Palpite Flamengo x Estudiantes - Copa Libertadores - 18/09/2025

No Maracanã, o Flamengo deve impor o ritmo da partida. A solidez defensiva, um dos pontos fortes da equipe, pode ser decisiva diante do Estudiantes.

Melhores apostas para Flamengo x Estudiantes

Menos 2,5 gols com odds 1.66 na Superbet

Mais 9,5 escanteios com odds 1.72 na Superbet

Ambas marcam (NÃO) com odds 1.37 na Superbet

Previsão de placar: Flamengo 1x0 Estudiantes.

Nossa análise: momento das equipes

O time de Filipe Luís chega para o primeiro confronto da decisão diante do Estudiantes com uma sequência de nove jogos de invencibilidade, sendo sete vitórias e dois empates.

O Rubro-Negro garantiu a classificação para as quartas de final ao superar o Internacional, vencendo as duas partidas por 1x0 e 2x0, respectivamente.

Já o Estudiantes, os Pincharratas, vem de cinco jogos com apenas uma vitória, o 1x0 sobre o Aldosivi, no fim do mês passado, pelo Campeonato Argentino. Depois disso, acumulou duas derrotas, ambas pela competição nacional.

Nas oitavas da Libertadores, o time argentino eliminou o Cerro Porteño logo no jogo de ida, ao vencer por 1x0, e segurou o empate sem gols na volta, confirmando a classificação.

Prováveis escalações para Flamengo x Estudiantes

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Saúl, Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Estudiantes: Muslera; Gómez, González Pírez, Rodríguez e Arzamendía; Ascacíbar, Amondarain, Palacios, Sosa e Cetré; Farías.

Confronto travado

O Estudiantes chega para o confronto trazendo um histórico recente de partidas com placares enxutos. Nos últimos cinco jogos disputados, em três deles o total de gols ficou abaixo de dois.

Atuando fora de casa, a equipe argentina tende a ter um desempenho ofensivo ainda mais limitado, como ficou evidente na derrota por 2x0 diante do Central Córdoba em sua partida mais recente como visitante.

O Flamengo, por sua vez, também costuma protagonizar duelos de poucos gols. Em seus dez compromissos mais recentes, apenas três ultrapassaram a marca de 2,5 gols.

Vale destacar que em jogos de mata-mata, a tendência é de confrontos mais equilibrados, tensos e travados, o que naturalmente contribui para placares com baixa produção ofensiva.

Palpite 1 para Flamengo x Estudiantes: Menos 2,5 gols com odds 1.66 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Estudiantes nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Força nas laterais

O Flamengo tem média de 5,3 escanteios por jogo na atual edição da Libertadores, coincidentemente a mesma do Estudiantes. Esse equilíbrio mostra que ambas as equipes utilizam bem as jogadas pelas laterais.

Vale destacar que o Estudiantes vem de três partidas em que, em duas delas, o total superou os nove escanteios. Nesse período, o clube argentino cobrou 18 tiros de canto.

O Mengão, no mesmo recorte, alcançou números ainda mais expressivos, com 28 cobranças e também duas partidas alcançando a marca de dez escanteios.

No geral, o Rubro-Negro costuma gerar muitos escanteios, e esse fator, somado às estatísticas do Estudiantes, indica grandes chances do confronto superar a linha de 9,5 escanteios.

Palpite 2 para Flamengo x Estudiantes: Mais 9,5 escanteios com odds 1.72 na Superbet

Sólida defesa flamenguista

O Flamengo, além de apresentar uma quantidade significativa de jogos com placares abaixo de três gols, deve esse padrão principalmente ao seu sólido poder defensivo.

Com uma zaga bem organizada, a equipe sofreu apenas três gols nesta edição da Libertadores.

Desde o empate em 1x1 contra o Central Córdoba, na 4ª rodada, o time não é vazado. Esse foi, inclusive, o único adversário que conseguiu balançar suas redes até agora, somando também o revés por 2x1 na segunda rodada.

Atuando fora de casa, o Estudiantes tende a adotar uma postura mais cautelosa, evitando se expor, o que reforça a expectativa de uma partida com gol de apenas um dos lados.