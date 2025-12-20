Palpite Fontenay x PSG - Copa da França - 20/12/2025

Nosso especialista em apostas espera que o PSG passe facilmente pelo time semi-profissional para garantir sua vaga na próxima fase da Copa da França.

Dicas de apostas para Fontenay x PSG:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Fontenay 0-6 PSG;

Fontenay 0-6 PSG; Palpite de artilheiros: PSG - Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-in, Khvicha Kvaratskhelia x2, Bradley Barcola.

Fontenay não é um nome que a maioria dos fãs de futebol reconhecerá, pois a equipe semi-profissional joga na quinta divisão francesa, conhecida como National 3 Grupo B. Fundado em 1991, o Stade Emmanuel Murzeau é seu estádio.

O clube comunitário jogou 11 partidas na liga até agora, registrando cinco vitórias e cinco derrotas, ocupando assim o sexto lugar, nove pontos atrás da primeira posição. Terminar em primeiro é necessário para a promoção à divisão National 2.

Eles estavam em uma sequência de três vitórias consecutivas, mas agora perderam três dos últimos quatro jogos. No entanto, conseguiram vencer duas partidas na Copa da França para garantir este confronto contra o PSG.

O técnico Philippe Guilloteau estará ansioso por este evento, já que times da liga National 3 raramente têm a chance de jogar contra os campeões franceses.

A Ligue 1 entrou em recesso de inverno, então o PSG jogou sua última partida da liga no fim de semana passado. Os parisienses venceram o Metz por 3-2, mantendo-se apenas um ponto atrás dos atuais líderes do campeonato, o Lens.

Durante a semana, o PSG participou da final da Copa Intercontinental contra o Flamengo do Brasil. O time europeu venceu nos pênaltis, após a partida terminar 1-1 nos 90 minutos e na prorrogação.

Luis Enrique estará ansioso para garantir a Copa da França pelo terceiro ano consecutivo sob sua liderança. No entanto, a jornada do PSG até a final começa com este confronto da rodada de 64 contra o pouco conhecido Fontenay.

Escalações esperadas para Fontenay x PSG

Escalação esperada do Fontenay: Badri, Digol-Ndozangue, Graffin, Deplanque, Zomenio, Belbachir, Bedime, Rauturier, Mayi, Renou, Diawara;

Badri, Digol-Ndozangue, Graffin, Deplanque, Zomenio, Belbachir, Bedime, Rauturier, Mayi, Renou, Diawara; Escalação esperada do PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Lee, Kvaratskhelia, Doué.

Muitos gols esperados

O PSG é o grande favorito para derrotar o Fontenay no sábado. Na temporada passada, os atuais campeões jogaram todas as rodadas fora de casa e ainda assim conseguiram o feito.

Além disso, derrotaram notavelmente o Stade Briochin, que jogava na National 2 na época, por 7-0.

Os anfitriões estão em má forma, tendo perdido dois jogos consecutivos na liga. Fora isso, venceram quatro e perderam dois dos seis jogos da liga que jogaram em casa. Esta é a primeira vez que enfrentam o PSG, e uma surpresa é muito improvável.

Com os parisienses invictos em suas últimas quatro partidas, eles parecem prontos para continuar essa sequência neste confronto da rodada de 64. Eles marcaram nove gols em seus últimos quatro jogos, o que equivale a uma média de 2,25 gols por jogo.

Enfrentar um time da quinta divisão do futebol francês provavelmente resultará em um grande número de gols.

Dica de aposta 1 para Fontenay x PSG: Handicap 1x2: PSG com handicap de -2, com odds de 1.80 na Betano.

Eficiência na defesa

Fontenay marcou 16 gols e sofreu 16 gols na liga, resultando em um saldo de gols zero. Isso indica que seu ataque é decente, mas eles permitem que o adversário marque com muita frequência.

Eles sofreram sete gols em seus últimos dois jogos, embora tenham conseguido marcar quatro vezes nessas partidas. Enquanto isso, o PSG manteve o gol sem sofrer em dois dos últimos quatro jogos.

Metade das últimas 10 partidas do PSG em todas as competições viu apenas um ou nenhum time marcar. No entanto, a qualidade dos visitantes provavelmente será forte demais para seus adversários de liga inferior, então uma vitória sem sofrer gols é provável.

Dica de aposta 2 para Fontenay x PSG: BTTS: não, com odds de 1.31 na Betano.

Kvaratskhelia na liderança do ataque

Khvicha Kvaratskhelia marcou em sua última partida contra o Flamengo. Embora muitos jogadores provavelmente balancem as redes no sábado, o atacante georgiano está entre os favoritos para fazê-lo. Enrique o posicionou como o homem central no ataque durante a semana, o que significa que ele deve receber muitas chances de marcar.

Além disso, a velocidade e agilidade de Kvaratskhelia podem ser difíceis demais para os anfitriões defenderem. Até agora, ele marcou três gols em suas últimas quatro aparições pelo clube. Tendo redescoberto sua forma de artilheiro, ele será a principal ameaça caso Ousmane Dembélé e companhia sejam poupados.