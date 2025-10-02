Palpite Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 02/10/2025

Confira os nossos palpites para Flamengo x Cruzeiro para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quinta (2), às 20h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Flamengo x Cruzeiro

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.05 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365;

Mais de 9 escanteios, com odds de 1.72 na bet365.

Em jogo que vale muito, o Flamengo deve vencer o Cruzeiro por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O duelo promete intensidade, já que os dois times brigam pelo título e chegam em boa fase ao clássico interestadual. A partida vale mais que três pontos, podendo mexer diretamente nas primeiras colocações do Brasileirão.

O Flamengo vive um grande momento no campeonato. Líder isolado, o Rubro-Negro vem de uma vitória marcante contra o Corinthians, de virada, em Itaquera, resultado que consolidou a força do time mesmo fora de casa.

Com 54 pontos em 24 jogos, a equipe soma três vitórias e dois empates nas últimas cinco rodadas, mantendo uma regularidade que a credencia como principal candidata ao título.

O Cruzeiro, por sua vez, também aparece forte na disputa pela taça. Com 50 pontos em 25 partidas, o time mineiro venceu quatro dos últimos cinco jogos, mostrando consistência e equilíbrio.

A única derrota foi para o Vasco, em São Januário, por 2 a 0, na rodada passada, mas o desempenho recente ainda coloca a Raposa como rival direto do Flamengo na luta pelas primeiras posições.

Prováveis escalações de Fortaleza x São Paulo

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Saúl, Jorginho, Arrascaeta; Plata, Samuel Lino, Pedro.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge.

Pressão rubro-negra no Maracanã

O Flamengo chega embalado para o clássico contra o Cruzeiro e com a confiança em alta após mais uma classificação na Libertadores.

Jogando no Maracanã, a equipe de Filipe Luís tem sido quase imbatível, com um ataque poderoso que costuma empurrar os adversários para trás desde os primeiros minutos.

Jogadores como Pedro, Arrascaeta e Samuel Lino vivem boa fase e garantem ao torcedor a expectativa de um duelo movimentado.

Do outro lado, o Cruzeiro tem um sistema defensivo consistente, mas vai precisar se desdobrar para segurar a pressão carioca.

A tendência é de um jogo com intensidade alta e chances de gol para ambos os lados. Afinal, as duas equipes sonham com a taça e não vão vender uma possível derrota com tranquilidade.

Palpite 1 para Flamengo x Cruzeiro: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.75 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico com gols para os dois lados

Clássicos entre Flamengo e Cruzeiro dificilmente passam em branco, e esse promete seguir a tradição.

O Flamengo tem um dos ataques mais produtivos do país, criando muitas chances, principalmente em casa. O Cruzeiro, por sua vez, tem em Kaio Jorge e Matheus Pereira duas peças fundamentais para furar a defesa adversária.

O momento do time mineiro é positivo, especialmente após vencer o Atlético-MG na Copa do Brasil, o que reforça a confiança do elenco.

Mesmo com a derrota na última rodada, o resultado não apaga a boa sequência da equipe de Leonardo Jardim.

Ambos devem encontrar espaço para marcar, seja em jogadas trabalhadas ou em contra-ataques velozes. A história recente do confronto também mostra essa tendência, com gols para os dois lados em diversos jogos.

Palpite 2 para Flamengo x Cruzeiro: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365.

Escanteios em abundância

Jogando no Maracanã, o Flamengo costuma sufocar seus adversários pelas laterais, forçando defesas a ceder escanteios constantemente.

Varela e Ayrton Lucas dão profundidade ao time, enquanto Pedro e Léo Pereira são referências no jogo aéreo, o que torna esse tipo de jogada ainda mais explorada.

O Cruzeiro também contribui para esse mercado, já que aposta bastante em bolas paradas, especialmente quando atua fora de casa.

Com escanteios venenosos, Matheus Pereira pode definir o jogo mesmo se a Raposa encontrar dificuldades.

Nos últimos jogos, a equipe mineira mostrou que consegue criar oportunidades pelos lados e gerar cantos em sequência.

Com duas equipes que sabem usar a bola parada como arma, a expectativa é de números altos nesse mercado.