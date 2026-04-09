Palpite Cruzeiro x RB Bragantino - Brasileirão Série A - 21/09/2025

O time mineiro recebe os visitantes buscando encurtar a distância do líder Flamengo.
Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x RB Bragantino
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Cruzeiro x RB Bragantino
- Cruzeiro vence, com odds de 1.53 na bet365
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.95 na bet365
- Menos de 11.5 escanteios, com odds de 1.83 na bet365
Embalado, o Cruzeiro deve vencer o RB Bragantino por 2 a 0.
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Nossa análise: momento das equipes
Para a Raposa, uma vitória pode ser a chance de assumir a liderança, enquanto o Massa Bruta, em péssima fase, precisa voltar a ter uma boa sequência de resultados.
Em 2º, o Cruzeiro vive, em 2025, sua melhor temporada desde o título da Copa do Brasil de 2017. Com três pontos a menos que o Flamengo, a Raposa tem 47 em 23 partidas, com 14 vitórias.
Nos últimos cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota. Em seu último jogo pelo Brasileirão, o Cruzeiro visitou o Bahia e venceu, de virada, por 2 a 1.
Após um bom começo no Brasileirão desta temporada, o RB Bragantino despencou depois do Mundial de Clubes. Em oitavo na competição, a equipe do interior paulista soma, nesse momento, 31 pontos em 23 jogos, com nove vitórias.
Nos últimos cinco confrontos, apenas uma vitória, além de um empate e três derrotas. Em seu último jogo, o Massa Bruta recebeu o lanterna Sport e apenas empatou por 1 a 1.
Cruzeiro e RB Bragantino já se enfrentaram em 18 oportunidades, com sete vitórias da Raposa, quatro empates e sete triunfos do Massa Bruta. No Brasileirão desta temporada, o RB Bragantino venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no primeiro turno.
Prováveis escalações de Cruzeiro e RB Bragantino:
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Christian; Wanderson, Matheus Pereira e Kaio Jorge (Gabigol)
RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez, Vanderlan; Erick Ramires, Fabinho; Luan Barbosa, Jhon Jhon, Ignacio Laquintana; Eduardo Sasha.
Raposa é forte em casa e pode confirmar favoritismo
O Cruzeiro chega embalado para mais um jogo no Mineirão e tem tudo para confirmar sua superioridade diante do RB Bragantino. A Raposa apresenta consistência defensiva e eficiência no ataque quando atua em seus domínios, fatores que a tornam favorita natural para o duelo.
Além disso, a pressão da torcida costuma ser um diferencial, empurrando a equipe desde os primeiros minutos.
O Massa Bruta, por outro lado, vive fase instável, acumulando resultados negativos nas últimas rodadas do Brasileirão. Mesmo com atletas de qualidade no setor ofensivo, o time paulista não vem conseguindo manter regularidade fora de casa.
Esse contexto reforça a expectativa de que o Cruzeiro consiga impor seu ritmo, controlar as ações e conquistar os três pontos no confronto.
- Palpite 1 para Cruzeiro x RB Bragantino: Cruzeiro vence, com odds de 1.53 na bet365
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x RB Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Clima ofensivo promete gols no Mineirão
A expectativa para o confronto entre Cruzeiro e RB Bragantino é de uma partida aberta e com boas chances de gol. A Raposa, motivada pela boa campanha e pela força como mandante, deve partir para cima desde o início, contando com nomes como Kaio Jorge e Matheus Pereira para liderar o ataque.
Já o Bragantino, mesmo em queda de rendimento, tem jogadores rápidos e perigosos que podem aproveitar os espaços deixados na defesa adversária.
Essa combinação de estilos tende a gerar um duelo intenso e ofensivo, em que as duas equipes buscam definir o resultado no tempo normal. Historicamente, os encontros entre mineiros e paulistas costumam ser movimentados, com placares que superam a marca mínima de gols.
Assim, a linha de gols aparece como uma das melhores opções de mercado.
- Palpite 2 para Cruzeiro x RB Bragantino: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.95 na bet365
Escanteios devem ficar em equilíbrio
Apesar do estilo ofensivo das duas equipes, a tendência para este jogo é de um número controlado de escanteios. O Cruzeiro costuma trabalhar muito pelo meio, valorizando a posse de bola e apostando em infiltrações para chegar à área, em vez de explorar cruzamentos constantes.
O RB Bragantino, embora conte com velocidade pelas laterais, vive fase irregular e não deve passar tanto tempo no campo ofensivo.
Esse cenário indica que o jogo terá movimentação, mas sem exagero nas bolas alçadas à linha de fundo.
Além disso, a defesa celeste é sólida na bola aérea, fator que pode reduzir ainda mais as oportunidades desse tipo de jogada.
Por isso, a linha de escanteios ajustada para o confronto parece adequada e indica números abaixo da média em Belo Horizonte.
- Palpite 3 para Cruzeiro x RB Bragantino: Menos de 11.5 escanteios no jogo, com odds de 1.83 na bet365