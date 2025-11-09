Palpite Corinthians x Ceará - Brasileirão Série A - 09/11/2025

Timão recebe o Ceará e quer a vitória para se aproximar do G-7. Já o Vozão quer eliminar o risco de rebaixamento e mira a Sul-Americana.

Melhores palpites de apostas para Corinthians x Ceará:

Vitória do Corinthians, com odds de 1.72 na KTO

Ambos os times marcam (SIM), com odds de 2.18 na KTO

Para Yuri Alberto marcar a qualquer momento, com odds de 2.48 na KTO

Em jogo equilibrado, o Corinthians deve vencer o Ceará por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Corinthians e Ceará se enfrentam neste domingo (9), às 16h, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão tem o favoritismo por jogar em casa e estar em um momento um pouco melhor do que o Vozão. Os cearenses ainda correm risco de rebaixamento e precisam somar pontos para afastar o fantasma da degola.

O Corinthians vem de derrota para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, em um jogo marcado por polêmicas com a arbitragem, e agora busca a reação em casa. Hoje 10º colocado, o time vinha se recuperando nas últimas rodadas e ainda sonha com uma vaga na Libertadores. Para isso, a equipe paulista terá de vencer boa parte dos seis jogos que restam neste campeonato. Um novo tropeço deixaria o Timão muito longe do objetivo.

O Ceará vem de um empate no clássico com o Fortaleza, em 1 a 1. O time se encontra em uma situação um pouco desconfortável, ainda que as chances de cair para a Série B não sejam muito grandes. O Vozão almeja uma vaga na Copa Sul-Americana e precisa melhorar de rendimento para conquistar esse objetivo.

O histórico do confronto entre Corinthians e Ceará é favorável ao Timão. São 15 vitórias dos paulistas, 9 empates e seis triunfos do Ceará. No primeiro turno, o Corinthians venceu o Vozão por 1 a 0, no Castelão, com gol de Talles Magno.

Prováveis escalações de Corinthians e Ceará



Corinthians: Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Ryan, Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Ryan, Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Aylon (Fernandinho) e Pedro Henrique.

Timão não pode deixar a vitória escapar

O Corinthians vinha de três vitórias consecutivas até perder para o Red Bull Bragantino na última rodada. O time parece ter encontrado o caminho das boas atuações e chega com certo favoritismo para este duelo diante do Ceará.

Por se tratar de um time muito forte em casa, sempre apoiado pela Fiel, apostar na vitória do Corinthians parece um caminho mais seguro nesta partida. O triunfo no primeiro turno deixou claro que o Timão tem um time melhor em comparação ao Ceará e deve fazer valer novamente esta superioridade.

Outro indicativo importante é a campanha do Ceará como visitante. O Vozão já foi derrotado oito vezes em 16 partidas longe de seus domínios, o que aponta uma boa oportunidade para o Timão neste confronto.

Palpite 1: Vitória do Corinthians, com odds de 1.72 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Ceará nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo aberto na Arena

Cinco dos últimos sete jogos entre Corinthians e Ceará tiveram gols de ambos os lados. O duelo da vez tem tudo para ser aberto, com os times apostando no ataque. As duas equipes ainda têm objetivos factíveis dentro da competição e precisam batalhar em busca de gols.

O Corinthians já sofreu 21 gols em 15 jogos como mandante. Ou seja, a defesa alvinegra está longe de passar confiança à sua torcida. A marca alimenta as esperanças de que o Ceará possa balançar a rede na Arena.

O Vozão marcou nos minutos finais do clássico com o Fortaleza e viu o empate ganhar um gostinho de vitória. O resultado deu um ânimo a mais para o time ir a São Paulo em busca de mais pontos.

Palpite 2: Ambos os times marcam (SIM), com odds de 2.18 na KTO

É hora do artilheiro decidir

Artilheiro do Corinthians neste Campeonato Brasileiro, com oito gols, Yuri Alberto é a principal arma dos donos da casa neste duelo. Ele deixou sua marca na derrota para o Red Bull Bragantino e chega com moral para este confronto.

O camisa 9 costuma viver altos e baixos no Timão, mas o momento é bom. Yuri é um atacante que já demonstrou depender muito da sua confiança para balançar a rede e agora pode aproveitar a fase positiva.

Outra boa notícia para os apostadores é que Yuri Alberto costuma ficar em campo até os minutos finais e, por vezes, nem sequer é substituído, o que aumenta as chances dele fazer um gol.