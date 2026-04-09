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Palpite Estudiantes x Flamengo
Renelda Alves Barbosa

Palpite Estudiantes x Flamengo - Copa Libertadores - 25/09/2025

Estudiantes x Flamengo
Estudiantes
Flamengo
Copa Libertadores

Temos três palpites para Estudiantes x Flamengo; expectativa é de jogo eletrizante e com gols para os dois times.

A decisão entre as equipes segue em aberto, e o duelo promete fortes emoções.

Melhores apostas para Estudiantes x Flamengo

  • Mais 0,5 gol do Flamengo no 1ºT, com odds 2.06 na KTO
  • Flamengo ou empate, com odds 1.29 na KTO
  • Ambas marcam (SIM), com odds 2.07 na KTO

Previsão de placar: Estudiantes 1x1 Flamengo

Nossa análise: momento das equipes

No primeiro encontro, o Flamengo dominou a partida e não deu muito espaço para os visitantes, mesmo quando ficou com um jogador a menos em campo.

Com um gol relâmpago de Pedro aos 15 segundos de bola rolando, o Flamengo abriu o placar e, logo depois, ampliou com Guillermo Varela.

Nos minutos finais do segundo tempo, Léo Pereira marcou contra e diminuiu para os argentinos.

Com o placar de 2x1, um empate classifica o Flamengo para as semifinais, enquanto uma derrota por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Nos compromissos recentes de cada time, o Estudiantes enfrentou o Defensa y Justicia pelo Campeonato Argentino e venceu por 1x0; já o Flamengo, pelo Brasileirão, ficou no 1x1 no clássico contra o Vasco.

Prováveis escalações para Estudiantes x Flamengo

Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi, Palacios (Medina), Facundo Farías; Carrillo.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Jorginho (De la Cruz), Saúl, Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Flamengo para marcar cedo

O Flamengo chega para o duelo contra o Estudiantes exibindo um ótimo poder ofensivo, especialmente nos primeiros minutos de jogo.

O Rubro-Negro abriu o placar em todos os seus últimos dez compromissos, e em nove deles balançou as redes ainda no primeiro tempo, mostrando um padrão de pressão alta e intensidade logo de cara.

Na Libertadores, esse comportamento também é evidente: em cinco dos nove jogos disputados, o Fla conseguiu marcar antes do intervalo, deixando claro que não costuma esperar para atacar.

Do outro lado, o Estudiantes apresenta fragilidades defensivas, já que saiu atrás no placar em três dos últimos cinco confrontos.

Com esse cenário, a tendência é de que o Flamengo aproveite os espaços, imponha seu ritmo desde o apito inicial e tenha grande probabilidade de marcar um gol ainda na etapa inicial.

  • Palpite 1 para Estudiantes x Flamengo: Mais 0,5 gol do Flamengo no 1ºT, com odds 2.06 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Estudiantes x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Rubro-Negro firme pela classificação

O Flamengo chega para o embate contra o Estudiantes confiante após a atuação dominante no jogo de ida no Maracanã.

Mesmo atuando fora de casa, o Rubro-Negro demonstra solidez na Libertadores, já que ainda não sabe o que é perder como visitante, somando duas vitórias e dois empates até aqui.

Com um elenco mais qualificado e ataque perigoso, a equipe brasileira tem boas chances de controlar as ações e impor seu ritmo, aproveitando a instabilidade do adversário.

O Estudiantes, por sua vez, não vive seu melhor momento, com apenas três vitórias nos últimos oito compromissos.

Diante disso, o Flamengo surge com grandes probabilidades de sair da Argentina com mais um triunfo ou, no mínimo, um empate.

  • Palpite 2 para Estudiantes x Flamengo: Flamengo ou empate, com odds 1.29 na KTO

Gols para ambos os lados

O confronto entre Estudiantes e Flamengo promete ser movimentado e com boas chances de gol para ambos os lados.

Mesmo tendo marcado apenas graças a um gol contra no jogo de ida, a equipe argentina tem demonstrado força ofensiva recentemente, balançando as redes em quatro dos últimos cinco compromissos.

Pela Libertadores, só ficou em branco no empate sem gols com o Cerro Porteño, o que reforça sua capacidade de criar oportunidades, ainda mais atuando em casa e precisando reverter a desvantagem.

Já o Flamengo, dono de um dos ataques mais letais do continente, dificilmente passa em branco, especialmente com a qualidade de seus jogadores de frente.

Com os donos da casa buscando o ataque desde o início e o Rubro-Negro sempre perigoso, a tendência é de um duelo aberto e com gol para ambos os lados.

  • Palpite 3 para Estudiantes x Flamengo: Ambas marcam (SIM), com odds 2.07 na KTO