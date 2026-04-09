Palpite Estudiantes x Flamengo - Copa Libertadores - 25/09/2025

A decisão entre as equipes segue em aberto, e o duelo promete fortes emoções.
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Previsão de placar: Estudiantes 1x1 Flamengo
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Nossa análise: momento das equipes
No primeiro encontro, o Flamengo dominou a partida e não deu muito espaço para os visitantes, mesmo quando ficou com um jogador a menos em campo.
Com um gol relâmpago de Pedro aos 15 segundos de bola rolando, o Flamengo abriu o placar e, logo depois, ampliou com Guillermo Varela.
Nos minutos finais do segundo tempo, Léo Pereira marcou contra e diminuiu para os argentinos.
Com o placar de 2x1, um empate classifica o Flamengo para as semifinais, enquanto uma derrota por um gol leva a decisão para os pênaltis.
Nos compromissos recentes de cada time, o Estudiantes enfrentou o Defensa y Justicia pelo Campeonato Argentino e venceu por 1x0; já o Flamengo, pelo Brasileirão, ficou no 1x1 no clássico contra o Vasco.
Prováveis escalações para Estudiantes x Flamengo
Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi, Palacios (Medina), Facundo Farías; Carrillo.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Jorginho (De la Cruz), Saúl, Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
Flamengo para marcar cedo
O Flamengo chega para o duelo contra o Estudiantes exibindo um ótimo poder ofensivo, especialmente nos primeiros minutos de jogo.
O Rubro-Negro abriu o placar em todos os seus últimos dez compromissos, e em nove deles balançou as redes ainda no primeiro tempo, mostrando um padrão de pressão alta e intensidade logo de cara.
Na Libertadores, esse comportamento também é evidente: em cinco dos nove jogos disputados, o Fla conseguiu marcar antes do intervalo, deixando claro que não costuma esperar para atacar.
Do outro lado, o Estudiantes apresenta fragilidades defensivas, já que saiu atrás no placar em três dos últimos cinco confrontos.
Com esse cenário, a tendência é de que o Flamengo aproveite os espaços, imponha seu ritmo desde o apito inicial e tenha grande probabilidade de marcar um gol ainda na etapa inicial.
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Rubro-Negro firme pela classificação
O Flamengo chega para o embate contra o Estudiantes confiante após a atuação dominante no jogo de ida no Maracanã.
Mesmo atuando fora de casa, o Rubro-Negro demonstra solidez na Libertadores, já que ainda não sabe o que é perder como visitante, somando duas vitórias e dois empates até aqui.
Com um elenco mais qualificado e ataque perigoso, a equipe brasileira tem boas chances de controlar as ações e impor seu ritmo, aproveitando a instabilidade do adversário.
O Estudiantes, por sua vez, não vive seu melhor momento, com apenas três vitórias nos últimos oito compromissos.
Diante disso, o Flamengo surge com grandes probabilidades de sair da Argentina com mais um triunfo ou, no mínimo, um empate.
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Gols para ambos os lados
O confronto entre Estudiantes e Flamengo promete ser movimentado e com boas chances de gol para ambos os lados.
Mesmo tendo marcado apenas graças a um gol contra no jogo de ida, a equipe argentina tem demonstrado força ofensiva recentemente, balançando as redes em quatro dos últimos cinco compromissos.
Pela Libertadores, só ficou em branco no empate sem gols com o Cerro Porteño, o que reforça sua capacidade de criar oportunidades, ainda mais atuando em casa e precisando reverter a desvantagem.
Já o Flamengo, dono de um dos ataques mais letais do continente, dificilmente passa em branco, especialmente com a qualidade de seus jogadores de frente.
Com os donos da casa buscando o ataque desde o início e o Rubro-Negro sempre perigoso, a tendência é de um duelo aberto e com gol para ambos os lados.
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