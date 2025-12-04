Palpite Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão Série A - 04/12/2025

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão, com a Raposa querendo se manter entre os três primeiros e o Fogão lutando pelo G-4.

Melhores palpites para Cruzeiro x Botafogo:

Empate, com odds de 3.35 na KTO;

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.75 na KTO;

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.88 na KTO.

Em jogo equilibrado, Cruzeiro e Botafogo vão empatar por 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O jogo reúne dois times organizados, competitivos e eficientes, cada um com sua identidade bem definida. A expectativa é de uma partida equilibrada, estudada e com muita atenção aos detalhes.

O Cruzeiro vive um dos momentos mais consistentes da temporada. A equipe de Leonardo Jardim mantém o padrão de jogo claro, controla bem o meio-campo e mostra grande capacidade de competir contra qualquer adversário.

O empate contra o Ceará fora de casa reforçou essa maturidade: mesmo sem vencer, a Raposa teve postura equilibrada, sofreu pouco e administrou bem os momentos de pressão.

O Botafogo também chega forte. A equipe evoluiu muito sob o comando de Davide Ancelotti e atravessa uma sequência de performances sólidas.

São três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, com destaque para a organização defensiva e a velocidade nas transições ofensivas.

Fora de casa, o Botafogo compete bem, mas costuma assumir menos riscos, jogando de forma mais reativa e explorando erros adversários.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Botafogo

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki, Walace, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Keny Arroyo e Gabigol;

Botafogo: Léo Linck, Mateo Ponte, Marçal, David Ricardo e Alex Telles, Newton e Marlon Freitas, Artur, Savarino e Joaquín Correa (Montoro), Arthur Cabral (Kadir).

Cruzeiro forte em casa enfrenta Botafogo em boa fase

O Cruzeiro vive grande momento na temporada. A equipe é sólida, competitiva e mantém um desempenho muito regular.

No Mineirão, o time sobe de nível: joga com intensidade, pressiona alto e controla o meio-campo com mais autoridade.

O Botafogo também vem somando pontos importantes na reta final.

São três vitórias e dois empates nas últimas cinco rodadas, com boa produção ofensiva e maior equilíbrio defensivo. O empate contra o Corinthians mostrou força competitiva, poder de reação e um time que não desiste do jogo.

Palpite 1 para Cruzeiro x Botafogo: Empate, com odds de 3.35 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com tendência de equilíbrio e ritmo controlado

Cruzeiro e Botafogo têm características parecidas na etapa inicial: marcam forte, ocupam bem o meio e evitam exposição.

O Cruzeiro controla os ritmos, troca passes com paciência e valoriza a posse. O Botafogo costuma marcar por bloco e só acelera quando encontra espaço.

Isso costuma gerar jogos mais amarrados, com construção lenta e poucas transições limpas.

O momento recente das duas equipes também aponta para placares curtos. O Cruzeiro empatou três de seus últimos cinco jogos. O Botafogo, mesmo ofensivo, não tem feito confrontos muito abertos fora de casa.

Com duas equipes bem organizadas e uma briga direta na parte de cima, o duelo tende a ser cadenciado.

Palpite 2 para Cruzeiro x Botafogo: Menos de 2.5 gols, com odds 1.75 de na KTO.

Jogo duro, com poucas brechas para os ataques

O Cruzeiro tem uma defesa muito consistente, principalmente no Mineirão. A equipe sofre pouco, vence muitos duelos e raramente concede finalizações limpas.

O Botafogo, apesar de viver um bom momento ofensivo, encontra mais dificuldade para criar quando enfrenta defesas bem posicionadas.

Quando precisa se expor nas partidas, não consegue ter a mesma eficácia, o que pode fazer diferença em jogos com essa semelhança técnica.

O Glorioso também melhorou defensivamente. Compactou as linhas, fechou espaços e passou a sofrer menos em jogadas infiltradas.

Com duas defesas fortes e jogos mais estratégicos, a tendência é de dificuldade ofensiva para ambos os lados, mesmo que a chance dos gols saírem não possa ser descartada.