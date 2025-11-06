Palpite Fluminense x Mirassol - Brasileirão Série A - 06/11/2025

O Fluminense recebe o Mirassol, sensação do Campeonato Brasileiro, em jogo importante para a definição dos classificados para a Libertadores.

Melhores palpites para Fluminense x Mirassol:

Dupla hipótese - Empate ou vitória do Mirassol, com odds de 1.90 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365;

Para ambos os times receberem 2 ou mais cartões (SIM), com odds de 1.72 na bet365.

Em jogo muito equilibrado, Fluminense e Mirassol devem empatar em 2 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

Fluminense e Mirassol medem forças nesta quinta-feira (6), no Maracanã, em um jogo muito importante para o G-7, grupo dos times que conquistam vaga para a Libertadores do próximo ano.

O equilíbrio deve marcar este confronto. São duas equipes que não desistem fácil e já tiveram grandes atuações na temporada.

O Fluminense, hoje sétimo colocado, quer se firmar no G-7 e, quem sabe, se aproximar também do G-5, grupo dos times que vão direto para a fase de grupos da Libertadores.

O Tricolor vem de uma derrota para o Ceará, no Castelão, por 2 a 0, e sabe que não vai ter moleza nesta rodada, já que enfrenta a grande surpresa do campeonato.

Os visitantes chegam ao Rio com muita moral, com uma campanha impressionante, na quarta posição, com 56 pontos e já muito próximos de conquistar o principal objetivo nesta reta final de temporada, que é se garantir na Libertadores.

Na última rodada, o Leão Caipira empatou sem gols com o Botafogo, em Mirassol, e quer voltar a vencer, agora no Rio.

Prováveis escalações de Fluminense x Mirassol

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy;

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa (Cristian).

Boa oportunidade de dupla hipótese

O Mirassol já deixou de ser uma surpresa e hoje é um adversário muito duro para qualquer equipe neste Campeonato Brasileiro.

Ainda que o Fluminense tenha a vantagem de jogar em casa, no Maracanã, o Leão Caipira tem boas chances neste duelo, uma vez que já derrotou o Tricolor e outros gigantes do futebol brasileiro nesta competição.

As odds para uma aposta em dupla hipótese, de empate ou vitória do Mirassol, estão muito convidativas.

O técnico Rafael Guanaes vem fazendo um ótimo trabalho à frente da equipe paulista e pode arrancar, ao menos, um pontinho no Rio.

O Mirassol está invicto há cinco jogos e quer ampliar a sequência diante do Fluminense.

Palpite 1 para Fluminense x Mirassol: Dupla hipótese - Empate ou vitória do Mirassol, com odds de 1.90 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Times podem repetir a dose do primeiro turno

Fluminense e Mirassol têm tudo para balançarem a rede neste confronto. No jogo válido pelo primeiro turno, há cerca de um mês, ambos os times marcaram, e a partida desta quinta parece propícia para esta aposta, já que o cenário pouco mudou.

O Mirassol tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, com 52 gols em 31 jogos.

É difícil imaginar que a equipe paulista não faça, pelo menos, um gol no Maracanã. O time passou em branco contra o Botafogo e está cheio de vontade de voltar a marcar.

Já o Fluminense é um dos melhores mandantes do Brasileirão. O time não tem um ataque tão poderoso quanto o do Mirassol em número de gols, mas não costuma bobear em casa.

A equipe tricolor se acertou sob o comando de Zubeldía e chega forte nesta reta final.

Palpite 2 para Fluminense x Mirassol: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365.

Jogo de velocidade e com cara de cartões

Fluminense e Mirassol são times velozes e que acabam forçando os adversários a cometer muitas faltas.

Neste cenário, é provável que tenhamos um jogo com um bom número de cartões de ambos os lados no Maracanã.

O Mirassol já acumula 80 cartões amarelos neste Brasileirão, enquanto o Fluminense soma 65.

No confronto recente entre as equipes, foram sete cartões amarelos, sendo três para o time paulista e quatro para o Tricolor. Ou seja, um bom indicador para quem vai investir nesta dica.

O Tricolor e o Leão Caipira fizeram um jogo muito aberto em Mirassol e devem novamente partir com tudo para o ataque, criando muitas situações de perigo e faltas.