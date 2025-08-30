Palpite Cruzeiro x São Paulo - Brasileirão Série A - 30/08/2025

Confira nosso palpite de Cruzeiro x São Paulo para o confronto em Belo Horizonte, neste sábado (30), às 21h, pelo Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x São Paulo
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Cruzeiro x São Paulo
- Cruzeiro vence, com odds de 1.83 na bet365
- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365
- Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365
Favorito, o Cruzeiro deve vencer o São Paulo por 2 a 0.
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Nossa análise: momento das equipes
Em um jogo com muita tradição em campo, Cruzeiro e São Paulo se enfrentam no fim deste sábado, às 21h, no Estádio do Mineirão. Em terceiro, a Raposa quer aproveitar a boa fase e superar o adversário em casa. Também embalado, o Tricolor sonha com um bom resultado para seguir subindo na tabela.
Após a vitória contra o Atlético-MG na Copa do Brasil, a vida no Cruzeiro é só de sorrisos. No 2 a 0, Fabrício Bruno e Kaio Jorge, destaques do time, resolveram, e o foco agora é no Brasileirão.
Na competição, a Raposa ocupa a terceira posição, com 41 pontos somados em 21 jogos. Nas últimas cinco partidas, apesar da inconsistência, boas atuações. Foram duas derrotas, um empate e duas vitórias.
Também embalado no Brasileirão e com uma sequência impecável de cinco vitórias em quatro jogos, o São Paulo não atuou no meio de semana. Sendo assim, o Tricolor, descansado, sonha com uma boa vitória no Mineirão para conseguir se aproximar ainda mais do G-4.
Atualmente, o São Paulo tem 32 pontos em 21 jogos no Brasileirão.
Este será o jogo de número 92 entre Cruzeiro e São Paulo na história. A Raposa venceu 23 vezes, enquanto o Tricolor tem 44 triunfos. Outros 24 confrontos, como o último, terminaram empatados.
Prováveis escalações de Cruzeiro e São Paulo
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; André Silva e Ferreirinha.
Cruzeiro confia na força do Mineirão para vencer
O Cruzeiro chega ao confronto contra o São Paulo em busca de recuperação no Brasileirão e aposta todas as fichas no fator casa para sair com os três pontos.
Jogando no Mineirão, a Raposa tem apresentado um desempenho consistente, somando vitórias importantes e sustentando boa média de aproveitamento. Além do apoio da torcida, o time mineiro conta com jogadores em boa fase, como Kaio Jorge e Matheus Pereira, que podem desequilibrar.
O São Paulo, por sua vez, tem encontrado dificuldades para manter regularidade fora de casa, algo que pesa ainda mais contra um rival forte em seus domínios.
Mesmo assim, o Tricolor mantém uma invencibilidade de quatro jogos contra o rival, com um empate e três vitórias.
- Palpite 1: Cruzeiro vence, com odds de 1.83 na bet365.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Chances de gols devem surgir para ambos os lados
A partida entre Cruzeiro e São Paulo tem todos os ingredientes para ser movimentada e com bola na rede.
A Raposa, empurrada por sua torcida, deve adotar postura ofensiva desde o início, buscando transformar pressão em gols e aproveitar a fase de Kaio Jorge. O Tricolor paulista, por outro lado, conta com atacantes rápidos e capazes de aproveitar espaços deixados na defesa mineira, como André Silva e Luciano.
Ambos têm mostrado irregularidades defensivas recentemente, o que aumenta as chances de gols em cada área. Considerando os estilos de jogo e a qualidade ofensiva dos elencos, o cenário é favorável para que o placar seja movimentado e não termine com apenas um gol marcado.
- Palpite 2: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365.
Escanteios não devem ser protagonistas no Mineirão
Apesar da expectativa de um jogo intenso, o mercado de escanteios pode não ser o mais movimentado no duelo entre Cruzeiro e São Paulo. Isso porque as duas equipes concentram grande parte de suas jogadas pelo meio, explorando triangulações e passes curtos entre Matheus Pereira e Wanderson, em vez de insistir constantemente em cruzamentos pelas laterais.
Essa característica naturalmente reduz a frequência de tiros de canto. Além disso, o Cruzeiro tende a controlar a posse de bola em casa, diminuindo a necessidade de jogadas de linha de fundo em excesso.
O São Paulo, reativo fora de casa, também deve gerar poucas investidas nesse fundamento, limitando o volume de escanteios na partida.
- Palpite 3: Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365.