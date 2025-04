Palpite Flamengo x Corinthians - Brasileirão Série A - 27/04/205

Uma batalha de estratégias promete reviravoltas e tensão até o apito final no Maracanã

Neste domingo, o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã, às 16h. A disputa é válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira palpites, dicas de mercado e análises para Flamengo x Corinthians.

Mercado Palpite Odds na Novibet Resultado Final Flamengo 1.48 Ambas Equipes Receberão 2+ Cartões Sim 1.69 Total de Gols Menos 2,5 1.76

As odds podem sofrer alterações. Última atualização feita em 24/04, às 23h40.

Veja a nossa análise do código promocional Novibet

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Confira quais são as melhores casas de apostas

Como chegam as equipes

Com o 0x0 no clássico contra o Vasco na quinta rodada, o Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras e agora ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 11 pontos. Pela Libertadores, o clube carioca empatou mais uma, dessa vem com a LDU do Equador, novamente pelo placar de 0x0.

Com esse resultado o Rubro-Negro se complicou no torneio continental e caiu para terceira posição. O Corinthians, por outro lado, vem de duas vitórias: a primeira

quando superou o Sport por 2x1 na última rodada, e depois o Racing com placar apertado de 1x0, pela Sul-Americana. No Brasileirão, o Alvinegro é o sétimo colocado na tabela com sete pontos.

No retrospecto recente entre Flamengo e Corinthians, os flamenguistas levam vantagem. Foram quatro vitórias e quatro empates nos últimos dez encontros, enquanto o Timão venceu só duas vezes.

Flamengo favorito no clássico do povo

Invicto na competição, em cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro o Flamengo venceu três e empatou dois. Após empate na última rodada, agora a equipe de Filipe Luís precisa voltar a somar pontos e se recolocar na tabela. Vale ressaltar que em dez duelos como mandante este ano, em seis deles o Rubro-Negro saiu vitorioso, perdendo e empatando duas vezes.

Apesar da empolgação pelos dois triunfos nas duas últimas partidas, o Corinthians ainda apresenta resultados instáveis no Brasileirão. Com duas vitórias, duas derrotas e um empate, o clube paulista totaliza sete pontos, quatro a menos que o Flamengo. Lembrando que, jogando como visitante, o Timão ainda não venceu no Brasileirão.

Embora os resultados favoráveis ao Corinthians nos últimos jogos, ainda sim o Flamengo é favorito para este jogo. Com resultados sólidos ao longo da temporada, inclusive nesse início de Campeonato Brasileiro, e levando em consideração a retrospectiva dos últimos encontros das equipes, a expectativa é de vitória do Mengão no Clássico do Povo.

Palpite 1 – Vitória do Flamengo com odd 1.48 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Corinthians nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um clássico marcado por muitos cartões

O mercado de cartões é sempre muito atrativo quando envolve um grande jogo, como costuma ser a disputa entre Flamengo e Corinthians, e os números confirmam isso. Observando as últimas cinco partidas do Clássico Povo, foram distribuídos ao todo 37 cartões ao longo dos 90 minutos, incluindo quatro cartões vermelhos. O Flamengo foi o que mais recebeu cartões, com 19 anotados, enquanto o Corinthians, soma quase a mesma quantidade, recebendo 17.

Nessas partidas, em quatro delas as equipes saíram com dois ou mais cartões. Com destaque para o confronto disputado pelo segundo turno do Brasileirão do ano passado, ao todo foram 12 cartões, nove amarelos e três vermelhos. Além disso, o Timão acumula 17 cartões anotados nos encontramos recentes, já o Flamengo tem sete.

Neste domingo, a tendência é que os números se repitam, e o Clássico do Povo seja marcado por jogadas duras e disputas intensas por bola, resultando em uma grande quantidade de cartões.



Palpite 2 - Ambas Equipes Receberão 2+ Cartões com odd 1.69 na Novibet

Poucos gols na partida

Nos duelos disputados desde 2023, as redes foram balançadas apenas oito vezes, com cinco gols a favor do Flamengo e três a para do Corinthians. Em quatro dessas partidas, a quantidade de gols ficou abaixo de 2,5.

O ataque flamenguista soma 46 gols convertidos este ano, porém os últimos jogos não vêm sendo marcados por muitos gols. Desde o 1x2, na derrota para o Central Córdoba pela Libertadores, nos jogos seguintes o Rubro-Negro só voltou a registrar a marca de mais 2,5 gols em suas partidas na goleada por 6x0 contra o Juventude.

Já nos oito jogos do Corinthians, incluindo Brasileirão e Sul-Americana, só em três deles saiu no mínimo três gols na partida.

Com base nos números apresentados pelos clubes nos jogos recentes e considerando o retrospecto do confronto, a possibilidade de que haja menos de três gols no jogo deste fim de semana é alta.



Palpite 3 - Menos 2,5 Gols com odd 1.76 na Novibet