Palpite Fluminense x Flamengo - Brasileirão Série A - 19/11/2025

Fluminense e Flamengo se enfrentam em clássico pelo Brasileirão, com o Tricolor querendo atrapalhar o Rubro-Negro na corrida pela taça.

Melhores palpites de apostas para Fluminense x Flamengo

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Fluminense x Flamengo

Flamengo vence, com odds de 2.06 na KTO

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.55 na KTO

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.07 na KTO

Em jogo equilibrado, o Flamengo vencerá o Fluminense por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Fluminense e Flamengo se enfrentam em um clássico decisivo que pode mexer diretamente com a parte de cima da tabela. As duas equipes chegam em bons momentos e com confiança elevada, o que reforça a expectativa de um dos confrontos mais qualificados da rodada.

O clima de decisão é evidente: o Flu busca se manter vivo na disputa por vaga na Libertadores, enquanto o Flamengo tenta consolidar a liderança.

O Fluminense vive fase consistente sob o comando de Luis Zubeldía. A equipe retomou o padrão de jogo baseado em posse de bola, movimentação curta e intensidade no meio-campo.

Nos últimos jogos, o Tricolor mostrou mais equilíbrio defensivo, com boa compactação e menos exposição em transições, algo que vinha sendo problema ao longo da temporada.

O empate com o Cruzeiro fora de casa reforçou essa evolução e mostrou que o time está competitivo mesmo longe do Rio. Com Cano, Acosta e Canobbio, o Flu tem criatividade e poder de decisão suficientes para incomodar qualquer defesa.

Já o Flamengo vive seu melhor momento na temporada e chega ao clássico com moral elevadíssima. Líder do Brasileirão, o time de Filipe Luís encontrou equilíbrio nas duas fases do jogo: defende com mais organização e ataca com precisão cirúrgica.

A goleada sobre o Sport, ainda que contra um adversário rebaixado, mostrou um Flamengo ativo, agressivo e com intensidade de equipe campeã. Arrascaeta voltou a ser o cérebro do time, Bruno Henrique vive grande fase e Pulgar tem sido fundamental na construção das jogadas.

A equipe parece mais madura e preparada para confrontos grandes, especialmente no Maracanã, onde cresce de produção.

Prováveis escalações de Fluminense x Flamengo

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl; Arrascaeta; Luiz Araújo, Lino e Bruno Henrique.

Clássico decisivo no Maracanã

Fluminense e Flamengo chegam para um dos jogos mais importantes da rodada, em momentos de alta confiança. O Tricolor mantém boa sequência sob Zubeldia e vem mostrando mais equilíbrio defensivo, além da já conhecida qualidade na construção das jogadas.

A equipe tem sido competitiva contra os principais adversários e costuma crescer em clássicos, especialmente com o meio-campo funcionando bem e com Acosta e Canobbio em sintonia.

Do outro lado, o Flamengo vive seu melhor momento na temporada. Líder do Brasileirão, o time de Filipe Luís combina intensidade, consistência defensiva e poder de decisão no ataque.

A goleada por 5 a 1 sobre o Sport confirmou a evolução coletiva. Com Arrascaeta em ótimo momento e Bruno Henrique mostrando faro de gol, o Rubro-Negro chega com leve favoritismo para o clássico.

Palpite 1: Flamengo vence, com odds de 2.06 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Fla-Flu com tendência de gols

A expectativa é de um jogo aberto e com bom volume ofensivo. O Fluminense, mesmo cauteloso em certos momentos, cria muito através das triangulações e das movimentações curtas, ocupando bem o campo ofensivo.

A equipe tem qualidade para atacar tanto em construção quanto em transições rápidas, especialmente com Acosta e Canobbio explorando o espaço entre as linhas.

O Flamengo, por sua vez, vive fase extremamente produtiva no ataque. A equipe trabalha a posse de forma paciente, mas acelera com precisão quando encontra brechas.

A circulação rápida da bola e o entrosamento do setor ofensivo aumentam a probabilidade de um clássico de ritmo intenso, com chances para os dois lados e um placar elevado.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.55 na KTO

Ataques devem aparecer nos dois lados

O Fluminense, atuando no Maracanã, costuma encontrar caminhos para finalizar com perigo. Cano segue sendo uma das principais referências ofensivas do campeonato, e o encaixe com Acosta ainda é estratégico para furar defesas bem posicionadas.

Mesmo diante de um Flamengo forte, o Flu tem qualidade suficiente para construir chances claras ao longo do jogo.

O Flamengo, por sua vez, dificilmente passa em branco. A equipe entra no clássico com seu ataque em franca ascensão e com múltiplas opções de definição.

A combinação de criatividade no meio-campo e agressividade no último terço torna o Rubro-Negro uma ameaça permanente. A soma desses fatores indica um confronto com chances claras dos dois lados.