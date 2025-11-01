Palpite Cruzeiro x Vitória - Brasileirão Série A - 01/11/2025

Enquanto a Raposa ainda sonha com o título, o time baiano quer escapar do rebaixamento.

Melhores palpites para Cruzeiro x Vitória:

Dupla chance - Empate ou Vitória, com odds de 2.62 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365;

Kaio Jorge marca a qualquer momento, com odds de 1.72 na bet365.

Em jogo tenso, Cruzeiro e Vitória devem empatar em 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O Cruzeiro, na terceira colocação, tem 57 pontos e ainda sonha com o título. Já o o Vitória abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 31 pontos, e quer escapar da degola.

O time mineiro vem de empate com o Palmeiras, fora de casa, em 0 a 0, e mantém o sonho do título. A missão não é fácil, já que a Raposa não depende mais de si, mas também de tropeços de Verdão e Flamengo.

Para continuar com chances reais de levantar a taça, o único resultado possível para o Cruzeiro é superar o Vitória no Mineirão.

Já o Vitória precisa desesperadamente dos três pontos nesta rodada para deixar a zona de rebaixamento.

O time baiano está em briga direta com o Santos para escapar da degola e tem que somar pontos. Na última rodada, derrota em casa para o Corinthians. Por isso, a reação precisa ser rápida.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Vitória

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Mateo Gamarra (João Marcelo) e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge;

Vitória: Thiago Couto; Neris, Camutanga e Zé Marcos; Paulo Roberto, Willian Oliveira, Dudu e Ramon; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Vitória pode surpreender no Mineirão

O Cruzeiro já teve melhores momentos neste Brasileirão. A equipe tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos e está encontrando muitas dificuldades para impor seu estilo de jogo.

O Vitória, por sua vez, soma três vitórias nos últimos cinco jogos e quer mais.

Recentemente, o Sport, que também está na zona de rebaixamento, arrancou um empate com o Cruzeiro no Mineirão. O time baiano deve adotar postura semelhante à dos pernambucanos.

No primeiro turno deste Brasileirão, vale lembrar, Vitória e Cruzeiro empataram sem gols na Bahia.

Palpite 1 para Cruzeiro x Vitória: Dupla chance - Empate ou Vitória, com odds de 2.62 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Vitória nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Estatísticas dão bom indício sobre gols

Apesar do favoritismo do Cruzeiro, o Vitória também dá indícios de que pode marcar no Mineirão. Em um claro sinal de melhora, o time fez gols em cinco dos últimos seis jogos.

O técnico Jair Ventura parece ter o grupo na mão e conquistou a confiança dos jogadores com um discurso de que ainda é possível escapar do rebaixamento.

Já o Cruzeiro, claro, tem tudo para balançar a rede. A equipe tem um ataque poderoso, com 42 gols, e, jogando em casa, só passou em branco em uma partida neste Brasileirão, no clássico contra o Atlético-MG.

A obrigação de vitória de ambos os lados também leva a crer que este será um jogo no qual as duas equipes vão fazer gols. É promessa de jogão em Belo Horizonte.

Palpite 2 para Cruzeiro x Vitória: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365.

Artilheiro quer encerrar jejum

Para sair com a vitória no Mineirão, o Cruzeiro aposta em Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, ao lado de Arrascaeta, do Flamengo.

O centroavante da Raposa já decidiu vários jogos nesta temporada, mas vive um incômodo jejum. O último gol dele na competição foi na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Mineirão, em 23 de agosto, pela 21ª rodada.

Kaio Jorge esteve muito perto de balançar a rede contra o Palmeiras, mas o goleiro Carlos Miguel operou um milagre e impediu aquele que seria o gol da vitória celeste.

Com uma defesa frágil e 44 gols sofridos neste Brasileirão, o Vitória parece ser o adversário ideal para Kaio Jorge, enfim, voltar a marcar.