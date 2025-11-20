Palpite Ceará x Internacional - Brasileirão Série A - 20/11/2025

Ceará quer vaga na Sul-Americana, enquanto o Internacional precisa vencer para se distanciar do Z-4, que está cada vez mais próximo.

Melhores palpites de apostas para Ceará x Internacional

Empate, com odds de 3.15 na Betano

Ambas as equipes marcam, com odds de 2.05 na Betano

Mais de 5.5 cartões, com odds de 2.12 na Betano

Em jogo equilibrado, Ceará e Internacional devem empatar em 1 a 1.

Veja como se cadastrar usando o código de indicação Betano

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Um jogo que vale muito para a parte de baixo da tabela. Ceará e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30, no Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo é importante para a luta contra o rebaixamento. O Vozão já está muito próximo de se confirmar na Série A, mas ainda precisa somar pontos. Já o Colorado está em uma situação difícil, muito próximo do Z-4 e com risco de cair.

O Ceará vem de uma ótima vitória sobre o Corinthians, em São Paulo, por 1 a 0, e hoje ocupa a 12ª posição, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, um objetivo do clube.

O Vozão está próximo de se garantir na Série A por mais um ano, porém ainda precisa pontuar para confirmar matematicamente a sua permanência na elite.

O Internacional faz uma campanha desastrosa e totalmente decepcionante no Brasileirão. O time que era apontado como um dos possíveis candidatos ao título desceu a ladeira e agora briga contra o rebaixamento.

O Colorado é o 15º, com 37 pontos, dois a mais do que o Vitória, que abre o Z-4. Na rodada anterior, jogando em casa, os gaúchos empataram em 2 a 2 com o Bahia.

Os jogos entre Inter e Ceará têm um histórico de muito equilíbrio. São 10 vitórias dos gaúchos, nove empates e oito triunfos do Vozão em 27 jogos.

Prováveis escalações de Ceará e Internacional



Ceará: Bruno, Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia, Diego, Zanocelo e Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Bruno, Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia, Diego, Zanocelo e Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei (Aguirre), Luis Otávio, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.

Tendência de duelo muito equilibrado no Castelão

Ceará e Internacional devem fazer um jogo parelho no Castelão. Os donos da casa chegam com certo favoritismo pelo péssimo momento dos gaúchos, mas os dois estão próximos na classificação e, mais do que isso, os times têm um nível muito parecido.

O Ceará não chega a ser um mandante assustador, pois tem uma campanha irregular em casa, com sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Ou seja, há espaço para o Inter jogar de igual para igual e equilibrar as ações neste duelo.

No primeiro turno, o Inter levou a melhor e venceu o Ceará por 1 a 0, no Beira-Rio. O jogo foi bem equilibrado e por pouco não terminou empatado.

Palpite 1: Empate, com odds de 3.15 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Ceará x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo de ‘lá e cá’



Pressionado pelo risco de rebaixamento, o Internacional se vê obrigado a partir para cima do Ceará. Já o Vozão, como mandante, deve pressionar os gaúchos. Um cenário perfeito para que tenhamos gols de ambos os lados.

A favor do Ceará pesa o fato de a zaga do Inter ter números ruins neste Brasileirão. São 46 gols sofridos em 33 partidas. O Colorado está com muitas dificuldades na marcação e cedeu, na rodada anterior, empate ao Bahia após estar vencendo por 2 a 0. O problema, na verdade, não está no ataque.

Três dos últimos cinco confrontos entre Ceará e Inter terminaram com gols de ambas as equipes, uma tendência que tem tudo para se repetir no jogo desta quinta.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam, com odds de 2.05 na Betano

Tensão nas alturas e chance de muitos cartões

A tensão está nas alturas nesta reta final de Campeonato Brasileiro, e ninguém quer perder. Os jogos ficam cada vez mais disputados e brigados, o que leva a arbitragem a aplicar muitos cartões para controlar os ânimos.

Os últimos jogos de Ceará e Internacional já mostraram o que pode acontecer nesta rodada. Na vitória do Vozão sobre o Corinthians, em São Paulo, foram oito cartões amarelos.

Antes, no empate com o Fortaleza, foram seis. Já no caso do Inter são três jogos consecutivos com mais de 5.5 cartões.

Como o Inter tem o risco de ser rebaixado, é de se esperar que os jogadores do Colorado entrem novamente pilhados neste duelo, aumentando as chances de punição.