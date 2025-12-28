Palpite Costa do Marfim x Camarões - AFCON - 28/12/2025

Nosso especialista em apostas prevê que Costa do Marfim e Camarões empatarão no domingo.

Dicas de apostas para Costa do Marfim x Camarões:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de Placar: Costa do Marfim 1-0 Camarões

Costa do Marfim 1-0 Camarões Palpite de Artilheiros: Costa do Marfim: Amad Diallo

Os atuais campeões, Costa do Marfim, iniciaram bem sua campanha com uma vitória por 1-0 sobre Moçambique. Os Elefantes demonstraram superioridade, criando seis grandes chances no jogo de abertura e limitando as oportunidades do adversário.

Para o técnico Emerse Faé, o foco principal é garantir os três pontos em um grupo complicado. Com muitos atribuindo seu triunfo anterior na AFCON à vantagem de jogar em casa e à sorte, a equipe está ansiosa para provar sua qualidade.

Camarões deu um passo significativo para se consolidar entre as potências da África após seu primeiro jogo. Os Leões Indomáveis enfrentaram tumultos fora de campo após submeter duas listas de convocação devido à demissão do ex-técnico, Marc Brys.

No entanto, o comando de David Pagou como treinador parece ter começado positivamente. Ele espera que sua equipe possa deixar de lado os problemas externos e se concentrar na tarefa em mãos.

Com ambas as equipes somando três pontos cada, há a chance de uma delas conseguir uma segunda vitória crucial.

Escalações esperadas para Costa do Marfim x Camarões

Escalação esperada do Costa do Marfim: Fofana, Doue, Kossounou, Ndicka, Konan, Kessié, Seri, Sangaré, Y. Diomande, Diallo, Zaha

Escalação esperada do Camarões: Epassy, Malone Junior, Kotto, Nouhou, Tchamadeu, Avom, Baleba, Namaso, Yongwa, Mbeumo, Etta Eyong

Falta de Gols Atinge Equipes de Topo

Este grupo, em particular, não foi abençoado com festivais de gols na primeira rodada de jogos. Ambos os jogos produziram apenas dois gols no total. Apesar da Costa do Marfim ter dominado completamente seu confronto com Moçambique, conseguiu apenas um gol a partir de várias grandes chances.

A falta de qualidade na finalização pode ser custosa. Os últimos três jogos internacionais dos Elefantes produziram menos de três gols. A situação é semelhante para o Camarões, que viu menos de três gols em cada um dos seus últimos cinco jogos.

Olhando para os seus últimos dez jogos, sete terminaram com menos de três gols no placar. Os dois confrontos diretos anteriores seguiram o mesmo padrão de poucos gols. Quatro dos últimos cinco encontros terminaram com menos de três gols.

Dica de aposta 1 para Costa do Marfim x Camarões: Over/Under - menos de 2,5 gols com odds de 1,49 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Costa do Marfim x Camarões nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Histórico Aponta para Outro Confronto com Poucos Gols

As chances de ambas as equipes marcarem são mínimas. A Costa do Marfim tem um histórico impressionante. Em 14 dos seus últimos 15 jogos internacionais, apenas um lado — ou nenhum — conseguiu marcar no tempo regulamentar.

Seus últimos 13 jogos seguiram a mesma tendência. Camarões está em uma sequência semelhante, passando seis jogos consecutivos sem que ambas as equipes marcassem.

Onze dos últimos 15 jogos da Costa do Marfim terminaram assim, tornando provável outro encontro com poucos gols. Oito dos últimos 10 confrontos diretos terminaram com menos de três gols no tempo regulamentar, o que apoia nosso argumento para outro resultado semelhante.

Dica de aposta 2 para Costa do Marfim x Camarões: BTTS - Não, com odds de 1,64 na Betano

Empate à Vista

A Costa do Marfim está invicta em seis dos seus últimos sete jogos internacionais. Eles venceram cinco e empataram um deles. Os Elefantes perderam recentemente um amistoso para a Arábia Saudita, o que encoraja o Camarões.

Eles também perderam para a Nova Zelândia, totalizando duas derrotas nos últimos dez jogos.

A forma de Camarões também tem sido inconsistente. Seus últimos cinco jogos resultaram em duas vitórias, duas derrotas e um empate. Eles estavam invictos em cinco jogos antes disso — um nível de desempenho que estarão ansiosos para recuperar.

Nos seus últimos quatro confrontos diretos, cada equipe venceu uma vez, enquanto dois jogos terminaram em empate. O confronto mais recente foi em 2023 e terminou empatado, sugerindo que outro empate pode estar à vista para o encontro de domingo.