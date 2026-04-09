Palpite Flamengo x Vitória - Brasileirão Série A - 25/08/2025

Confira os palpites para Flamengo x Vitória para o confronto no Rio de Janeiro, nesta segunda (25), às 21h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Flamengo x Vitória

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Flamengo x Vitória

Flamengo vence de zero, com odds de 1.71 na KTO

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.74 na KTO

Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na KTO

Em jogo com favoritismo claro, o Flamengo deve vencer o Vitória por 3 a 0.

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Nossa análise: momento das equipes

Empolgado com a classificação para as quartas da Libertadores, o Flamengo recebe o Vitória no encerramento da rodada do Brasileirão.

Líder, o Rubro-Negro carioca quer seguir vencendo e ampliando a vantagem, enquanto o Leão do Barradão precisa de um bom resultado para sair da zona do rebaixamento. Esses ingredientes tornam o duelo dos que vestem vermelho e preto ainda mais interessante.

Após a vitória contra o Internacional, o Flamengo garantiu passagem para as quartas de final da Copa Libertadores. Agora, o Rubro-Negro retoma o foco no Brasileirão, competição que é líder isolado. Em 19 jogos, o Fla somou 43 pontos e tem quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas.

No último jogo, o Mais Querido visitou o Internacional e venceu por 3 a 1.

Na parte inferior da tabela, o Vitória sofre, mas vê de perto a chance de sair do Z-4. A tarefa não é das mais fáceis, já que depende de uma vitória contra o Flamengo no Maracanã.

O time de Fábio Carille vem tendo dificuldades nas últimas partidas, já que tem quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Em 20 partidas, o Leão somou apenas 19 pontos. No último encontro, empatou em 2 a 2 com o Juventude no Barradão.

Este será o 52º jogo entre Flamengo e Vitória na história do futebol. O Mais Querido tem 31 vitórias contra 10 triunfos do Vitória. As outras 10 partidas terminaram empatadas. No último encontro, já nesta temporada, vitória do Flamengo por 2 a 1 no Barradão.

Prováveis escalações de Flamengo e Vitória

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu (Claudinho, Lucas Braga ou Paulo Roberto), Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Romarinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Flamengo deve vencer sem sofrer gols

Jogando no Maracanã, o Flamengo chega como favorito absoluto contra o Vitória. A equipe de Filipe Luís tem mostrado consistência em jogos em casa, com uma defesa sólida e jogadores decisivos do meio para frente.

A pressão ofensiva costuma sufocar adversários, mas a solidez defensiva também merece destaque: nas últimas rodadas, o time carioca sofreu poucos gols e conseguiu controlar o ritmo.

O Vitória, por sua vez, vem oscilando e ainda não encontrou um padrão ofensivo confiável. A tendência é que a equipe baiana tenha dificuldade para criar chances claras, deixando o Flamengo com boas possibilidades de vencer sem ser vazado.

Palpite 1: Flamengo vence sem sofrer gols, com odds de 1.71 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Vitória nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols devem aparecer com naturalidade

Um dos mercados mais atraentes para o confronto é o de gols. Com um ataque que conta com nomes como Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Samuel Lino, o Flamengo costuma transformar a pressão em oportunidades reais de balançar as redes.

Além disso, quando joga no Maracanã, a equipe cria uma média elevada de chances por partida.

O Vitória, mesmo em desvantagem técnica, pode contribuir nesse mercado: bolas paradas e contra-ataques rápidos costumam ser suas principais armas, o que pode ajudar no placar.

Diante disso, a expectativa é de um jogo movimentado e com mais de dois gols no total, refletindo o estilo ofensivo dos times.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.74 na KTO

Escanteios devem surgir em abundância

O estilo de jogo do Flamengo em casa costuma pressionar os adversários até o limite, principalmente pelas laterais. Jogadores como Alex Sandro e Varela dão profundidade, forçando cruzamentos e defesas a ceder escanteios.

Do outro lado, o Vitória deve adotar postura reativa, buscando se segurar defensivamente e afastar bolas perigosas, o que naturalmente gera ainda mais chances nesse mercado.

Além disso, o time baiano também tem boa estatura e aposta em jogadas aéreas, aumentando a probabilidade de cantos.

No último jogo entre as equipes no Brasileirão, o número de escanteios já foi acima da média. Assim, o cenário aponta para mais de 10 cobranças neste confronto.