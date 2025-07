Palpite Fortaleza x Bahia - Brasileirão Série A - 19/07/2025

Fortaleza e Bahia se reencontram após a decisão nas quartas de final da Copa do Nordeste.

O Fortaleza, sob o novo comando do técnico Renato Paiva, tenta reencontrar o caminho das vitórias. Por outro lado, o Bahia busca continuar mantendo o bom desempenho no campeonato.

As equipes se enfrentam neste sábado, no Castelão, às 16h. O confronto é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira alguns palpites, dicas de mercados e análises para Fortaleza x Bahia.

Mercado Palpite Odds na VBet Resultado Final Bahia 2.77 Total de Gols Mais 2,5 2.25 Total Escanteios Mais 9,5 1.63

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 17/07, às 18h15.

Como chegam as equipes

Passando por um momento difícil, o Fortaleza já contabiliza oito partidas consecutivas sem conseguir vencer. No último jogo do Brasileirão, perdeu em casa para o Ceará por 1x0, e com mais essa derrota, a equipe ocupa a penúltima posição na competição.

Antes disso, o Fortaleza ainda foi eliminado da Copa do Nordeste ao ser derrotado pelo Bahia por 2x1.

O Bahia, por sua vez, não jogou pelo Brasileirão nesta 14ª rodada, já que sua partida contra o Internacional foi adiada devido aos playoffs da Sul-Americana. Partida essa em que empatou sem gols com o América de Cali.

Na sua última disputa no Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu o Atlético-MG por 2x1, na Arena Fonte Nova. Apesar de ter um jogo a menos, o Esquadrão permanece no G4 com um total de 24 pontos.

Resultado final

O Fortaleza atravessa um momento crítico no Campeonato Brasileiro, sem conseguir marcar pontos nas últimas cinco rodadas, o clube se aprofunda na luta contra o rebaixamento.

Mesmo atuando em seu estádio, a equipe não demonstra reação, uma vez que, nas suas últimas cinco partidas em casa, venceu apenas uma, obtendo uma vitória expressiva de 5x0 sobre o Juventude na oitava rodada da competição.

Além disso, o time entra em campo com um novo treinador, já que o técnico Vojvoda não resistiu aos resultados insatisfatórios e foi demitido.

Por outro lado, o Bahia chega com três triunfos consecutivos no Brasileirão e permanece invicto por cinco partidas, considerando todas as competições em que participa.

Dessa forma, o cenário do embate, apesar do mando de campo, se mostra favorável para o Bahia.



Palpite 1 - Vitória do Bahia com Odd 2.77 na VBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fortaleza e Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols na partida

A taxa de jogos com mais 2,5 gols tem se mostrado bastante frequente nas partidas recentes do Bahia, um resultado que ocorreu quatro vezes em seus últimos cinco encontros.

O time conseguiu marcar gols nessas quatro ocasiões, totalizando dez gols, o que indica a produtividade de seu ataque. Essa realidade também se aplica aos jogos do Fortaleza, já que em cinco confrontos, três deles tiveram três gols ou mais no resultado final.

A distinção em relação aos duelos do Bahia é que, nas partidas do Fortaleza, eles só anotaram quatro gols, enquanto sofreram 12.



Portanto, levando em consideração o número de gols marcados nas últimas partidas de ambas as equipes e destacando a eficácia ofensiva do Bahia, além das vulnerabilidades defensivas do Fortaleza, a competição entre os times apresenta boas perspectivas para essa odd.



Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com Odd 2.25 na VBet.

Escanteios na partida

Embora o Fortaleza não tenha tido um grande desempenho em termos de ataque, no que diz respeito às cobranças de escanteios, o Leão conseguiu números notáveis; em seus últimos três jogos, totalizou 25 escanteios, destacando-se a partida contra o Santos, onde cobrou 15 tiros de canto.

Em todos esses jogos, apenas na partida contra o Ceará, o número total de escanteios ficou abaixo de 9,5.

O Bahia apresenta estatísticas mais limitadas nesse aspecto, com apenas 11 escanteios em seus três jogos anteriores. No entanto, permitiu uma quantidade considerável de escanteios, resultando em dois desses jogos terminando com dez ou mais escanteios.

No embate entre Fortaleza e Bahia pela Copa do Nordeste, no começo do mês, o total de escanteios superou 9,5.



Portanto, nossa sugestão de aposta é que ocorram dez ou mais escanteios na partida.



Palpite 3 - Mais 9,5 Escanteios com Odd 1.63 na VBet.