé é, obviamente, visto como o favorito dos apostadores para marcar, mas não há muito valor em apostar nele.

Outras opções incluem Ekitike e o potencial estreante Jean-Philippe Mateta, mas esperamos vários artilheiros. Olise, com a forma que está, pode facilmente estar entre eles.