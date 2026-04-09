Palpite Corinthians x Palmeiras - Brasileirão Série A - 31/08/2025

Confira os palpites para Corinthians x Palmeiras para o confronto em São Paulo, neste domingo (31), às 18h30, pelo Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Corinthians x Palmeiras
- Menos de 6.5 cartões no jogo, com odds de 1.75 na Betano
- Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na Betano
- Menos de 2.5 gols, com odds de 1.52 na Betano
Pegado, o clássico entre Corinthians e Palmeiras deve terminar empatado por 1 a 1.
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Nossa análise: momento das equipes
O clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras movimenta o Brasileirão neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena.
O Timão chega embalado pela boa sequência recente e quer repetir os feitos da temporada, quando já superou o rival em momentos decisivos. Do outro lado, o Verdão tenta se reerguer após oscilar contra o adversário na temporada e busca no dérbi a chance de retomar confiança.
O Corinthians, empurrado por sua torcida, soma vitórias importantes contra o rival neste ano. Eliminou o Verdão da Copa do Brasil e conquistou o título paulista justamente diante do time de Abel Ferreira.
No meio de semana, enfrentou o Athletico-PR pela Copa do Brasil e venceu fora de casa, por 1 a 0. A vitória encaminhou a classificação da equipe para as semifinais da competição. No Brasileirão, após 21 jogos disputados, soma 25 pontos, com uma vitória nos últimos cinco jogos.
O Palmeiras, por sua vez, começou a recuperar sua confiança na temporada. Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, somou quatro vitórias e um empate, encostando, novamente, no líder Flamengo.
Mesmo assim, o elenco segue forte e aposta em nomes decisivos, como Vitor Roque e Flaco López, para tentar surpreender fora de casa e voltar a vencer o Corinthians.
Este será o jogo de número 343 entre Corinthians e Palmeiras na história. O Verdão tem 123 vitórias, contra 117 do Timão e 103 empates. No último encontro, vitória corintiana por 2 a 0 no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.
Prováveis escalações de Corinthians e Palmeiras
Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Kayke e Gui Negão.
Palmeiras: Weverton; khellven, Gustavo Gómez e Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Clássico deve ter controle na disciplina
O Dérbi paulista é sempre sinônimo de intensidade, mas nem sempre isso se reflete em muitos cartões. A tendência para o confronto entre Corinthians e Palmeiras é de uma arbitragem firme, mas que evite exageros na aplicação de amarelos.
Os dois times têm rivalidade histórica, mas entram em campo conscientes do peso do clássico e da importância de não perder peças por suspensão em fases decisivas.
O Corinthians, por atuar em casa e viver bom momento, pelo menos nos clássicos, deve buscar mais imposição física, enquanto o Palmeiras tende a adotar postura estratégica para neutralizar o rival.
Ainda assim, o histórico mostra que esse jogo dificilmente passa do limite de seis cartões, mantendo-se dentro de um padrão controlado.
- Palpite 1: Menos de 6.5 cartões no jogo, com odds de 1.75 na Betano
Veja odds para resultado da partida
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Poucos escanteios em jogo de meio-campo forte
Corinthians e Palmeiras chegam para o clássico com propostas semelhantes no meio-campo, valorizando a posse e a construção das jogadas por dentro. Isso reduz naturalmente o número de ações pelas laterais, principais responsáveis por gerar escanteios.
Em jogos de maior marcação e disputas concentradas na faixa central, a tendência é de menos bolas alçadas e, consequentemente, menor volume de escanteios.
O Corinthians, por atuar diante de sua torcida, deve pressionar, mas também encontrará resistência no sistema defensivo alviverde. Já o Palmeiras, com transições rápidas, buscará ser eficiente sem gastar jogadas em excesso.
Esse contexto indica que, apesar de alguns escanteios surgirem em momentos de pressão, o número total deve ficar abaixo de 10 cobranças ao longo dos 90 minutos.
- Palpite 2: Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na Betano
Rivalidade quente, mas placar econômico
O dérbi entre Corinthians e Palmeiras tem sido marcado por partidas tensas e de placares curtos, decididos em detalhes. A tendência é que essa característica se repita, já que ambos os times priorizam a consistência defensiva quando enfrentam o rival.
O Corinthians, embalado pelas vitórias recentes e pelo título paulista, deve buscar protagonismo em casa, mas sem se expor demais. O Palmeiras, mesmo em fase instável, tem qualidade para explorar contra-ataques e criar chances pontuais.
Ainda assim, os dois lados sabem que perder no clássico pode pesar muito no restante da temporada, o que aumenta o cuidado nas tomadas de decisão.
O cenário favorece um duelo com intensidade, mas de poucos gols, respeitando a tradição recente dos dérbis. Será um jogo estudado para Dorival Júnior e Abel Ferreira.
- Palpite 3: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.52 na Betano