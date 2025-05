Palpite Cruzeiro x Palestino - Sul-Americana - 14/05/2025

Eliminado, o Cruzeiro cumpre tabela, enquanto o Palestino busca liderança do grupo.



Cruzeiro e Palestino se enfrentam esta noite, às 21h30, no Mineirão. O jogo será disputado pela 5ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

Confia dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Cruzeiro x Palestino.

Mercado Palpite Odds na Novibet Resultado Final Palestino 3.50 na Novibet Ambas Marcam SIM 2.19 na Novibet Total de Gols 1ºT Menos 1,5 1.42 na Novibet

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 14/05, às 00h23.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Cruzeiro: Cássio, William, Jonathan Jesus, Gamarra e Kauã Prates; Walace, Murilo e Eduardo; Marquinho (Kenji), Rodriguinho e Gabigol (Dinenno).

Palestino: Salas; Espinoza, Ceza, Meza (Suárez) e León; Fernández e Martínez; Tapia Pérez, Abrigo e Carrasco; Marabel.

Situações diferentes

A Raposa entra em campo esta noite apenas para cumprir tabela, tendo conquistado somente um ponto em quatro rodadas e ocupando a lanterna do grupo, sem mais chances de classificação para as oitavas de final.Em contrapartida, o Palestino ainda tem muito interesse na competição continental, já que é o segundo colocado da chave com nove pontos, enquanto o líder Mushuc Runa tem dez. Vale lembrar que o primeiro colocado tem acesso direto às oitavas, enquanto o vice-líder disputa a vaga nos playoffs com o terceiro colocado.O time chileno faz boa campanha até o momento na Sul-Americana, conquistando três vitórias em quatro jogos e perdido uma contra o líder do grupo, o Mushuc Runa.



Palestino deve vencer o time reserva do Cruzeiro

Ambos marcam (SIM)

Já eliminado, o Cruzeiro deve manter o foco na partida do fim de semana, o clássico contra o Atlético-MG, no domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o técnico Leonardo Jardim deve escalar o time reserva nesta quarta-feira e aproveitar a partida para testar novas opções.Por outro lado, o Palestino segue na briga pela liderança e deve vir com força máxima para o confronto. Em suas quatro partidas recentes, o clube venceu e empatou duas vezes, com a última vitória sendo justamente pela Sul-Americana, no 2x1 diante do Unión de Santa Fe.Diante do cenário da partida, são altas as chances de resultado favorável ao time visitante. Com isso, o palpite é para uma vitória do Palestino sobre o elenco reserva do Cruzeiro.

O Palestino marcou e sofreu gols nos últimos seis jogos disputados. Diante do Deportes Concepción, pela Copa do Chile, foram marcados quatro gols para ambos os lados. Ao todo, foram 14 gols a favor e 12 contra. Além disso, em todos os jogos da Sul-Americana, o "ambas marcam" só não aconteceu no 2x0 sobre o Unión de Santa Fe. Em números gerais na competição, o clube já marcou oito gols e tomou cinco.



Defensivamente superior ao seu rival, o Cruzeiro ficou sem tomar gol em três dos últimos cinco jogos e marcou em todos eles, dez vezes no total, contra apenas dois gols sofridos.

De acordo com os números das equipes, o Palestino marca gols na mesma proporção que toma, enquanto a Raposa tem sido bastante eficaz no setor ofensivo e defensivo. Mesmo sabendo que o clube Celeste provavelmente jogará com reservas, é esperado que esses jogadores aproveitem a oportunidade para mostrar resultados. Logo, é esperado que as redes sejam balançadas por ambos os lados.



Palpite 2 - Sim para Ambas Marcam com odd 2.19 na Novibet.

Total de gols no primeiro tempo

Ambas as equipes têm mostrado maior intensidade nos 45 minutos finais da partida. Em todos os jogos da Sul-Americana até o momento, nenhum jogo do Palestino foi para o intervalo com mais de um gol no placar. O mesmo acontece com a equipe cruzeirense, tanto que no jogo contra o Mushuc Runa, o primeiro tempo acabou em 0x0.



Portanto, dadas as estatísticas e considerando que o Cruzeiro não irá para o confronto com força máxima, aliado ao fato de o Palestino não costumar marcar muito no primeiro tempo, a probabilidade é que saia menos de dois gols na primeira metade da partida.



Palpite 3 - Menos 1,5 Gols no 1º Tempo com odd 1.42 na Novibet.