Palpite Coritiba x Ferroviária - Brasileirão Série B - 05/09/2025

Confira os palpites Coritiba x Ferroviária para o confronto em Curitiba, nesta sexta (5), às 21h30, pela Série B.

Melhores palpites de apostas para Coritiba x Ferroviária

Coritiba vence, com odds de 1.70 na Betano

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.37 na Betano

Mais de 1.5 gols, com odds de 2.30 na Betano

Em jogo aberto, o Coritiba deve vencer a Ferroviária por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Coritiba e Ferroviária chegam a este confronto pela Série B em situações distintas, mas ambos com objetivos claros. No G-4, o Coritiba sonha com a Série A e até mesmo com o título. A Ferroviária, por outro lado, ainda não sabe qual será sua luta até o fim do campeonato, visto que não está tão longe do G-4 e nem do Z-4.

O Coxa luta para se manter firme na briga pelo acesso e conta com a força do Couto Pereira para reagir após resultados irregulares fora de casa.

Até aqui, a equipe apresenta boa consistência como mandante, fator que se tornou determinante na campanha. A torcida deve comparecer em peso, reforçando a confiança do time para buscar os três pontos.

Já a Ferroviária vem de uma campanha de oscilação, mas tenta se firmar no meio da tabela. Fora de Araraquara, a equipe costuma enfrentar maiores dificuldades, especialmente contra adversários que se impõem em casa, como é o caso do Coritiba. Mesmo assim, o time aposta em contra-ataques rápidos e nas bolas paradas para surpreender.

Historicamente, o Coritiba e Ferroviária se enfrentaram em três oportunidades, com uma vitória para cada lado e um empate. No último jogo, já nesta Série B, vitória da Ferroviária por 2 a 1.

Prováveis escalações de Coritiba e Ferroviária:

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, João Almeida e Tiago Cóser; Machado, Wallisson e Carlos De Pena; Iury Castilho, Dellatorre e Clayson.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho; Thayllon (Albano), Juninho e Carlão.

Coxa quer confirmar favoritismo em casa

O Coritiba chega embalado para o confronto contra a Ferroviária e tem o fator casa como grande trunfo para sair com a vitória. No Couto Pereira, o Coxa mantém um aproveitamento muito alto, sendo uma das equipes mais fortes da Série B jogando diante da sua torcida.

Além disso, o time está na parte de cima da tabela e sabe que precisa de três pontos para se manter firme na briga pelo acesso.

A Ferroviária, por sua vez, oscila quando atua longe de Araraquara e terá dificuldades para impor seu jogo diante da pressão paranaense. Historicamente, os encontros em Curitiba também costumam favorecer os donos da casa, reforçando ainda mais o favoritismo do Coxa.

Palpite 1: Coritiba vence, com odds de 1.70 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Coritiba x Ferroviária nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ataques podem decidir o duelo

Apesar do favoritismo do Coritiba, não se pode descartar a força ofensiva da Ferroviária, que tem conseguido balançar as redes em jogos fora de casa.

A tendência é de que as duas equipes criem boas oportunidades, principalmente porque o Coxa se lança ao ataque no Couto Pereira e, por vezes, deixa espaços atrás. Isso abre a possibilidade de contra-ataques perigosos do time paulista, que possui jogadores rápidos e decisivos na frente.

Nos últimos confrontos em Curitiba, ambas as equipes marcaram em quatro das cinco vezes, o que reforça o padrão de equilíbrio.

Assim, mesmo com o Coxa superior, o cenário aponta para gols dos dois lados em um duelo que promete intensidade e chances de sobra.

Palpite 2: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.37 na Betano

Jogo deve ter gols, mas sem exageros

Quando se analisam os números recentes do Coritiba em casa e da Ferroviária como visitante, a probabilidade de vermos gols é alta, mas dificilmente em excesso.

O Coxa, empurrado pela torcida, costuma marcar pelo menos uma vez em praticamente todas as suas partidas no Couto Pereira. Já a Ferroviária, mesmo oscilando, tem encontrado formas de balançar as redes, seja em contra-ataques ou em bolas paradas.

Porém, os dois times também não apresentam ataques que sustentem goleadas em sequência, o que torna o mercado de gols controlados mais atrativo. Um cenário com dois ou três tentos se mostra o mais provável, equilibrando a força ofensiva do Coxa com a resistência da Ferroviária.