Palpite Cienciano x Atlético-MG - Sul-Americana - 01/04/2025

Atlético-MG enfrenta Cienciano buscando recuperação no Brasileirão após tropeço contra o Grêmio.

A primeira partida no Brasileirão trouxe preocupações para o Atlético-MG. Atuando fora de casa, o time criou muitas chances e acabou sendo derrotado por 2 x 1. Diante desse cenário, o time precisa agora se recuperar da derrota sofrida para o Grêmio e vai em busca do resultado diante do Cienciano.

Jogando fora de casa novamente, o Galo terá pela frente um confronto um pouco mais tranquilo. Em décimo quarto lugar na tabela do campeonato peruano, o Cienciano vive uma pequena crise neste início de ano e já começa a correr riscos de entrar na zona de rebaixamento da competição, caso volte a tropeçar

Mercado Palpite Odds na Betnacional Resultado Atlético-MG vence 2.18 Gols Ambos os times marcam 1.87 Gols Mais de 2,5 gols 2.15

Galo quer ser mais efetivo

Diante do Grêmio, a equipe jogou melhor e teve as chances mais claras, mas parou na falta de efetividade e em uma grande atuação de Tiago Volpi. Com isso, o time acabou ficando nervoso e viu o time gaúcho abrir 2 gols de vantagem.

Diante do Cienciano e em uma competição de tiro curto, a equipe não pode vacilar e deve ir em busca do resultado logo no início de jogo. Além disso, contra um adversário mais fraca, Hulk e Rony devem ter mais chances. Já o Cienciano deve jogar por uma bola e se encontra nesse momento focado no jogo do final de semana, contra o Atlético Grau, pela Liga Nacional.

Escalações Prováveis para Cienciano x Atlético-MG

Escalação Esperada do Cienciano: Bolado; Estrada, Valoyes, Ortiz, Cavero; Torrejon; Romagnoli, Cueva, González, Gentile; Garcés. Técnico: Christian Diaz.

Escalação Esperada do Atlético-MG: Everson, Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony (Rubens), Hulk e Cuello. Técnico: Cuca.

Resultado: Atlético-MG vence

Mesmo com derrotas recentes para Grêmio e América-MG, o Galo é o favorito para conquistar a vitória diante do Cienciano, no jogo desta terça-feira. Um dos motivos que faz com que essa seja uma aposta interessante é o histórico recente do Atlético-MG.

Nos últimos 10 jogos do Galo, em pelo menos 8 deles o time conseguiu vencer, mostrando um desempenho até aqui bem interessante. Vale destacar que o time que perdeu para o América-MG era composto por alguns atletas reservas.

Por outro lado, nesse período, o Cienciano só conquistou 3 vitórias, perdeu outras 3 partidas e teve 4 empates. Em casa, o time até tem um desempenho melhor, mas não deve impor muitas dificuldades para o Galo.

Ambos os times marcam

Um ponto interessante entre os times é que ambas as equipes fazem muitos gols nas suas partidas. o Atlético-MG, nos seus últimos 10 jogos, por exemplo, marcaram em pelo menos 9 oportunidades, fugindo a regra apenas no duelo diante do América-MG, quando o time entrou com os reservas.

Enquanto isso, o Cienciano apresenta bons números quando atua diante do seu torcedor e, assim como o Galo, balançou as redes em 9 dos seus últimos 10 jogos. Inclusive com direito a um 7 x 0 recentemente.

Mais de 2,5 gols

Em relação ao número de gols, uma das apostas mais atrativas é de mais de 2,5 bolas na rede. O Atlético-MG apresentou esse cenário em poucas oportunidades, em apenas 4 vezes recentemente, mas é preciso estar atento ao desempenho do Cienciano nos últimos jogos.

Enquanto o Galo não costuma ter grandes números de gols marcados, o mesmo não acontece com o Cienciano. Nos últimos 10 jogos, em pelo menos 7 deles tivemos a quebra da marca de 2,5 gols. Por esse motivo, nossa aposta para este duelo é que teremos 3 ou mais gols.

