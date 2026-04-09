Palpite Cruzeiro x Fortaleza - Brasileirão Série A - 18/10/2025

O Cruzeiro recebe o Fortaleza e quer seguir na briga pelo título, enquanto o Leão do Pici luta contra o rebaixamento.

Melhores palpites para Cruzeiro x Fortaleza:

Cruzeiro vence, com odds de 1.57 na KTO;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.08 na KTO;

Gols em ambos os tempos (SIM), com odds de 1.79 na KTO.

Em jogo tenso, o Cruzeiro deve vencer o Fortaleza por 2 a 1.

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Nossa análise: momento das equipes

Cruzeiro e Fortaleza vivem realidades muito diferentes neste Brasileirão. Enquanto a Raposa faz grande campanha e está na briga pelo título, o Leão do Pici decepcionou e está na luta contra o rebaixamento.

Com a competição se aproximando do fim, os jogos ficam cada vez mais difíceis e, por isso, apesar do favoritismo dos donos da casa, espera-se um jogo tenso.

O Cruzeiro, terceiro colocado, tem sido uma das equipes mais confiáveis neste campeonato. A Raposa costuma jogar bem em casa e tem um dos melhores ataques, sempre com muita mobilidade e pressão sob os rivais.

O Fortaleza ainda não se encontrou no Brasileirão e precisa reagir o quanto antes para sair do Z-4. O técnico Martín Palermo conseguiu recuperar o ânimo dos jogadores, mas ainda é pouco, tendo em vista que o time cearense precisa somar muitos pontos para escapar da degola.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Fortaleza

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Kaio Jorge e Wanderson;

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila, Lucas Sasha, Pochettino, Lucas Crispim, Breno Lopes, Pikachu e Deyverson.

Cruzeiro tem o favoritismo no confronto

O Cruzeiro chega como grande favorito neste duelo da 29ª rodada, contra uma das piores defesas da competição.

O time mineiro é o terceiro colocado, está na briga pelo título e tem a segunda melhor campanha como mandante, com 10 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em casa.

Além disso, no confronto válido pelo primeiro turno, a Raposa venceu o Fortaleza por 2 a 0 na casa do adversário. Naquela ocasião, o artilheiro Kaio Jorge e o meia Lucas Silva liquidaram a fatura ainda no primeiro tempo.

O Fortaleza deve jogar fechado e apostar em contra-ataques para surpreender o Cruzeiro. O Leão do Pici tem apenas uma vitória como visitante em 12 jogos fora de casa neste Brasileirão e chega como grande azarão para o duelo.

Para seguir sonhando com a taça, o Cruzeiro não tem saída: é vencer ou vencer o Fortaleza nesta rodada.

Palpite 1 para Cruzeiro x Fortaleza: Cruzeiro vence, com odds de 1.57 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

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Grande poder ofensivo do Cruzeiro pode ser trunfo

O Cruzeiro tem um dos melhores ataques da competição e, como mandante, já fez 26 gols em 14 jogos neste Brasileirão. Do outro lado, o Fortaleza já sofreu 23 gols em 12 jogos como visitante.

Ou seja, este será um duelo de um time com grande poder ofensivo contra uma equipe que vem demonstrando muitas fragilidades longe de seus domínios.

O Fortaleza, por sua vez, vem reagindo no Brasileirão e tenta desesperadamente deixar as últimas posições. Com vitórias recentes contra os seus principais concorrentes na luta contra o rebaixamento, o time dá mostras de que pode dar trabalho aos adversários e sair do Z-4.

O confronto vale muito para ambas as equipes. Portanto, é de se imaginar que ambos os times vão dar tudo em campo, o que abre a possibilidade para um jogo movimentado e com muitos gols.

Palpite 2 para Cruzeiro x Fortaleza: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.08 na KTO.

Estatística mostra tendência curiosa

Sete dos últimos oito jogos em casa do Cruzeiro tiveram gols em ambos os tempos. Ou seja, trata-se de algo realmente possível de acontecer.

O time mineiro tem um time titular muito forte, e o nível não cai após os intervalos, pois a Raposa também conta com reservas renomados, como Gabriel Barbosa, o Gabigol.

Do outro lado, outro indicativo muito interessante: cinco dos últimos seis jogos do Fortaleza tiveram gols em ambos os tempos.

Apesar da vantagem do Cruzeiro sobre o Fortaleza no histórico do confronto, os duelos recentes entre as equipes mostram equilíbrio. Nos últimos cinco jogos foram duas vitórias para cada lado e um empate.