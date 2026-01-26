Palpite Everton x Leeds - Premier League - 26/01/2026

Nosso especialista em apostas espera um confronto equilibrado. Os anfitriões até podem levar a melhor, mas um empate é um palpite mais realista.

Melhores palpites para para Everton x Leeds:

Nossa análise: momento das equipes

A temporada peculiar do Everton continuou na semana passada, quando garantiu três pontos contra o Aston Villa.

Os Toffees têm lutado por consistência, o que os deixa em 10º na classificação. No entanto, estão apenas a três pontos do top cinco e ainda podem disputar uma vaga na Europa.

David Moyes claramente melhorou sua equipe, já que atualmente possui nove pontos a mais do que na mesma fase da temporada passada. Os torcedores em casa se animam com isso e estão confiantes de que podem superar seus próximos adversários.

No entanto, o clube de Merseyside deve melhorar o desempenho em casa na liga se quiser desafiar seriamente por uma vaga na Europa na próxima temporada.

Eles têm a chance de fazer isso quando receberem o Leeds United em seu novo Estádio Hill Dickinson na noite de segunda-feira.

O Leeds tem se saído muito melhor nas últimas semanas, conseguindo alguns resultados positivos, notadamente contra equipes fortes.

Os Whites venceram o Chelsea, empataram com o Man United e empataram com o Liverpool duas vezes. Isso os colocou em uma sequência invicta de sete jogos.

Infelizmente, o grande trabalho de Daniel Farke foi desfeito pelo Newcastle recentemente, mas eles se recuperaram com uma vitória clínica sobre o Fulham.

Como resultado, a equipe recém-promovida está em 16º na tabela da liga, oito pontos acima da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações para Everton x Leeds

Everton: Pickford, Patterson, Tarkowski, O’Brien, Mykolenko, Gueye, Garner, Ndiaye, McNeill, Iroegbunam, Barry;

Leeds: Darlow, Justin, Rodon, Struijk, Bogle, Aarsonson, Ampadu, Gruev, Gudmundsson, Calvert-Lewin, Okafor.

Revanche em mente

O Everton venceu quatro e perdeu quatro jogos em seu novo estádio, onde sua indiferença os impactou negativamente. Eles, na verdade, ganharam mais jogos da liga fora de casa.

O time da casa estará ansioso por vingança, já que o Leeds saiu com três pontos no jogo de abertura da temporada.

Além disso, os jogadores-estrela de Moyes retornaram da Copa Africana de Nações. Como resultado, podemos ver os anfitriões dominarem por um período extenso do jogo.

Enquanto o recorde de uma derrota na liga nos últimos cinco jogos é impressionante, ambas as vitórias nessa sequência foram fora de casa.

Enquanto isso, o Leeds tem um histórico ruim fora de sua base em Elland Road, tendo vencido apenas um dos 11 jogos fora, o que equivale a uma porcentagem de vitórias de apenas 9%.

Sete desses jogos terminaram em derrota, indicando a vulnerabilidade dos visitantes. No entanto, eles entram neste jogo após vencerem partidas consecutivas em todas as competições.

Vale notar que o Everton venceu quatro dos últimos cinco confrontos diretos em casa. No entanto, isso foi em Goodison Park, e este novo estádio ainda não se tornou essa fortaleza.

O time visitante está em um bom momento e pode conseguir o resultado.

Palpite 1 para Everton x Leeds: Dupla chance: Everton/empate, com odds de 1.41 na Betano .

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Everton x Leeds nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas as defesas deixando a desejar

Geralmente, seus confrontos diretos não têm apresentado muitos gols, mas eles são equipes bastante diferentes desta vez. Os homens de Moyes sofreram 16 gols e marcaram 15 vezes em seus 11 jogos em casa.

O Leeds entenderá que poderá romper a defesa dos anfitriões. O time de Farke tem sido mediano no ataque fora de casa. Eles marcaram 11 gols em tantos jogos até agora, mas sua defesa tem sofrido bastante.

Os Whites sofreram 24 gols fora de casa, o que é uma média de 2,18 gols por jogo. Eles só mantiveram o gol sem sofrer em 9% de suas viagens na liga.

Além disso, 64% de todos os jogos da liga viram ambas as equipes marcarem

Palpite 2 para Everton x Leeds: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.91 na Betano .

A boa forma de artilheiro de Dominic

O ex-Evertoniano Dominic Calvert-Lewin retornará ao seu antigo estádio pela primeira vez desde que se mudou para o Leeds. Ele não participou do jogo de ida quando seu novo time derrotou sua antiga equipe.

Calvert-Lewin teve um início lento em sua carreira em Elland Road, tendo marcado apenas um gol em suas primeiras 11 aparições.

Recentemente, ele tem aparecido mais regularmente no placar, marcando oito gols em suas últimas 10 aparições na Premier League. Além disso, ele conseguiu marcar em seis partidas consecutivas nessa sequência.

Ele marcou e deu uma assistência em suas duas últimas partidas, então estará pronto para jogar contra seus antigos empregadores.

Calvert-Lewin provavelmente marcará aqui na frente de um conjunto de torcedores que outrora o adoravam.