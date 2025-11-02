Palpite Ceará x Fluminense - Brasileirão Série A - 02/11/2025

Times se enfrentam neste domingo, com o Vozão ameaçado pelo rebaixamento e o Tricolor sonhando com a Libertadores.

Melhores palpites para Ceará x Fluminense:

Vitória do Fluminense, com odds de 2.55 na bet365;

Menos de 2 gols, com odds de 2.62 na bet365;

Mais de 10 escanteios, com odds de 2.20 na bet365.

Em jogo equilibrado, o Fluminense deve vencer o Ceará por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Ceará e Fluminense voltam a se enfrentar apenas quatro dias após a vitória do Tricolor sobre o Vozão, no Maracanã, por 1 a 0.

A arbitragem foi alvo de polêmica no jogo, e a partida deste domingo, no Castelão, ganha ares de revanche para os donos da casa.

O Fluminense entrou no G-6 com a vitória sobre o Vozão e agora quer permanecer no grupo para conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano.

O Tricolor faz boa campanha no returno, com seis vitórias em 11 jogos, e vive um bom momento, crescendo na reta final da competição.

Já o Ceará está com muitas dificuldades para pontuar e precisa reagir diante de sua torcida.

O Vozão venceu apenas um dos últimos cinco jogos que disputou e vive um momento delicado, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. Um novo revés pode complicar muito a vida dos cearenses.

Prováveis escalações de Ceará x Fluminense

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho;

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, John Kennedy e Serna.

Flu vai tentar repetir a dose fora de casa

Após se impor no Maracanã e conquistar os três pontos, o Fluminense tenta repetir o feito contra os cearenses, agora no Castelão.

O Tricolor mostrou superioridade diante do Vozão no Rio e tem forças para conquistar mais uma vitória fora de casa.

O Fluminense soma seis vitórias nos últimos dez jogos e vem crescendo de produção, conquistando resultados importantes em um momento decisivo da temporada.

O time parece cada vez mais confiável e começa a ganhar a cara do treinador, Luis Zubeldía.

O Ceará, por outro lado, não parece ter forças suficientes para conter o Fluminense nesta rodada e perdeu os dois jogos que fez em casa, contra Atlético-MG e Botafogo.

Palpite 1 para Ceará x Fluminense: Vitória do Fluminense, com odds de 2.55 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Ceará x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Times vêm sendo ‘econômicos’

Tendo em vista o placar do jogo da última quarta-feira (29), de apenas 1 a 0 para o time carioca, é de se imaginar que Ceará e Fluminense façam outra partida de poucos gols neste domingo.

Os times se estudaram e também se respeitaram muito no Maracanã. Além disso, os dois ataques não vivem grande fase, com muitos gols perdidos.

As últimas três vitórias do Fluminense foram por apenas 1 a 0, contra Ceará, Internacional e Juventude. Do outro lado, o Vozão passou em branco nas últimas três partidas que disputou.

O Ceará, também cabe destacar, tem um dos piores ataques deste Campeonato Brasileiro, com apenas 27 gols marcados em 30 jogos. Uma média inferior a um gol por partida.

Palpite 2 para Ceará x Fluminense: Menos de 2 gols, com odds de 2.62 na bet365.

O caminho pode ser pelo alto

Fluminense e Ceará somaram 12 escanteios na partida da última quarta-feira (29), no Maracanã, e agora fica a expectativa para saber se o jogo deste domingo terá as mesmas características.

As 18 finalizações, sendo 12 do Tricolor, contribuíram para o alto número de cantos no confronto.

Desta vez, o Ceará deve tomar um pouco mais a iniciativa, com a obrigação da vitória em casa, diante da torcida, no Castelão.

O Fluminense, por sua vez, deve adotar um estilo de jogo um pouco mais precavido, esperando para sair em contra-ataques.

O Vozão conta com o centroavante Pedro Raul, do alto de seus 1,93m, e, portanto, tem um ótimo motivo para insistir no jogo aéreo e em escanteios.