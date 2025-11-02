Palpite Corinthians x Grêmio - Brasileirão Série A - 02/11/2025

Equipes duelam diretamente no meio da tabela da competição nacional, com ambas tendo o G-6 como objetivo.

Melhores palpites para Corinthians x Grêmio:

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.66 na bet365;

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.66 na bet365;

Mais de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.10 na bet365.

Em jogo equilibrado, Corinthians e Grêmio devem empatar em 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Corinthians e Grêmio chegam ao confronto em momentos parecidos, lutando para se firmar no meio da tabela e evitar riscos na reta final do Brasileirão.

As duas equipes têm elencos experientes e, apesar de oscilarem, mantêm atuações competitivas.

O duelo na Neo Química Arena promete ser equilibrado, com clima de decisão para os dois lados, especialmente pela chance de se aproximar das vagas para torneios continentais.

O Corinthians vive uma fase de maior estabilidade sob o comando de Dorival Júnior. A equipe tem conseguido bons resultados em casa e apresenta solidez defensiva, embora ainda falte criatividade no setor ofensivo.

Jogando diante da torcida, o Timão deve tentar controlar o ritmo da partida e aproveitar a bola parada como principal arma, assim como na vitória contra o Vitória, na última rodada, fora de casa.

O Grêmio de Mano Menezes, por sua vez, alterna bons e maus momentos. O time tem mostrado evolução ofensiva, mas ainda sofre com falhas individuais e desconcentração nos momentos decisivos.

Fora de casa, o rendimento é mais irregular, e a estratégia deve ser explorar os contra-ataques e a velocidade pelos lados.

Prováveis escalações de Corinthians x Grêmio

Corinthians: Felipe Longo (Hugo Souza); João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Raniele; André Carillo, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto;

Grêmio: Tiago Volpi, João Lucas, Noriega, Kannemann, Marlon, Dodi, Arthur, Edenilson, Amuzu, Alysson e Carlos Vinícius.

Defesa deve prevalecer na Neo Química Arena

O clássico entre Corinthians e Grêmio promete ser intenso, mas com poucas oportunidades reais de gol.

As duas equipes têm estilos parecidos: priorizam a consistência defensiva e buscam explorar os erros do adversário.

O Timão, embalado pela boa sequência em casa, deve assumir o controle da posse de bola, mas ainda peca na criação de jogadas, dependendo de lampejos individuais e da bola parada.

O Grêmio, por sua vez, tende a atuar de forma reativa, tentando aproveitar os contra-ataques em velocidade.

Com ambos priorizando a segurança, a expectativa é de um jogo equilibrado e truncado, com muitos duelos físicos e poucas finalizações claras.

A solidez das defesas deve se sobrepor aos ataques.

Palpite 1 para Corinthians x Grêmio: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.66 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo equilibrado e de placar baixo

As campanhas idênticas de Corinthians e Grêmio refletem o equilíbrio que deve marcar o duelo em Itaquera.

O Timão tem evoluído no sistema defensivo, sofrendo poucos gols nos últimos jogos, mas ainda mostra limitações ofensivas.

O Grêmio também não vive grande fase longe de Porto Alegre, somando poucos triunfos como visitante e enfrentando dificuldades para impor ritmo, algo constante na temporada do Tricolor Gaúcho.

Com elencos experientes e conscientes da importância de pontuar, as equipes devem adotar estratégias mais conservadoras, evitando se expor demais.

A tendência é de um confronto tático, com marcação intensa, faltas no meio-campo e um número reduzido de gols, o que foi a tônica nos últimos confrontos entre os dois times.

Palpite 2 para Corinthians x Grêmio: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.66 na bet365.

Escanteios podem ser destaque do confronto

Apesar da tendência de poucos gols, o jogo entre Corinthians e Grêmio deve apresentar um bom número de escanteios.

O Timão costuma atacar pelos lados, forçando cruzamentos e jogadas de linha de fundo, o que naturalmente gera cantos a favor.

Já o Grêmio, mesmo com proposta mais defensiva, costuma responder com contra-ataques que terminam em finalizações desviadas.

Ambas as equipes contam com bons cobradores de bola parada e jogadores altos na área, o que aumenta o volume de jogadas nesse tipo de situação.

Além disso, como o placar tende a ser apertado, é provável que o jogo tenha pressão de ambos os lados até o fim, contribuindo para superar a linha proposta.