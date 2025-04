Palpite Corinthians x Vasco - Brasileirão Série A - 05/04/2025

Corinthians x Vasco: Times em crise buscam alívio em confronto decisivo

Vindo de um duelo em que não conseguiu atuar com qualidade, o Timão vai em busca da vitória para não ir ainda mais pressionado para o jogo diante do América de Cali, na segunda rodada da Sul-Americana.

Por sorte, o adversário do Timão também apresenta um período complicado na sua temporada. O Vasco chegou a abrir 3 x 1 sobre o Melgar na Sul-Americana, mas tomou o empate em um curto intervalo e frustrou os seus torcedores que esperavam por uma vitória.

Mercado Palpite Odds na Betano Escanteios Mais de 10,5 escanteios 1.75 Cartões Menos de 4,5 cartões 1.75 Gols Ambos os times marcam 1.62

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 04/04, às 11 am.

Veja como se cadastrar usando o código de indicação Betano

Consulte as odds Brasileirão atualizadas

atualizadas Saiba quais são os melhores sites de apostas do Brasil

Corinthians quer afastar qualquer crise

A derrota para o Barcelona de Guayaquil, ainda na fase eliminatória da Libertadores, ainda repercute no Parque São Jorge. A equipe até teve momentos melhores, principalmente com a vitória e o título sobre o Palmeiras, mas o desempenho da equipe acabou sempre sendo contestada. Diante do Huracán, por exemplo, o time não jogou bem e por pouco não sofreu mais gols diante de um adversário mais fraco.

Contra o Vasco, o Corinthians precisa dar a resposta, ainda mais porque irá encarar no meio de semana o América de Cali, em compromisso fora de casa e que promete ser muito duro, ainda mais pela tradição dos colombianos em competições internacionais.

Escalações Prováveis para Corinthians x Vasco

Escalação esperada do Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); Raniele, José Martínez e André Carrillo; Ángel Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Escalação esperada do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Mais de 10,5 escanteios

Com 2 equipes que precisam do resultado, o jogo deve ter um número alto de escanteios, ainda mais se pegarmos o histórico dos times em relação a essa estatística. O Corinthians, dono da casa, apresentou um número considerável de cantos.

Nos últimos 9 jogos do Timão, em pelo menos 7 deles tivemos a quebra da marca de 10,5 escanteios. Além disso, em confrontos diretos contra o Vasco, essa linha foi quebrada em 5 dos últimos 6 jogos, o que faz com que tenhamos a expectativa de que o próximo duelo também tenha um número grande de escanteios.

Palpite 1 - Mais de 10,5 escanteios com odd 1.75 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Internacional nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Menos de 4,5 cartões

Para esse confronto também é preciso estar atento ao mercado de cartões, principalmente o de menos de 4,5 cartões. O árbitro responsável por apitar a partida será Anderson Daronco, que possui uma média baixa de cartões, com 4,33 por partida, sendo essa uma das menores do Brasileirão.

O Corinthians, dono da casa, também apresenta um mercado bem baixo de cartões. Nos seus últimos 9 compromissos, em pelo menos 7 deles o time teve 4 ou menos cartões.

Palpite 2 - Menos de 4,5 cartões com odd 1.75 na Betano

Ambos os times marcam

Por fim, uma aposta interessante é a de ambos marcarem. Em pelo menos metade dos confrontos entre os times nos últimos anos, essa linha bateu. Além disso, as equipes precisam do resultado e devem adotar uma postura mais ofensiva.

O Corinthians, dono da casa, marcou gol em 8 das suas últimas 10 partidas e apresenta um alto índice de possibilidade de também balançar as redes nesse confronto diante do Vasco. Por outro lado, o Vasco marcou em 7 oportunidades, além de nos últimos 5 jogos, em pelo menos 3 o ambos marcam apareceu.

Palpite 3 - Ambos os times marcam (SIM) com odd 1.62 na Betano