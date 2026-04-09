Palpite Coritiba x Ferroviária - Brasileirão Série B - 05/09/2025

Confira os palpites Coritiba x Ferroviária para o confronto em Curitiba, nesta sexta (5), às 21h30, pela Série B.
Melhores palpites de apostas para Coritiba x Ferroviária
- Coritiba vence, com odds de 1.70 na Betano
- Ambos marcam (SIM), com odds de 2.37 na Betano
- Mais de 1.5 gols, com odds de 2.30 na Betano
Em jogo aberto, o Coritiba deve vencer a Ferroviária por 2 a 1.
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Nossa análise: momento das equipes
Coritiba e Ferroviária chegam a este confronto pela Série B em situações distintas, mas ambos com objetivos claros. No G-4, o Coritiba sonha com a Série A e até mesmo com o título. A Ferroviária, por outro lado, ainda não sabe qual será sua luta até o fim do campeonato, visto que não está tão longe do G-4 e nem do Z-4.
O Coxa luta para se manter firme na briga pelo acesso e conta com a força do Couto Pereira para reagir após resultados irregulares fora de casa.
Até aqui, a equipe apresenta boa consistência como mandante, fator que se tornou determinante na campanha. A torcida deve comparecer em peso, reforçando a confiança do time para buscar os três pontos.
Já a Ferroviária vem de uma campanha de oscilação, mas tenta se firmar no meio da tabela. Fora de Araraquara, a equipe costuma enfrentar maiores dificuldades, especialmente contra adversários que se impõem em casa, como é o caso do Coritiba. Mesmo assim, o time aposta em contra-ataques rápidos e nas bolas paradas para surpreender.
Historicamente, o Coritiba e Ferroviária se enfrentaram em três oportunidades, com uma vitória para cada lado e um empate. No último jogo, já nesta Série B, vitória da Ferroviária por 2 a 1.
Prováveis escalações de Coritiba e Ferroviária:
Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, João Almeida e Tiago Cóser; Machado, Wallisson e Carlos De Pena; Iury Castilho, Dellatorre e Clayson.
Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho; Thayllon (Albano), Juninho e Carlão.
Coxa quer confirmar favoritismo em casa
O Coritiba chega embalado para o confronto contra a Ferroviária e tem o fator casa como grande trunfo para sair com a vitória. No Couto Pereira, o Coxa mantém um aproveitamento muito alto, sendo uma das equipes mais fortes da Série B jogando diante da sua torcida.
Além disso, o time está na parte de cima da tabela e sabe que precisa de três pontos para se manter firme na briga pelo acesso.
A Ferroviária, por sua vez, oscila quando atua longe de Araraquara e terá dificuldades para impor seu jogo diante da pressão paranaense. Historicamente, os encontros em Curitiba também costumam favorecer os donos da casa, reforçando ainda mais o favoritismo do Coxa.
- Palpite 1: Coritiba vence, com odds de 1.70 na Betano
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Coritiba x Ferroviária nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Ataques podem decidir o duelo
Apesar do favoritismo do Coritiba, não se pode descartar a força ofensiva da Ferroviária, que tem conseguido balançar as redes em jogos fora de casa.
A tendência é de que as duas equipes criem boas oportunidades, principalmente porque o Coxa se lança ao ataque no Couto Pereira e, por vezes, deixa espaços atrás. Isso abre a possibilidade de contra-ataques perigosos do time paulista, que possui jogadores rápidos e decisivos na frente.
Nos últimos confrontos em Curitiba, ambas as equipes marcaram em quatro das cinco vezes, o que reforça o padrão de equilíbrio.
Assim, mesmo com o Coxa superior, o cenário aponta para gols dos dois lados em um duelo que promete intensidade e chances de sobra.
- Palpite 2: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.37 na Betano
Jogo deve ter gols, mas sem exageros
Quando se analisam os números recentes do Coritiba em casa e da Ferroviária como visitante, a probabilidade de vermos gols é alta, mas dificilmente em excesso.
O Coxa, empurrado pela torcida, costuma marcar pelo menos uma vez em praticamente todas as suas partidas no Couto Pereira. Já a Ferroviária, mesmo oscilando, tem encontrado formas de balançar as redes, seja em contra-ataques ou em bolas paradas.
Porém, os dois times também não apresentam ataques que sustentem goleadas em sequência, o que torna o mercado de gols controlados mais atrativo. Um cenário com dois ou três tentos se mostra o mais provável, equilibrando a força ofensiva do Coxa com a resistência da Ferroviária.
- Palpite 3: Mais de 1.5 gols, com odds de 2.30 na Betano