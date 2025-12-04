Palpite Cruzeiro x Botafogo - Brasileirão Série A - 04/12/2025

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão, com a Raposa querendo se manter entre os três primeiros e o Fogão lutando pelo G-4.
Melhores palpites para Cruzeiro x Botafogo:
- Empate, com odds de 3.35 na KTO;
- Menos de 2.5 gols, com odds de 1.75 na KTO;
- Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.88 na KTO.
Em jogo equilibrado, Cruzeiro e Botafogo vão empatar por 1 a 1.
Nossa análise: momento das equipes
O jogo reúne dois times organizados, competitivos e eficientes, cada um com sua identidade bem definida. A expectativa é de uma partida equilibrada, estudada e com muita atenção aos detalhes.
O Cruzeiro vive um dos momentos mais consistentes da temporada. A equipe de Leonardo Jardim mantém o padrão de jogo claro, controla bem o meio-campo e mostra grande capacidade de competir contra qualquer adversário.
O empate contra o Ceará fora de casa reforçou essa maturidade: mesmo sem vencer, a Raposa teve postura equilibrada, sofreu pouco e administrou bem os momentos de pressão.
O Botafogo também chega forte. A equipe evoluiu muito sob o comando de Davide Ancelotti e atravessa uma sequência de performances sólidas.
São três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, com destaque para a organização defensiva e a velocidade nas transições ofensivas.
Fora de casa, o Botafogo compete bem, mas costuma assumir menos riscos, jogando de forma mais reativa e explorando erros adversários.
Prováveis escalações de Cruzeiro x Botafogo
Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki, Walace, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Keny Arroyo e Gabigol;
Botafogo: Léo Linck, Mateo Ponte, Marçal, David Ricardo e Alex Telles, Newton e Marlon Freitas, Artur, Savarino e Joaquín Correa (Montoro), Arthur Cabral (Kadir).
Cruzeiro forte em casa enfrenta Botafogo em boa fase
O Cruzeiro vive grande momento na temporada. A equipe é sólida, competitiva e mantém um desempenho muito regular.
No Mineirão, o time sobe de nível: joga com intensidade, pressiona alto e controla o meio-campo com mais autoridade.
O Botafogo também vem somando pontos importantes na reta final.
São três vitórias e dois empates nas últimas cinco rodadas, com boa produção ofensiva e maior equilíbrio defensivo. O empate contra o Corinthians mostrou força competitiva, poder de reação e um time que não desiste do jogo.
- Palpite 1 para Cruzeiro x Botafogo: Empate, com odds de 3.35 na KTO.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Jogo com tendência de equilíbrio e ritmo controlado
Cruzeiro e Botafogo têm características parecidas na etapa inicial: marcam forte, ocupam bem o meio e evitam exposição.
O Cruzeiro controla os ritmos, troca passes com paciência e valoriza a posse. O Botafogo costuma marcar por bloco e só acelera quando encontra espaço.
Isso costuma gerar jogos mais amarrados, com construção lenta e poucas transições limpas.
O momento recente das duas equipes também aponta para placares curtos. O Cruzeiro empatou três de seus últimos cinco jogos. O Botafogo, mesmo ofensivo, não tem feito confrontos muito abertos fora de casa.
Com duas equipes bem organizadas e uma briga direta na parte de cima, o duelo tende a ser cadenciado.
- Palpite 2 para Cruzeiro x Botafogo: Menos de 2.5 gols, com odds 1.75 de na KTO.
Jogo duro, com poucas brechas para os ataques
O Cruzeiro tem uma defesa muito consistente, principalmente no Mineirão. A equipe sofre pouco, vence muitos duelos e raramente concede finalizações limpas.
O Botafogo, apesar de viver um bom momento ofensivo, encontra mais dificuldade para criar quando enfrenta defesas bem posicionadas.
Quando precisa se expor nas partidas, não consegue ter a mesma eficácia, o que pode fazer diferença em jogos com essa semelhança técnica.
O Glorioso também melhorou defensivamente. Compactou as linhas, fechou espaços e passou a sofrer menos em jogadas infiltradas.
Com duas defesas fortes e jogos mais estratégicos, a tendência é de dificuldade ofensiva para ambos os lados, mesmo que a chance dos gols saírem não possa ser descartada.
- Palpite 3 para Cruzeiro x Botafogo: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.88 na KTO.