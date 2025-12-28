Palpite Crystal Palace x Tottenham - Premier League - 28/12/2025

O Crystal Palace tem acumulado alguns resultados negativos recentemente, mas acreditamos que eles vão intensificar os problemas festivos dos Spurs.

Dicas de apostas para Crystal Palace x Tottenham:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de Placar: Crystal Palace 2-1 Tottenham

Crystal Palace 2-1 Tottenham Palpite de Artilheiros: Crystal Palace: Jean-Philippe Mateta, Eddie Nketiah - Tottenham: Richarlison

A derrota para o Arsenal na Carabao Cup no meio da semana fez com que o Crystal Palace ficasse quatro jogos sem vencer pela segunda vez nesta temporada.

No entanto, a derrota por 4-1 para o Leeds United no último fim de semana, que os deixou em oitavo lugar no Natal, é ainda mais preocupante. Oliver Glasner exigirá uma reação de seus jogadores ao retornarem à ação na Premier League no domingo.

Enquanto isso, os adversários dos Eagles estão em uma situação pior. O Tottenham Hotspur registrou apenas uma vitória na liga em seus últimos oito jogos e perdeu recentemente para Nottingham Forest e Liverpool.

O time de Thomas Frank está atualmente em 14º lugar após 17 jogos e tem sofrido muitos gols.

Escalações esperadas para Crystal Palace x Tottenham

Escalação esperada do Crystal Palace: Henderson, Guehi, Richards, Lacroix, Clyne, Wharton, Lerma, Mitchell, Pino, Nketiah, Mateta

Escalação esperada do Tottenham: Vicario, Porro, Danso, van de Ven, Udogie, Bentancur, Palhinha, Kolo Muani, Bergvall, Kudus, Richarlison

Eagles prontos para alçar voo novamente

Considerando que nem Crystal Palace nem Tottenham Hotspur estão em boa forma, é difícil prever quem sairá vitorioso. Ambas as equipes também estão sem jogadores-chave. O Palace está sem Ismaila Sarr, que está na AFCON, enquanto Daniel Muñoz e Daichi Kamada estão lesionados.

Enquanto isso, os Spurs estão sem Xavi Simons e Cristian Romero devido a suspensão, com vários outros jogadores lesionados.

Embora nenhuma das equipes esteja em plena força, os Eagles têm tido mais sucesso nesta temporada e estarão confiantes jogando em casa. Os homens de Glasner têm sido fortes no Selhurst Park, perdendo apenas três dos 13 jogos em 2025/26 e marcando em todos, exceto quatro deles.

Além disso, o Tottenham não venceu nos últimos cinco jogos fora de casa, então é fácil entender por que os anfitriões são favoritos.

Dica de aposta 1 para Crystal Palace x Tottenham: Crystal Palace para vencer com odds de 2.25 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Crystal Palace x Tottenham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Duas defesas em dificuldades

Palace e Spurs não estão bem classificados nos rankings de 'Ambas as Equipes Marcam'. Apenas 44% dos jogos do Crystal Palace em casa nesta temporada terminaram com ambas as equipes marcando, enquanto a cifra é de 53% para o Tottenham.

No entanto, várias equipes encontraram maneiras de marcar contra ambas as defesas em jogos recentes, então é provável que este jogo tenha gols.

Se os Spurs fossem os anfitriões, apostar em ambas as equipes para marcar não valeria a pena. No entanto, o Palace raramente deixa de marcar em casa.

O problema é que eles também raramente mantêm um jogo sem sofrer gols, então Frank e seus homens verão oportunidades para marcar. Portanto, espera-se ação em ambos os lados neste clássico londrino.

Dica de aposta 2 para Crystal Palace x Tottenham: Ambas as equipes para marcar com odds de 1.77 na Betano

Apostando em gols no Selhurst Park

O Palace não tem marcado muitos gols nesta temporada. Apenas quatro equipes na liga marcaram menos do que o total de 21 deles. Isso é definitivamente uma preocupação para seu treinador.

Curiosamente, eles realmente ganharam mais pontos em jogos fora de casa do que em casa durante a temporada 2025/26.

No entanto, considerando que os Spurs sofreram 12 gols em oito jogos fora de casa, os anfitriões terão confiança. Resta saber quais jogadores de ataque começarão o jogo, mas ambos os lados têm muito talento nas posições avançadas.

Além disso, uma significativa porcentagem de 88% dos jogos fora de casa do Tottenham na PL nesta temporada teve mais de 2.5 gols. Isso aconteceu nos últimos sete e essa tendência pode continuar neste fim de semana.