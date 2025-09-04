Palpite Bulgária x Espanha - Eliminatórias da Copa do Mundo - 04/09/2025

Nosso especialista em apostas espera uma vitória convincente para La Roja, que deve começar com velocidade e vencer com tranquilidade os adversários limitados.

Dicas de apostas para Bulgária x Espanha:

Mais de 1,5 gols no primeiro tempo, com odds de 2.20 na bet365;

de na bet365; Mais de 2,5 gols da Espanha, com odds de 1.72 na bet365;

de na bet365; Espanha vence & mais de 3,5 gols, com odds de 2.40 na bet365.

A expectativa é que a Espanha vença por 4-0 contra a Bulgária.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O caminho para a Copa do Mundo de 2026 começa na quinta-feira para essas duas nações. A Bulgária chegou às semifinais na última vez que a competição foi realizada nos Estados Unidos, mas é seguro assumir que isso não se repetirá desta vez.

Eles são uma equipe muito inferior atualmente e estão sem vitórias em cinco partidas antes deste desafio assustador. Essa sequência incluiu uma derrota por 4-2 no agregado contra a República da Irlanda nos play-offs da Liga das Nações, além de empates contra Belarus e Chipre.

Em seu amistoso mais recente, eles foram derrotados por 4-0 pela Grécia.

Em contraste, a Espanha está há 20 partidas internacionais sem derrota no tempo regulamentar. No entanto, foram derrotados nos pênaltis por Portugal na final da Liga das Nações em sua última partida.

Escalações esperadas para Bulgária x Espanha

Bulgária: Mitov, Nedyalkov, Atanasov, A. Petkov, Nurnberger, M. Petkov, Kraev, Gruev, Milanov, Minchev, Despodov;

Espanha: Simón, Carvajal, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Ruiz, Yamal, Pedri, Williams, Torres.

Gols esperados no início

A diferença de qualidade entre as equipes é tão grande que devemos ver a Espanha exercer controle desde os estágios iniciais.

Mesmo contra adversários mais fortes em junho, a Espanha marcou duas vezes nos primeiros 25 minutos contra a França. Também houve dois gols marcados no total nos primeiros 30 minutos contra Portugal. La Roja marcou seu primeiro gol no 32º minuto ou antes em todas as suas últimas sete partidas internacionais.

Com um jogo mais difícil em três dias fora de casa contra a Turquia, Luis de la Fuente estará ansioso para resolver o jogo o mais rápido possível aqui. Ele vai querer que sua equipe construa rapidamente uma vantagem que lhe permita retirar jogadores-chave no segundo tempo.

Palpite 1: Mais de 1,5 gols no primeiro tempo, com odds de 2.20 na bet365.

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A Espanha volta a marcar

Tendo se destacado no terço final na Euro 2024, em grande parte graças ao brilhante jogo de Nico Williams e Lamine Yamal, a Espanha continuou na temporada passada. Sua ameaça ofensiva foi constante e eles marcaram pelo menos duas vezes em todas as suas últimas sete partidas da Liga das Nações.

Excluindo prorrogações e disputas de pênaltis, marcaram em média 2,4 gols por jogo na campanha de 2024/25. Todos os seus adversários durante esse período eram mais fortes do que a equipe que enfrentarão em Sofia esta semana.

A Bulgária sofreu pelo menos dois gols em todas as suas últimas quatro partidas internacionais. Além da pesada derrota para a Grécia na última vez, também foram derrotados por 5-0 pela Irlanda do Norte na recente Liga das Nações.

A Espanha tem apenas uma probabilidade implícita de 57,8% de marcar três ou mais gols neste jogo. Com base na forma das duas equipes, esse resultado parece muito provável.

Palpite 2: Mais de 2,5 gols da Espanha, com odds de 1.72 na bet365.

Uma longa noite para os anfitriões

O histórico da Bulgária não melhora quando olhamos mais para trás. Desde uma sequência de três vitórias em 2022, venceram apenas três de 25 partidas internacionais.

É preciso voltar a 2019, com uma vitória por 1-0 sobre a República Tcheca, para encontrar sua última vitória contra uma das seleções europeias mais fortes.

Contra a equipe atualmente considerada favorita para vencer a Copa do Mundo de 2026, apenas um resultado parece provável.

La Roja estará ansiosa para começar a temporada, e seus dois principais pontas levam boa forma para o jogo. Williams começou forte pelo Athletic Club, marcando e assistindo na abertura da La Liga. Enquanto isso, Yamal já registrou quatro contribuições para gols em três partidas pelo Barcelona nesta temporada.