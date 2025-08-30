Palpite Cruzeiro x São Paulo - Brasileirão Série A - 30/08/2025

Confira nosso palpite de Cruzeiro x São Paulo para o confronto em Belo Horizonte, neste sábado (30), às 21h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x São Paulo

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Cruzeiro x São Paulo

Cruzeiro vence, com odds de 1.83 na bet365

Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365

Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365

Favorito, o Cruzeiro deve vencer o São Paulo por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Em um jogo com muita tradição em campo, Cruzeiro e São Paulo se enfrentam no fim deste sábado, às 21h, no Estádio do Mineirão. Em terceiro, a Raposa quer aproveitar a boa fase e superar o adversário em casa. Também embalado, o Tricolor sonha com um bom resultado para seguir subindo na tabela.

Após a vitória contra o Atlético-MG na Copa do Brasil, a vida no Cruzeiro é só de sorrisos. No 2 a 0, Fabrício Bruno e Kaio Jorge, destaques do time, resolveram, e o foco agora é no Brasileirão.

Na competição, a Raposa ocupa a terceira posição, com 41 pontos somados em 21 jogos. Nas últimas cinco partidas, apesar da inconsistência, boas atuações. Foram duas derrotas, um empate e duas vitórias.

Também embalado no Brasileirão e com uma sequência impecável de cinco vitórias em quatro jogos, o São Paulo não atuou no meio de semana. Sendo assim, o Tricolor, descansado, sonha com uma boa vitória no Mineirão para conseguir se aproximar ainda mais do G-4.

Atualmente, o São Paulo tem 32 pontos em 21 jogos no Brasileirão.

Este será o jogo de número 92 entre Cruzeiro e São Paulo na história. A Raposa venceu 23 vezes, enquanto o Tricolor tem 44 triunfos. Outros 24 confrontos, como o último, terminaram empatados.

Prováveis escalações de Cruzeiro e São Paulo

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; André Silva e Ferreirinha.

Cruzeiro confia na força do Mineirão para vencer

O Cruzeiro chega ao confronto contra o São Paulo em busca de recuperação no Brasileirão e aposta todas as fichas no fator casa para sair com os três pontos.

Jogando no Mineirão, a Raposa tem apresentado um desempenho consistente, somando vitórias importantes e sustentando boa média de aproveitamento. Além do apoio da torcida, o time mineiro conta com jogadores em boa fase, como Kaio Jorge e Matheus Pereira, que podem desequilibrar.

O São Paulo, por sua vez, tem encontrado dificuldades para manter regularidade fora de casa, algo que pesa ainda mais contra um rival forte em seus domínios.

Mesmo assim, o Tricolor mantém uma invencibilidade de quatro jogos contra o rival, com um empate e três vitórias.

Palpite 1: Cruzeiro vence, com odds de 1.83 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chances de gols devem surgir para ambos os lados

A partida entre Cruzeiro e São Paulo tem todos os ingredientes para ser movimentada e com bola na rede.

A Raposa, empurrada por sua torcida, deve adotar postura ofensiva desde o início, buscando transformar pressão em gols e aproveitar a fase de Kaio Jorge. O Tricolor paulista, por outro lado, conta com atacantes rápidos e capazes de aproveitar espaços deixados na defesa mineira, como André Silva e Luciano.

Ambos têm mostrado irregularidades defensivas recentemente, o que aumenta as chances de gols em cada área. Considerando os estilos de jogo e a qualidade ofensiva dos elencos, o cenário é favorável para que o placar seja movimentado e não termine com apenas um gol marcado.

Palpite 2: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365.

Escanteios não devem ser protagonistas no Mineirão

Apesar da expectativa de um jogo intenso, o mercado de escanteios pode não ser o mais movimentado no duelo entre Cruzeiro e São Paulo. Isso porque as duas equipes concentram grande parte de suas jogadas pelo meio, explorando triangulações e passes curtos entre Matheus Pereira e Wanderson, em vez de insistir constantemente em cruzamentos pelas laterais.

Essa característica naturalmente reduz a frequência de tiros de canto. Além disso, o Cruzeiro tende a controlar a posse de bola em casa, diminuindo a necessidade de jogadas de linha de fundo em excesso.

O São Paulo, reativo fora de casa, também deve gerar poucas investidas nesse fundamento, limitando o volume de escanteios na partida.