Palpite Flamengo x Santos - Brasileirão Série A - 09/11/2025

Flamengo e Santos disputam partida determinante pelo Brasileirão, com o Rubro-Negro atrás da liderança e o Peixe no Z-4.

Melhores palpites de apostas para Flamengo x Santos:

Flamengo vence, com odds de 1.36 na bet365

Arrascaeta marca a qualquer momento, com odds de 2.25 na bet365

Mais de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.20 na bet365

Em jogo duro, o Flamengo vencerá o Santos por 2 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Flamengo e Santos chegam em momentos opostos no Brasileirão, mas com muita coisa em jogo no Maracanã. O Rubro-Negro segue firme na briga pelo título e precisa vencer para continuar pressionando o líder Palmeiras, enquanto o Peixe encara cada rodada como uma decisão na luta contra o rebaixamento.

O confronto promete intensidade e contrastes: de um lado, a confiança e o talento técnico do Flamengo; do outro, a urgência e o desespero de um Santos que precisa reagir imediatamente.

O Flamengo vive uma das fases mais consistentes da temporada. Sob o comando de Filipe Luís, a equipe encontrou equilíbrio entre posse de bola e verticalidade, com transições rápidas e volume ofensivo.

Arrascaeta e Carrascal têm sido os principais articuladores, enquanto Lino e Luiz Araújo se consolidam como referências de ataque. Em casa, o time tem alto aproveitamento e costuma transformar o Maracanã em um ambiente de domínio total, especialmente contra adversários que lutam na parte de baixo da tabela.

O Santos, por sua vez, encara o duelo sob forte pressão. A equipe voltou a oscilar e sofreu nova derrota para o Palmeiras, resultado que acentuou a crise. Apesar de algumas boas atuações recentes, o Peixe, mesmo após a chegada de Vojvoda, ainda mostra fragilidade defensiva e dificuldade para reagir quando sai atrás no placar.

O desafio no Rio é enorme: conter o ímpeto do Flamengo e tentar explorar os espaços nas transições. Para sair do Z-4, o time precisará superar suas próprias limitações e fazer um jogo quase perfeito.

Prováveis escalações de Flamengo x Santos

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Lino.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo; Robinho Jr. (Neymar), Barreal e Lautaro Díaz.

Favoritismo rubro-negro no Maracanã

O Flamengo entra em campo pressionado pela briga direta com o Palmeiras, mas com moral elevada após o bom desempenho no empate diante do São Paulo.

Jogando no Maracanã, o Rubro-Negro costuma impor intensidade desde o início, transformando o apoio da torcida em combustível para controlar as ações ofensivas. A equipe de Filipe Luís vive fase sólida, com Arrascaeta, Lino e Carrascal em sintonia e uma defesa cada vez mais segura.

O Santos, por outro lado, chega ao Rio em momento delicado. Dentro da zona do rebaixamento, o Peixe tem dificuldades para manter regularidade e sofre com falhas de posicionamento que custam caro fora de casa. A diferença técnica entre as equipes é significativa, e o cenário aponta para domínio territorial do Flamengo, com controle de posse e volume de finalizações.

Palpite 1: Flamengo vence, com odds de 1.36 na bet365

Arrascaeta em fase decisiva

Referência técnica e emocional do Flamengo, Arrascaeta tem sido um dos principais motores ofensivos da equipe.

O uruguaio vive ótimo momento, alternando entre a função de articulador e de finalizador, e vem se aproximando cada vez mais da área adversária. Com liberdade para circular entre as linhas e boa leitura para infiltrar, o camisa 10 é sempre uma ameaça.

O Santos costuma ceder espaços no meio-campo e apresenta dificuldades para conter jogadores criativos, especialmente quando pressionado. Diante de um cenário favorável e com o Rubro-Negro empurrando o jogo para o campo ofensivo, Arrascaeta deve aparecer com protagonismo — tanto criando quanto finalizando as jogadas.

Palpite 2: Arrascaeta marca a qualquer momento, com odds de 2.25 na bet365

Ritmo alto e volume ofensivo

Os jogos do Flamengo no Maracanã têm seguido um padrão claro: domínio territorial, alta posse de bola e muitos cruzamentos e finalizações.

Essa combinação costuma resultar em grande número de escanteios — tanto a favor quanto contra, devido às transições e às defesas fechadas dos adversários. O Santos, mesmo recuado, tende a responder com ligações diretas e jogadas de linha de fundo, o que também contribui para elevar o número total de escanteios.

Com duas equipes que exploram os lados do campo e geram muitas finalizações, o cenário de um jogo movimentado e de ritmo acelerado é o mais provável. Assim, o mercado de escanteios ganha valor, especialmente considerando o estilo ofensivo do Flamengo e a necessidade do Santos de reagir.