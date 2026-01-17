Palpite Chelsea x Brentford - Premier League - 17/01/2026

O desempenho fora de casa dos Bees tem sido inconsistente em 2025/26, mas eles venceram três de suas últimas quatro visitas a Stamford Bridge.

Melhores palpites para Chelsea x Brentford:

Nossa análise: momento das equipes

O Chelsea recebe o Brentford em um clássico do oeste de Londres neste fim de semana. Uma vitória para os Blues os colocaria à frente dos Bees na tabela da Premier League.

O time de Liam Rosenior teve uma semana agitada, perdendo por 3-2 na noite de quarta-feira na primeira mão da semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Arsenal.

Liam Delap perdeu o jogo devido a uma doença, mas os Blues esperam que o ex-potência do Ipswich esteja disponível para enfrentar o Brentford.

A lista de lesões do Chelsea finalmente está começando a diminuir, com apenas Romeo Lavia e Levi Colwill ausentes do elenco principal no momento.

No entanto, eles precisam melhorar seu desempenho em casa, pois têm uma média de apenas 1,5 pontos por jogo.

Keith Andrews está tendo uma temporada de estreia notável como técnico.

Muitos analistas previram que o novato teria dificuldades para substituir Thomas Frank no Brentford. No entanto, o irlandês provou ser igualmente pragmático, cultivando um time direto e poderoso, capaz de marcar em qualquer lugar na Premier League.

O desempenho em casa tem sido a base do sucesso deles até agora nesta temporada. Eles têm uma média de apenas 0,90 pontos por jogo fora de casa em 2025/26.

No entanto, as curtas viagens a Stamford Bridge não têm sido problema nos últimos anos, com uma taxa de vitória de 75% desde abril de 2022.

Prováveis escalações para Chelsea x Brentford

Escalação esperada do Chelsea: Sanchez, Cucurella, Gusto, Chalobah, Fofana, Fernandez, Caicedo, Neto, Pedro, Palmer, Delap;

Escalação esperada do Brentford: Valdimarsson, Ajer, Kayode, van den Berg, Collins, Yarmolyuk, Janelt, Jensen, Ouattara, Schade, Thiago.

Apostamos que os Bees garantirão, pelo menos, um ponto

Dado o início impressionante do Brentford na temporada 25/26 da Premier League, atualmente é difícil apostar contra eles.

Eles são o quarto maior artilheiro da liga, marcando um gol a mais do que os anfitriões de sábado, Chelsea, em seus 21 jogos na liga.

Os Bees têm abraçado jogar em Stamford Bridge nos últimos anos, com três vitórias nas suas últimas quatro partidas curtas. De fato, o Chelsea venceu apenas um dos seus últimos oito confrontos desde abril de 2022.

Antes disso, os Blues haviam vencido sete dos seus últimos oito confrontos competitivos, remontando a novembro de 1946. Isso reflete a ascensão meteórica do Brentford nas últimas temporadas.

Além disso, quatro dos seus últimos oito confrontos terminaram em empate. É por isso que estamos felizes em cobrir uma vitória fora de casa e um empate no mercado de Dupla Chance com uma probabilidade de 46,51%.

Palpite 1 para Chelsea x Brentford: Empate ou Brentford (dupla chance), com odds de 2.15 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Chelsea x Brentford nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Há valor nos visitantes marcando primeiro

O Chelsea ficou para trás em quatro dos seus últimos cinco jogos. Enquanto isso, o Brentford marcou primeiro em cinco dos seus últimos seis jogos.

Portanto, é surpreendente poder apostar nos Bees para marcar primeiro no sábado com uma probabilidade de apenas 37,03%.

Com os Blues provavelmente cansados após um grande esforço na Copa da Liga Inglesa na noite de quarta-feira, o Brentford estará fresco e confiante para marcar.

O jovem mas talentoso time do Chelsea pode ser vulnerável à abordagem direta dos Bees.

Esta seleção se baseia na probabilidade de haver uma ressaca da derrota do Chelsea para o Arsenal na quarta-feira. Pode levar tempo para que a abordagem de Liam Rosenior produza resultados.

Palpite 2 para Chelsea x Brentford: Brentford (1º gol), com odds de 2.70 na Betano.

Há mais valor em apostar na máquina de gols do Brentford

O atacante brasileiro de 24 anos do Brentford, Igor Thiago, tem sido uma revelação até agora nesta temporada.

Ele marcou 16 gols em 21 aparições na Premier League. Ele é confortavelmente o segundo maior artilheiro da divisão, seis à frente do terceiro maior artilheiro, Antoine Semenyo.

Thiago está atualmente marcando a uma taxa de 82% por 90 minutos. Sua taxa de conversão de chutes para gol é incrível, de 32%. Isso é significativamente maior do que Erling Haaland (24%) e Antoine Semenyo (20%).

Os mercados de apostas indicam que Thiago tem apenas 38,17% de chance de marcar contra o Chelsea. Isso apesar de sua forma impressionante e do fato de ter marcado cinco gols em seus últimos dois jogos.

Isso parece ser mais uma jogada de valor puro em um jogador que se tornou o principal jogador do Brentford.