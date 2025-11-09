Palpite Fortaleza x Grêmio - Brasileirão Série A - 09/11/2025

Penúltimo colocado do Brasileirão, Fortaleza entra desesperado pela vitória contra o Grêmio, que ainda busca vaga na Copa Sul-Americana.

Melhores palpites de apostas para Fortaleza x Grêmio:

Empate anula aposta - Grêmio, com odds de 2.75 na bet365

Ambos os times marcam (SIM), com odds de 1.75 na bet365

Mais de 10 escanteios, com odds de 2.00 na bet365

Em jogo tenso, o Grêmio deve vencer o Fortaleza por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Fortaleza e Grêmio fazem um dos jogos mais importantes da rodada, neste domingo (9), às 20h30, no Castelão. O duelo é decisivo para o Leão do Pici, que hoje ocupa a penúltima colocação, com apenas 29 pontos, e só pode pensar na vitória. Com apenas sete jogos pela frente, os cearenses têm que vencer este duelo ou rebaixamento vai se tornar uma realidade.

O Fortaleza cedeu empate em 1 a 1 ao arquirrival Ceará na rodada anterior e tem que reagir no Castelão. O time fez grandes temporadas em sequência nos últimos anos e agora se vê muito próximo da queda para a Série B. Somente uma arrancada espetacular nesta reta final vai impedir o descenso.

O Grêmio, 14º com 39 pontos, ainda tem chances pequenas de ser rebaixado e quer acabar de vez com este pesadelo. Hoje, a realidade que se apresenta para o Imortal é conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana e terminar o ano com dignidade. Na rodada anterior, derrota em casa, por 1 a 0, para o Cruzeiro.

O histórico do confronto entre Fortaleza e Grêmio é favorável ao Imortal. As equipes se enfrentaram apenas 23 vezes oficialmente, com 13 vitórias dos gaúchos, seis empates e quatro vitórias do Fortaleza.

Prováveis escalações de Fortaleza e Grêmio

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco, Lucas Sasha, Pierre e Herrera (Lucas Crispim), Moisés, Breno Lopes e Adam Bareiro.

Grêmio: Volpi, João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon, Cuéllar, Arthur e Edenilson (Monsalve), Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.

Grêmio pode explorar o desespero do Fortaleza

O fato do Fortaleza ser o penúltimo colocado e estar em uma situação extremamente delicada pode favorecer o Grêmio. O time gaúcho ainda tem chances de ser rebaixado, é verdade, mas as probabilidades são mínimas, o que deixa a equipe em uma situação menos sufocante do que o adversário.

O Fortaleza entra em campo muito pressionado e pode sentir o incômodo que vem das arquibancadas, com a torcida insatisfeita e muito chateada.

As odds para apostar em uma vitória do Grêmio estão bem convidativas. O time do técnico Mano Menezes já superou o Fortaleza no primeiro turno, em Porto Alegre, e pode repetir a dose, agora no Castelão. Além disso, o Imortal faz um returno um pouco melhor do que o Leão do Pici.

Palpite 1: Empate anula aposta - Grêmio, com odds de 2.75 na bet365

Defesas frágeis e muita coisa em jogo

Fortaleza e Grêmio deixam muito a desejar no sistema defensivo neste Brasileirão. O Leão do Pici já sofreu 46 gols em 31 jogos, enquanto o Grêmio foi vazado 41 vezes em 32 partidas. Tendo em vista este cenário, é grande a chance de termos os dois times marcando nesta partida no Castelão.

No primeiro turno, o Grêmio bateu o Fortaleza por 2 a 1 na Arena, em Porto Alegre. Naquela ocasião, o Fortaleza chegou a ter mais posse de bola (59% contra 41%) e os dois times arriscaram bastante. Foram 10 chutes dos gaúchos e 12 do Leão do Pici, porém o Imortal foi mais eficaz em colocar a bola na rede.

Palpite 2: Ambos os times marcam (SIM), com odds de 1.75 na bet365

Jogo pode ser definido pelo alto

O Fortaleza marcou o seu gol contra o Ceará em cobrança ensaiada de escanteio e deve voltar a investir nos cantos, desta vez contra o Grêmio. No clássico cearense foram nove escanteios. E, já que deu certo, a tendência é aumentar este número. Além disso, o Leão do Pici deve partir para cima já nos primeiros minutos, forçando rebatidas dos visitantes.

Outro bom indicador para quem vai investir nesta dica de aposta é que o último jogo do Grêmio, na derrota de 1 a 0 para o Cruzeiro, também teve um bom número de escanteios. Foram 11. A equipe gaúcha somou 17 chutes no jogo, o que gerou muitos cantos.