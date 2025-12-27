Palpite Chelsea x Aston Villa - Premier League - 27-12-2025

A impressionante sequência de vitórias do Aston Villa deve acabar eventualmente, e isso pode acontecer contra o Chelsea em Stamford Bridge.

Dicas de apostas para Chelsea x Aston Villa:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Chelsea 2-1 Aston Villa

Chelsea 2-1 Aston Villa Palpite de artilheiros: Chelsea: Cole Palmer, João Pedro - Aston Villa: Morgan Rogers

A temporada do Chelsea está indo bem no geral, e eles se aproximam do final de 2025 na quarta posição da Premier League.

No entanto, seus resultados recentes têm sido inconsistentes, com apenas duas vitórias nas últimas sete partidas em todas as competições.

Apesar disso, mostraram forte caráter ao se recuperarem de um déficit de dois gols para empatar 2-2 com o Newcastle United no último fim de semana.

Enquanto isso, a forma do Aston Villa tem sido impecável. Os comandados de Unai Emery estão atualmente em uma sequência de nove vitórias consecutivas em competições domésticas e europeias, ocupando a terceira posição na tabela.

Ainda que tenham vencido por margens estreitas em várias ocasiões, eles consistentemente conseguem garantir a vitória.

Escalações esperadas para Chelsea x Aston Villa

Escalação esperada do Chelsea: Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

Escalação esperada do Aston Villa: Martínez, Cash, Lindelöf, Konsa, Maatsen, Onana, Kamara, McGinn, Tielemans, Rogers, Watkins

Um confronto acirrado esperado em Londres

O Chelsea está quase em plena força ao receber os Villans, com Liam Delap e Esteban 'provavelmente' disponíveis, segundo Enzo Maresca.

No entanto, Levi Colwill e Romeo Lavia continuam ausentes sem data de retorno confirmada.

O Aston Villa estará sem Ross Barkley, Evann Guessand e Tyrone Mings, mas essas ausências não os impediram de vencer recentemente.

Ambos os lados incluem jogadores de alta qualidade em suas fileiras, então um jogo acirrado é esperado em Londres.

Os Blues podem ter sido inconsistentes recentemente, mas venceram sete dos 11 jogos em casa em 2025/26, perdendo apenas duas vezes. Após o recente empate com o Arsenal e a vitória por 2-0 sobre o Everton, os anfitriões estarão confiantes, apesar da forma dos visitantes.

O histórico de confrontos diretos também sugere um jogo equilibrado.

No ano passado, cada equipe venceu sua partida em casa, e o jogo anterior terminou em empate. Realmente é um confronto que pode ir para qualquer lado, mas a sorte do Villa pode acabar neste fim de semana.

Dica de aposta 1 para Chelsea x Aston Villa: Chelsea para vencer com odds de 1,83 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Chelsea x Aston Villa nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um confronto disputado

Como mencionado anteriormente, certamente não há um favorito claro para este confronto.

O Chelsea tem a vantagem de jogar em casa, mas a confiança do Aston Villa estará muito alta devido à sua sequência de vitórias. É definitivamente um jogo que terá ação em ambas as extremidades.

Os Villans têm contado com a sorte em algumas de suas partidas recentes também. Eles sofreram gols em sete de suas últimas oito vitórias em todas as competições, e todos esses jogos resultaram em uma margem de vitória de um gol.

Na liga, eles venceram apenas uma vez por mais de um gol nesta temporada.

Nenhum dos lados está particularmente bem posicionado no gráfico BTTS, com ambos em 53% para 2025/26.

No entanto, é provável que ambos marquem neste jogo. Além disso, ambos têm qualidade no ataque e nenhuma defesa tem sido perfeita.

Dica de aposta 2 para Chelsea x Aston Villa: Ambas as equipes para marcar com odds de 1,65 na Betano

Rogers notável

Morgan Rogers está tendo uma excelente temporada no Villa Park. O jogador de 23 anos registrou sete gols e três assistências em suas 17 partidas na Premier League.

Além disso, ele criou algumas jogadas na Liga Europa. Ele é definitivamente um jogador perigoso que o Chelsea deve monitorar de perto.

Embora o time da casa seja mais provável de vencer, Rogers ainda é esperado para dar trabalho.

Com quatro gols em seus últimos dois jogos na liga e sete G/A em seus últimos seis, o internacional inglês merece atenção.

Cole Palmer é visto como o artilheiro mais provável neste confronto, seguido por João Pedro e Donyell Malen. No entanto, a forma de Rogers não pode ser ignorada.