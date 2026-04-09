Palpite Corinthians x Palmeiras - Brasileirão Série A - 31/08/2025

Confira os palpites para Corinthians x Palmeiras para o confronto em São Paulo, neste domingo (31), às 18h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Corinthians x Palmeiras

Menos de 6.5 cartões no jogo, com odds de 1.75 na Betano

Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na Betano

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.52 na Betano

Pegado, o clássico entre Corinthians e Palmeiras deve terminar empatado por 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras movimenta o Brasileirão neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena.

O Timão chega embalado pela boa sequência recente e quer repetir os feitos da temporada, quando já superou o rival em momentos decisivos. Do outro lado, o Verdão tenta se reerguer após oscilar contra o adversário na temporada e busca no dérbi a chance de retomar confiança.

O Corinthians, empurrado por sua torcida, soma vitórias importantes contra o rival neste ano. Eliminou o Verdão da Copa do Brasil e conquistou o título paulista justamente diante do time de Abel Ferreira.

No meio de semana, enfrentou o Athletico-PR pela Copa do Brasil e venceu fora de casa, por 1 a 0. A vitória encaminhou a classificação da equipe para as semifinais da competição. No Brasileirão, após 21 jogos disputados, soma 25 pontos, com uma vitória nos últimos cinco jogos.

O Palmeiras, por sua vez, começou a recuperar sua confiança na temporada. Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, somou quatro vitórias e um empate, encostando, novamente, no líder Flamengo.

Mesmo assim, o elenco segue forte e aposta em nomes decisivos, como Vitor Roque e Flaco López, para tentar surpreender fora de casa e voltar a vencer o Corinthians.

Este será o jogo de número 343 entre Corinthians e Palmeiras na história. O Verdão tem 123 vitórias, contra 117 do Timão e 103 empates. No último encontro, vitória corintiana por 2 a 0 no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.

Prováveis escalações de Corinthians e Palmeiras

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Kayke e Gui Negão.

Palmeiras: Weverton; khellven, Gustavo Gómez e Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Clássico deve ter controle na disciplina

O Dérbi paulista é sempre sinônimo de intensidade, mas nem sempre isso se reflete em muitos cartões. A tendência para o confronto entre Corinthians e Palmeiras é de uma arbitragem firme, mas que evite exageros na aplicação de amarelos.

Os dois times têm rivalidade histórica, mas entram em campo conscientes do peso do clássico e da importância de não perder peças por suspensão em fases decisivas.

O Corinthians, por atuar em casa e viver bom momento, pelo menos nos clássicos, deve buscar mais imposição física, enquanto o Palmeiras tende a adotar postura estratégica para neutralizar o rival.

Ainda assim, o histórico mostra que esse jogo dificilmente passa do limite de seis cartões, mantendo-se dentro de um padrão controlado.

Palpite 1: Menos de 6.5 cartões no jogo, com odds de 1.75 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Poucos escanteios em jogo de meio-campo forte

Corinthians e Palmeiras chegam para o clássico com propostas semelhantes no meio-campo, valorizando a posse e a construção das jogadas por dentro. Isso reduz naturalmente o número de ações pelas laterais, principais responsáveis por gerar escanteios.

Em jogos de maior marcação e disputas concentradas na faixa central, a tendência é de menos bolas alçadas e, consequentemente, menor volume de escanteios.

O Corinthians, por atuar diante de sua torcida, deve pressionar, mas também encontrará resistência no sistema defensivo alviverde. Já o Palmeiras, com transições rápidas, buscará ser eficiente sem gastar jogadas em excesso.

Esse contexto indica que, apesar de alguns escanteios surgirem em momentos de pressão, o número total deve ficar abaixo de 10 cobranças ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2: Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na Betano

Rivalidade quente, mas placar econômico

O dérbi entre Corinthians e Palmeiras tem sido marcado por partidas tensas e de placares curtos, decididos em detalhes. A tendência é que essa característica se repita, já que ambos os times priorizam a consistência defensiva quando enfrentam o rival.

O Corinthians, embalado pelas vitórias recentes e pelo título paulista, deve buscar protagonismo em casa, mas sem se expor demais. O Palmeiras, mesmo em fase instável, tem qualidade para explorar contra-ataques e criar chances pontuais.

Ainda assim, os dois lados sabem que perder no clássico pode pesar muito no restante da temporada, o que aumenta o cuidado nas tomadas de decisão.

O cenário favorece um duelo com intensidade, mas de poucos gols, respeitando a tradição recente dos dérbis. Será um jogo estudado para Dorival Júnior e Abel Ferreira.