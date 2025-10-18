Palpite Corinthians x Atlético-MG - Brasileirão Série A - 18/10/2025

Alvinegros fazem confronto complexo, com as duas equipes almejando mais que o meio de tabela no Brasileirão.

Melhores palpites para Corinthians x Atlético-MG:

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na KTO;

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na KTO;

Menos de 9.5 escanteios, com odds de 1.85 na KTO.

Em jogo duro, Corinthians e Atlético-MG devem empatar por 1 a 1.

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Nossa análise: momento das equipes

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam em um confronto direto na parte intermediária da tabela, em um momento de oscilação para ambos.

A partida promete equilíbrio e intensidade, já que as duas equipes precisam pontuar para se afastar de vez da zona de rebaixamento e ainda sonhar com uma vaga em competições continentais.

O Corinthians busca estabilidade após resultados irregulares. A equipe soma 33 pontos em 28 partidas e tem oscilado entre boas atuações em casa e dificuldades fora.

O Atlético-MG vive situação parecida. O Galo ocupa a 14ª posição, com 33 pontos em 27 rodadas, e tenta reencontrar o caminho das vitórias. O time mineiro sofre com falta de eficiência ofensiva e instabilidade defensiva, o que aumenta a pressão sobre o elenco e o técnico.

Prováveis escalações de Corinthians x Atlético-MG

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão;

Atlético-MG: Everson; Natanael, Saravia (Vitão), Ruan e Guilherme Arana (Caio); Fausto Vera, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Bernard ; Hulk e Dudu (Biel).

Equilíbrio e cautela no confronto

O duelo entre Corinthians e Atlético-MG promete ser truncado, com as duas equipes priorizando a segurança defensiva.

O Timão, empurrado pela torcida na Neo Química Arena, costuma adotar uma postura mais reativa, apostando em contra-ataques rápidos e bolas paradas.

Já o Galo vive oscilação no ataque, com dificuldades para transformar posse de bola em chances claras, o que reduz o número de gols em seus jogos.

A tendência é de um confronto físico e disputado no meio-campo, com poucas finalizações limpas e ritmo controlado.

O histórico recente entre os clubes reforça esse padrão de equilíbrio, com resultados apertados e placares baixos. Assim, o mercado de menos de 2.5 gols surge como a opção mais coerente, considerando o momento das equipes e o contexto da partida.

Palpite 1 para Corinthians x Atlético-MG: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols para os dois lados em jogo equilibrado

Corinthians e Atlético-MG vivem momentos de instabilidade, mas contam com elencos capazes de balançar as redes.

O Timão, jogando em casa, deve pressionar com o apoio da torcida e explorar jogadas de velocidade pelos lados.

Já o Galo, mesmo fora de casa, possui qualidade ofensiva suficiente para criar perigo, especialmente com Hulk e Scarpa, que podem decidir em lances isolados.

O estilo de jogo das duas equipes favorece transições rápidas e espaços no meio-campo, cenário ideal para oportunidades de gol para ambos os lados.

Mesmo que o placar não seja elástico, a tendência é de um duelo aberto, com chances reais para Corinthians e Atlético-MG marcarem.

Palpite 2 para Corinthians x Atlético-MG: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na KTO.

Duelo deve render poucos escanteios

A partida tende a ser travada, com muita disputa no meio e menor volume ofensivo pelos flancos, o que naturalmente reduz o número de escanteios.

Corinthians e Atlético-MG preferem trabalhar a bola por dentro, com infiltrações e passes curtos, em vez de jogadas diretas para a área.

Além disso, as defesas costumam evitar rifar bolas, priorizando a posse e a saída controlada, o que limita as situações de escanteio.

Historicamente, os confrontos entre as duas equipes têm médias baixas nesse mercado, reforçando a expectativa de um duelo mais truncado e com finalizações centrais.

Assim, o mercado de menos de 9.5 escanteios surge como uma alternativa sólida para quem busca boas odds em um confronto equilibrado e tenso.