Palpite Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão Série A - 09/11/2025

Cruzeiro e Fluminense fazem confronto interessante no Mineirão, com a Raposa ainda querendo a taça e o Tricolor se estabilizando.

Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x Fluminense:

Cruzeiro vence, com odds de 1.95 na bet365

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.30 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365

Em jogo aberto, o Cruzeiro vencerá o Fluminense por 3 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e Fluminense fazem um dos jogos mais interessantes da rodada, reunindo duas equipes que vivem momentos positivos e estilos de jogo contrastantes.

Enquanto o time mineiro aposta em intensidade e força coletiva para seguir entre os primeiros colocados, o Tricolor carioca tenta manter a boa sequência e se aproximar do G-4. O confronto no Mineirão promete alto nível técnico, com o Cruzeiro confiante diante de sua torcida e o Fluminense buscando impor seu ritmo.

O Cruzeiro atravessa uma fase de grande solidez sob o comando de Leonardo Jardim. O time tem mostrado maturidade para controlar os jogos e eficiência para transformar volume ofensivo em resultado.

A vitória fora de casa sobre o Grêmio reforçou a consistência do sistema defensivo e a capacidade de adaptação da equipe, que vem pontuando com regularidade e se mantendo firme entre os três primeiros colocados. Em casa, a Raposa é intensa, ocupa bem os espaços e aproveita o bom momento de jogadores como Matheus Pereira e Kaio Jorge.

O Fluminense, por sua vez, chega de vitória importante sobre o Mirassol e tenta embalar na reta final. A equipe de Luis Zubeldía mantém o DNA de posse e troca de passes curtos, mas tem alternado boas atuações com dificuldades defensivas, especialmente como visitante.

Germán Cano segue sendo a principal referência ofensiva, e o entrosamento com Acosta e John Kennedy é o ponto forte do time. Mesmo com o desafio de atuar fora do Rio, o Tricolor tem qualidade suficiente para equilibrar o jogo e oferecer resistência ao Cruzeiro no Mineirão.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Fluminense

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Kaio Jorge e Arroyo.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê, Martinelli, Hércules e Lucho Acosta, Serna (Keno), Canobbio e John Kennedy.

Cruzeiro busca afirmação diante da torcida

O Cruzeiro vive uma das melhores fases da temporada e chega embalado por três vitórias consecutivas, resultado direto da consistência tática e da confiança adquirida nas últimas rodadas. A equipe de Leonardo Jardim tem mostrado solidez defensiva e eficiência no ataque, características que a colocam entre as principais forças do campeonato.

Jogando no Mineirão, a Raposa costuma ditar o ritmo e pressionar desde o início, aproveitando bem o apoio da torcida e o bom momento.

O Fluminense, por outro lado, chega em busca de regularidade. Mesmo com bons resultados recentes, o time de Luis Zubeldía ainda oscila fora de casa e depende muito do desempenho de suas principais peças, como Acosta e Cano. O Tricolor tem qualidade técnica, mas enfrenta um adversário intenso, que vive fase mais estável e costuma crescer diante de grandes rivais.

Palpite 1: Cruzeiro vence, com odds de 1.95 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro vs Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Duelo de estilos deve render gols

O confronto coloca frente a frente duas equipes com propostas de jogo distintas, mas igualmente ofensivas. O Cruzeiro tem se destacado pela objetividade e pela transição rápida, explorando bem os espaços e as jogadas pelos lados. Já o Fluminense mantém sua característica posse de bola e triangulações curtas, buscando envolver o adversário com paciência.

Essa combinação tende a gerar um jogo aberto, com oportunidades de ambos os lados. O Cruzeiro, em casa, tem média alta de finalizações e costuma transformar volume ofensivo em gols, enquanto o Fluminense dificilmente passa em branco, mesmo fora de casa. Diante disso, o cenário mais provável é de uma partida movimentada.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.30 na bet365

Equilíbrio e intensidade no Mineirão

Cruzeiro e Fluminense vivem bons momentos e têm qualidade suficiente para balançar as redes. A Raposa conta com o apoio da torcida e vem crescendo ofensivamente, mas o Tricolor, mesmo fora de casa, possui um dos ataques mais criativos do campeonato. A presença de Cano garante poder de fogo e ameaça constante, especialmente nos contra-ataques.

O Cruzeiro, por sua vez, dificilmente deixa de marcar no Mineirão, aproveitando a força de seu meio-campo e as jogadas de bola parada, comandadas por Matheus Pereira. O equilíbrio entre os dois times e a boa fase ofensiva tornam o mercado de “ambos marcam” bastante atraente, especialmente em um duelo com potencial técnico elevado e ritmo acelerado.