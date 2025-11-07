Palpite Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão Série A - 09/11/2025

Cruzeiro e Fluminense fazem confronto interessante no Mineirão, com a Raposa ainda querendo a taça e o Tricolor se estabilizando.
Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x Fluminense:
- Cruzeiro vence, com odds de 1.95 na bet365
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.30 na bet365
- Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365
Em jogo aberto, o Cruzeiro vencerá o Fluminense por 3 a 1.
- Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365.
- Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.
- Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: Momento das equipes
Cruzeiro e Fluminense fazem um dos jogos mais interessantes da rodada, reunindo duas equipes que vivem momentos positivos e estilos de jogo contrastantes.
Enquanto o time mineiro aposta em intensidade e força coletiva para seguir entre os primeiros colocados, o Tricolor carioca tenta manter a boa sequência e se aproximar do G-4. O confronto no Mineirão promete alto nível técnico, com o Cruzeiro confiante diante de sua torcida e o Fluminense buscando impor seu ritmo.
O Cruzeiro atravessa uma fase de grande solidez sob o comando de Leonardo Jardim. O time tem mostrado maturidade para controlar os jogos e eficiência para transformar volume ofensivo em resultado.
A vitória fora de casa sobre o Grêmio reforçou a consistência do sistema defensivo e a capacidade de adaptação da equipe, que vem pontuando com regularidade e se mantendo firme entre os três primeiros colocados. Em casa, a Raposa é intensa, ocupa bem os espaços e aproveita o bom momento de jogadores como Matheus Pereira e Kaio Jorge.
O Fluminense, por sua vez, chega de vitória importante sobre o Mirassol e tenta embalar na reta final. A equipe de Luis Zubeldía mantém o DNA de posse e troca de passes curtos, mas tem alternado boas atuações com dificuldades defensivas, especialmente como visitante.
Germán Cano segue sendo a principal referência ofensiva, e o entrosamento com Acosta e John Kennedy é o ponto forte do time. Mesmo com o desafio de atuar fora do Rio, o Tricolor tem qualidade suficiente para equilibrar o jogo e oferecer resistência ao Cruzeiro no Mineirão.
Prováveis escalações de Cruzeiro x Fluminense
- Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Kaio Jorge e Arroyo.
- Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê, Martinelli, Hércules e Lucho Acosta, Serna (Keno), Canobbio e John Kennedy.
Cruzeiro busca afirmação diante da torcida
O Cruzeiro vive uma das melhores fases da temporada e chega embalado por três vitórias consecutivas, resultado direto da consistência tática e da confiança adquirida nas últimas rodadas. A equipe de Leonardo Jardim tem mostrado solidez defensiva e eficiência no ataque, características que a colocam entre as principais forças do campeonato.
Jogando no Mineirão, a Raposa costuma ditar o ritmo e pressionar desde o início, aproveitando bem o apoio da torcida e o bom momento.
O Fluminense, por outro lado, chega em busca de regularidade. Mesmo com bons resultados recentes, o time de Luis Zubeldía ainda oscila fora de casa e depende muito do desempenho de suas principais peças, como Acosta e Cano. O Tricolor tem qualidade técnica, mas enfrenta um adversário intenso, que vive fase mais estável e costuma crescer diante de grandes rivais.
- Palpite 1: Cruzeiro vence, com odds de 1.95 na bet365
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro vs Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Duelo de estilos deve render gols
O confronto coloca frente a frente duas equipes com propostas de jogo distintas, mas igualmente ofensivas. O Cruzeiro tem se destacado pela objetividade e pela transição rápida, explorando bem os espaços e as jogadas pelos lados. Já o Fluminense mantém sua característica posse de bola e triangulações curtas, buscando envolver o adversário com paciência.
Essa combinação tende a gerar um jogo aberto, com oportunidades de ambos os lados. O Cruzeiro, em casa, tem média alta de finalizações e costuma transformar volume ofensivo em gols, enquanto o Fluminense dificilmente passa em branco, mesmo fora de casa. Diante disso, o cenário mais provável é de uma partida movimentada.
- Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.30 na bet365
Equilíbrio e intensidade no Mineirão
Cruzeiro e Fluminense vivem bons momentos e têm qualidade suficiente para balançar as redes. A Raposa conta com o apoio da torcida e vem crescendo ofensivamente, mas o Tricolor, mesmo fora de casa, possui um dos ataques mais criativos do campeonato. A presença de Cano garante poder de fogo e ameaça constante, especialmente nos contra-ataques.
O Cruzeiro, por sua vez, dificilmente deixa de marcar no Mineirão, aproveitando a força de seu meio-campo e as jogadas de bola parada, comandadas por Matheus Pereira. O equilíbrio entre os dois times e a boa fase ofensiva tornam o mercado de “ambos marcam” bastante atraente, especialmente em um duelo com potencial técnico elevado e ritmo acelerado.
- Palpite 3: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365