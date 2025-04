Quais são as chances dos times brasileiros na Sul-Americana?

Times brasileiros iniciam campanha na Sul-Americana; Grêmio e Cruzeiro favoritos, Vasco e Vitória terão desafios.

Nesta terça-feira, alguns times brasileiros entram em campo em busca de um bom início na atual edição da Copa Sul-Americana. A competição, diferente da Libertadores, apresenta um cenário mais traiçoeiro, já que apenas os primeiros colocados se classificam para a próxima fase e os melhores segundo colocados avançam para um play-offs com os times eliminados da Libertadores.

O mercado de longo prazo já está aberto na Betnacional. Veja abaixo, as odds atualizadas para os clubes brasileiros na Sul-Americana.

Time Odds na Betnacional Corinthians 6.15 Cruzeiro 6.15 Atlético-MG 7.60 Fluminense 8.15 Grêmio 8.60 Vasco 16.50 Vitória 27.10

Grupo B: Vitória enfrenta desafios complicados

Para observarmos quem possui, entre os brasileiros, chances de título, é preciso observar os grupos e os prováveis cenários envolvendo as equipes.

O Grupo B da competição apresenta o Vitória com Defensa y Justicia, Cerro Largo e Universidad de Quito, um grupo bem complicado para os baianos.

Logo de cara, o Vitória irá encarar o Universidad de Quito, quinto colocado na liga equatoriana e que, ao lado de Defensa y Justicia, deve brigar pela primeira posição. Observando as últimas atuações, o Vitória briga para ser um dos melhores segundo colocados.

Grupo C: Corinthians tem caminho desafiador

Em seguida, no Grupo C, temos a presença do Corinthians, que logo de cara vai encarar o Huracán da Argentina.

Em terceiro no Grupo A do Campeonato Argentino, o adversário do Corinthians é bem complicado e, ao lado do América de Cali, devem tentar complicar a vida dos paulistas.

O Timão deve brigar pela primeira posição e é um dos favoritos ao título, principalmente por conta do seu desempenho recente na temporada.

Grupo D: Grêmio deve ter facilidade na fase de grupos

Enquanto isso, o Grupo D apresenta um Grêmio que não deve ter nenhuma dificuldade para passar em primeiro lugar.

Apesar da tradição, o Sportivo Luqueño é o lanterna do campeonato paraguaio e vive uma das suas piores crises na história. Godoy Cruz e Atlético Grau também não devem impor dificuldades, ainda mais por conta do seu elenco inferior.

Diante desse cenário, podemos afirmar que o Grêmio terá mais tranquilidade na fase de grupos para pensar nas próximas fases.

Grupo E: Cruzeiro também deve avançar sem problemas

O próximo brasileiro que aparece é o Cruzeiro, que assim como o Grêmio, não deve ter dificuldades para passar em primeiro lugar.

O mais forte do grupo é o Unión Santa Fé, que ocupa apenas a décima quarta posição na tabela; Mushuc Runa, até então desconhecido dos brasileiros, e Palestino, não devem dar maiores dificuldades.

Grupo F: Fluminense precisa confirmar favoritismo

Nos outros três grupos, também não devemos ter nenhum brasileiro passando por muitas dificuldades.

No Grupo F, por exemplo, o Fluminense possui grandes chances de passar em primeiro, mas terá uma prova de fogo contra o Once Caldas, que sempre monta equipes qualificadas e joga a primeira diante do seu torcedor.

Grupo G: Vasco pode ter dificuldades

Quem deve ter dificuldade, ainda mais porque não é seguro nas suas atuações, é o Vasco. Apesar de estar em um grupo com Mélgar, Puerto Cabello e Lánus, os cariocas devem passar trabalho, ainda mais porque costumam desligar em algumas partidas no ano.

Grupo H: Atlético-MG precisa ficar atento

Por fim, temos o Atlético-MG, que está em um grupo relativamente fácil pelo desempenho recente dos seus adversários, mas que precisa tomar cuidado para não ser eliminado de maneira precoce. Em crise, o Cienciano praticamente faz a sua Copa do Mundo na Sul-Americana, enquanto o Deportes Iquique costuma gostar de aprontar.

Favoritos ao título

Observando as recentes atuações dos brasileiros, temos Atlético-MG, Grêmio, Cruzeiro e Corinthians como favoritos a conquistar o título. O Fluminense também pode se credenciar, mas precisa melhorar as suas atuações, principalmente com o novo técnico. Vasco e Vitória possuem chances de se classificar para a próxima fase, mas não devem ir longe na competição.