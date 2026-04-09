Palpite Cruzeiro x RB Bragantino - Brasileirão Série A - 21/09/2025

O time mineiro recebe os visitantes buscando encurtar a distância do líder Flamengo.

Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x RB Bragantino

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Cruzeiro x RB Bragantino

Cruzeiro vence, com odds de 1.53 na bet365

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.95 na bet365

Menos de 11.5 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

Embalado, o Cruzeiro deve vencer o RB Bragantino por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Para a Raposa, uma vitória pode ser a chance de assumir a liderança, enquanto o Massa Bruta, em péssima fase, precisa voltar a ter uma boa sequência de resultados.

Em 2º, o Cruzeiro vive, em 2025, sua melhor temporada desde o título da Copa do Brasil de 2017. Com três pontos a menos que o Flamengo, a Raposa tem 47 em 23 partidas, com 14 vitórias.

Nos últimos cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota. Em seu último jogo pelo Brasileirão, o Cruzeiro visitou o Bahia e venceu, de virada, por 2 a 1.

Após um bom começo no Brasileirão desta temporada, o RB Bragantino despencou depois do Mundial de Clubes. Em oitavo na competição, a equipe do interior paulista soma, nesse momento, 31 pontos em 23 jogos, com nove vitórias.

Nos últimos cinco confrontos, apenas uma vitória, além de um empate e três derrotas. Em seu último jogo, o Massa Bruta recebeu o lanterna Sport e apenas empatou por 1 a 1.

Cruzeiro e RB Bragantino já se enfrentaram em 18 oportunidades, com sete vitórias da Raposa, quatro empates e sete triunfos do Massa Bruta. No Brasileirão desta temporada, o RB Bragantino venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no primeiro turno.

Prováveis escalações de Cruzeiro e RB Bragantino:

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Christian; Wanderson, Matheus Pereira e Kaio Jorge (Gabigol)

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Vanderlan; Erick Ramires, Fabinho; Luan Barbosa, Jhon Jhon, Ignacio Laquintana; Eduardo Sasha.

Raposa é forte em casa e pode confirmar favoritismo

O Cruzeiro chega embalado para mais um jogo no Mineirão e tem tudo para confirmar sua superioridade diante do RB Bragantino. A Raposa apresenta consistência defensiva e eficiência no ataque quando atua em seus domínios, fatores que a tornam favorita natural para o duelo.

Além disso, a pressão da torcida costuma ser um diferencial, empurrando a equipe desde os primeiros minutos.

O Massa Bruta, por outro lado, vive fase instável, acumulando resultados negativos nas últimas rodadas do Brasileirão. Mesmo com atletas de qualidade no setor ofensivo, o time paulista não vem conseguindo manter regularidade fora de casa.

Esse contexto reforça a expectativa de que o Cruzeiro consiga impor seu ritmo, controlar as ações e conquistar os três pontos no confronto.

Palpite 1 para Cruzeiro x RB Bragantino: Cruzeiro vence, com odds de 1.53 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x RB Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clima ofensivo promete gols no Mineirão

A expectativa para o confronto entre Cruzeiro e RB Bragantino é de uma partida aberta e com boas chances de gol. A Raposa, motivada pela boa campanha e pela força como mandante, deve partir para cima desde o início, contando com nomes como Kaio Jorge e Matheus Pereira para liderar o ataque.

Já o Bragantino, mesmo em queda de rendimento, tem jogadores rápidos e perigosos que podem aproveitar os espaços deixados na defesa adversária.

Essa combinação de estilos tende a gerar um duelo intenso e ofensivo, em que as duas equipes buscam definir o resultado no tempo normal. Historicamente, os encontros entre mineiros e paulistas costumam ser movimentados, com placares que superam a marca mínima de gols.

Assim, a linha de gols aparece como uma das melhores opções de mercado.

Palpite 2 para Cruzeiro x RB Bragantino: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.95 na bet365

Escanteios devem ficar em equilíbrio

Apesar do estilo ofensivo das duas equipes, a tendência para este jogo é de um número controlado de escanteios. O Cruzeiro costuma trabalhar muito pelo meio, valorizando a posse de bola e apostando em infiltrações para chegar à área, em vez de explorar cruzamentos constantes.

O RB Bragantino, embora conte com velocidade pelas laterais, vive fase irregular e não deve passar tanto tempo no campo ofensivo.

Esse cenário indica que o jogo terá movimentação, mas sem exagero nas bolas alçadas à linha de fundo.

Além disso, a defesa celeste é sólida na bola aérea, fator que pode reduzir ainda mais as oportunidades desse tipo de jogada.

Por isso, a linha de escanteios ajustada para o confronto parece adequada e indica números abaixo da média em Belo Horizonte.