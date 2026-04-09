Palpite Flamengo x Vitória - Brasileirão Série A - 25/08/2025

Confira os palpites para Flamengo x Vitória para o confronto no Rio de Janeiro, nesta segunda (25), às 21h, pelo Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Flamengo x Vitória
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Flamengo x Vitória
- Flamengo vence de zero, com odds de 1.71 na KTO
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.74 na KTO
- Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na KTO
Em jogo com favoritismo claro, o Flamengo deve vencer o Vitória por 3 a 0.
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Nossa análise: momento das equipes
Empolgado com a classificação para as quartas da Libertadores, o Flamengo recebe o Vitória no encerramento da rodada do Brasileirão.
Líder, o Rubro-Negro carioca quer seguir vencendo e ampliando a vantagem, enquanto o Leão do Barradão precisa de um bom resultado para sair da zona do rebaixamento. Esses ingredientes tornam o duelo dos que vestem vermelho e preto ainda mais interessante.
Após a vitória contra o Internacional, o Flamengo garantiu passagem para as quartas de final da Copa Libertadores. Agora, o Rubro-Negro retoma o foco no Brasileirão, competição que é líder isolado. Em 19 jogos, o Fla somou 43 pontos e tem quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas.
No último jogo, o Mais Querido visitou o Internacional e venceu por 3 a 1.
Na parte inferior da tabela, o Vitória sofre, mas vê de perto a chance de sair do Z-4. A tarefa não é das mais fáceis, já que depende de uma vitória contra o Flamengo no Maracanã.
O time de Fábio Carille vem tendo dificuldades nas últimas partidas, já que tem quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Em 20 partidas, o Leão somou apenas 19 pontos. No último encontro, empatou em 2 a 2 com o Juventude no Barradão.
Este será o 52º jogo entre Flamengo e Vitória na história do futebol. O Mais Querido tem 31 vitórias contra 10 triunfos do Vitória. As outras 10 partidas terminaram empatadas. No último encontro, já nesta temporada, vitória do Flamengo por 2 a 1 no Barradão.
Prováveis escalações de Flamengo e Vitória
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique.
Vitória: Lucas Arcanjo; Edu (Claudinho, Lucas Braga ou Paulo Roberto), Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Romarinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.
Flamengo deve vencer sem sofrer gols
Jogando no Maracanã, o Flamengo chega como favorito absoluto contra o Vitória. A equipe de Filipe Luís tem mostrado consistência em jogos em casa, com uma defesa sólida e jogadores decisivos do meio para frente.
A pressão ofensiva costuma sufocar adversários, mas a solidez defensiva também merece destaque: nas últimas rodadas, o time carioca sofreu poucos gols e conseguiu controlar o ritmo.
O Vitória, por sua vez, vem oscilando e ainda não encontrou um padrão ofensivo confiável. A tendência é que a equipe baiana tenha dificuldade para criar chances claras, deixando o Flamengo com boas possibilidades de vencer sem ser vazado.
- Palpite 1: Flamengo vence sem sofrer gols, com odds de 1.71 na KTO
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Vitória nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Gols devem aparecer com naturalidade
Um dos mercados mais atraentes para o confronto é o de gols. Com um ataque que conta com nomes como Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Samuel Lino, o Flamengo costuma transformar a pressão em oportunidades reais de balançar as redes.
Além disso, quando joga no Maracanã, a equipe cria uma média elevada de chances por partida.
O Vitória, mesmo em desvantagem técnica, pode contribuir nesse mercado: bolas paradas e contra-ataques rápidos costumam ser suas principais armas, o que pode ajudar no placar.
Diante disso, a expectativa é de um jogo movimentado e com mais de dois gols no total, refletindo o estilo ofensivo dos times.
- Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.74 na KTO
Escanteios devem surgir em abundância
O estilo de jogo do Flamengo em casa costuma pressionar os adversários até o limite, principalmente pelas laterais. Jogadores como Alex Sandro e Varela dão profundidade, forçando cruzamentos e defesas a ceder escanteios.
Do outro lado, o Vitória deve adotar postura reativa, buscando se segurar defensivamente e afastar bolas perigosas, o que naturalmente gera ainda mais chances nesse mercado.
Além disso, o time baiano também tem boa estatura e aposta em jogadas aéreas, aumentando a probabilidade de cantos.
No último jogo entre as equipes no Brasileirão, o número de escanteios já foi acima da média. Assim, o cenário aponta para mais de 10 cobranças neste confronto.
- Palpite 3: Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na KTO