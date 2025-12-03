Palpite Fortaleza x Corinthians - Brasileirão Série A - 03/12/2025

O Fortaleza segue em busca do milagre, e uma nova vitória pode tirar o time da zona de rebaixamento. Já o Corinthians busca a oitava posição.

Melhores palpites para Fortaleza x Corinthians:

Vitória do Fortaleza, com odds de 1.88 na Betano;

Ambos equipes marcam (NÃO), com odds de 1.82 na Betano;

Mais de 10.5 escanteios, com odds de 2.07 na Betano.

Em jogo emocionante, o Fortaleza deve vencer o Corinthians por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

O Fortaleza está cada vez mais próximo de deixar o Z-4. Porém, tem um adversário muito duro pela frente. O Timão está com a cabeça na Copa do Brasil, mas ainda tem um objetivo a cumprir.

Antes tido como rebaixado, o Fortaleza reagiu de maneira incrível nesta reta final do Brasileirão. O time está invicto há oito jogos e tem chances reais de escapar da degola.

Uma nova vitória nesta rodada pode tirar o time do Z-4, a depender dos outros resultados.

O Leão do Pici vem de vitória sobre o Atlético-MG, por 1 a 0, e segue sonhando.

O Corinthians tem como prioridade a semifinal da Copa do Brasil, mas quer chegar em oitavo no Brasileirão para ter mais chances de chegar à Libertadores, caso o G-8 se confirme.

O Timão vem de altos e baixos nas últimas rodadas e, em seu mais recente compromisso, empatou em 2 a 2 com o Botafogo, na Arena.

Prováveis escalações de Fortaleza x Corinthians

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Tomás Pochettino, Herrera, Breno Lopes e Bareiro;

Corinthians: Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro e Matheus Bidu, Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Gui Negão (Vitinho).

Leão do Pici vai em busca de uma nova vitória

Com três vitórias consecutivas, o Fortaleza chega forte para este duelo contra o Corinthians. O time cearense está confiante e embalado.

O técnico Martín Palermo fez o time crescer de rendimento e conquistou a confiança dos torcedores.

Na vitória sobre o Atlético-MG, o Laion contou com casa cheia. Foram mais de 51 mil torcedores que apoiaram a equipe do início ao fim.

A situação deve se repetir nesta rodada, com a torcida fazendo grande festa para empurrar os donos da casa.

O momento do Fortaleza é melhor do que o do Corinthians. Além disso, a motivação dos paulistas é relativamente menor do que a do Tricolor de Aço nessas rodadas finais.

Palpite 1 para Fortaleza x Corinthians: Vitória do Fortaleza, com odds de 1.88 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Laion melhorou na defesa e deve dificultar para o Timão

O técnico Martín Palermo parece ter ajustado a defesa do Fortaleza nos últimos jogos.

O time venceu Atlético-MG e RB Bragantino sem ser vazado, o que dá esperanças de que a situação possa se repetir nesta rodada, contra o Corinthians.

Outro bom motivo para acreditar que não teremos gols de ambos os lados é que o ataque do Corinthians deixa muito a desejar neste Campeonato Brasileiro.

A equipe marcou apenas 40 gols em 36 jogos. Mais do que isso, são apenas 14 gols em 18 jogos fora de casa.

Consciente da responsabilidade de não poder cometer erros, o Laion vem sendo mais cauteloso, cedendo poucas oportunidades para os adversários.

Palpite 2 para Fortaleza x Corinthians: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.82 na Betano.

Fortaleza vem investindo em escanteios

Os últimos cinco jogos do Fortaleza tiveram mais de 10 escanteios. Um ótimo sinal para quem vai apostar nesta estatística.

Na rodada anterior, contra o Atlético-MG, foram 11 cantos, sendo nove deles a favor do Laion.

A equipe está muito perigosa no jogo aéreo, aplicando jogadas ensaiadas e dificultando a vida das defesas adversárias. O cenário deve se repetir contra o Corinthians.

O Leão do Pici não tem números muito interessantes no ataque, com apenas 39 gols marcados e apresentando dificuldades criativas. Por isso, acaba se apoiando muito em escanteios e cobranças de falta.

Além, claro, da necessária pressão para construir resultados positivos em meio a um cenário desfavorável. É jogar a bola na área e ver o que acontece.