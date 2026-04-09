Palpite Corinthians x Flamengo - Brasileirão Série A - 28/09/2025

Confira nossos palpites para Corinthians x Flamengo para o confronto em São Paulo, neste domingo (28), às 20h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Corinthians x Flamengo

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365 ;

; Ambos marcam (SIM), com odds de 2.25 na bet365;

Menos de 10 escanteios, com odds de 2.10 na bet365.

Em clássico equilibrado, Corinthians e Flamengo devem empatar em 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O duelo desta rodada coloca frente a frente um time que busca estabilidade na competição contra outro embalado por conquistas recentes no cenário continental. A expectativa é de um jogo equilibrado, com bastante disputa no meio-campo e estratégias distintas em campo.

O Corinthians chega descansado, já que não entrou em campo no meio da semana. Isso permitiu que Dorival Júnior tivesse mais tempo de treinar e ajustar a equipe, que oscila no campeonato, mas ainda sonha em se firmar na primeira metade da tabela.

Jogando em casa, o Timão costuma elevar o nível e aposta na força da Fiel para tentar surpreender.

No atual Brasileirão, o Corinthians ocupa a 10ª posição, com 29 pontos em 24 jogos. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu dois, empatou um e perdeu outros dois, inclusive o último, contra o Sport, em Recife.

Do outro lado, o Flamengo vem motivado pela classificação às semifinais da Libertadores. Mesmo vivendo boa fase, o time Rubro-Negro pode sentir o desgaste da sequência de jogos decisivos.

Filipe Luís deve administrar o elenco, mas a confiança elevada após eliminar o Estudiantes fora de casa dá ao Fla a condição de favorito, ainda que longe do Maracanã.

Líder do Brasileirão, o Flamengo tem 51 pontos em 23 jogos, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, incluindo o clássico contra o Vasco.

Em 124 jogos na história do futebol, o Corinthians tem 45 vitórias, além de 25 empates e outros 54 triunfos do Flamengo. No último jogo entre os dois, no Brasileirão deste ano, vitória do Rubro-Negro por 4 a 0 no Maracanã.

Prováveis escalações de Corinthians e Flamengo

Corinthians: Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho (Hugo), Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho (Depay) e Yuri Alberto.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandor; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.

Clássico com poucos gols à vista

Corinthians e Flamengo se enfrentam em mais um clássico nacional, mas o cenário não indica uma partida de muitos gols.

O time paulista, mesmo com a força da torcida em casa, costuma adotar uma postura mais cautelosa contra rivais de peso, tentando neutralizar as principais armas ofensivas.

O Flamengo, apesar de embalado pela classificação na Libertadores, chega desgastado e pode dosar a intensidade ao longo do jogo.

Os dois clubes apresentam números recentes que reforçam essa linha: em confrontos diretos, o equilíbrio prevalece e as redes não costumam balançar tantas vezes.

O fator tático e a necessidade de evitar erros devem pesar para um duelo mais truncado.

Palpite 1 para Corinthians x Flamengo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chances para os dois lados

Apesar do equilíbrio defensivo esperado, existe espaço para um confronto com gols dos dois lados.

O Corinthians, jogando em casa, deve buscar o ataque em alguns momentos, principalmente explorando bolas paradas e contra-ataques. Já o Flamengo tem qualidade ofensiva indiscutível, com jogadores decisivos que podem resolver em uma jogada individual.

Essa combinação costuma gerar cenários de maior risco para as defesas.

Historicamente, os clássicos entre Corinthians e Flamengo apresentam alternância de momentos e pressão dividida, abrindo espaço para que ambos marquem.

O contexto de rivalidade e a busca por pontos importantes no Brasileirão reforçam a expectativa de um jogo em que os ataques possam superar as defesas, mesmo que em poucas oportunidades.

Palpite 2 para Corinthians x Flamengo: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.25 na bet365

Escanteios em número reduzido

O estilo de jogo das duas equipes indica que os escanteios podem não ser numerosos neste clássico.

O Corinthians tende a trabalhar a bola com paciência no meio-campo, tentando infiltrações pelo centro, enquanto o Flamengo costuma valorizar a posse e esperar o momento certo para acelerar.

Esse tipo de postura reduz a quantidade de cruzamentos forçados, principal origem dos escanteios.

Além disso, em jogos de rivalidade, os times costumam arriscar menos, priorizando a segurança defensiva. Esse cenário favorece uma partida com número mais baixo de tiros de canto, dentro de uma média controlada.

No último encontro entre os dois, por exemplo, a estatística já ficou próxima dessa linha, reforçando a tendência de repetição.