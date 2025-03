Palpite Brasil x Colômbia - Eliminatórias - 20/03/2025

Veja nossas previsões para a partida entre Brasil x Colômbia, além dos melhores mercados para apostar.

Mercado Palpite Odds da Superbet Escanteios Menos de 9.5 escanteios 1,52 Cartões Menos de 4.5 cartões 2,10 Gols Para o Brasil ser o primeiro a marcar 1,62

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização foi feita dia 20/03, às 11h19 am.

Um pouco de contexto

Cercado de muita pressão, o Brasil voltará a jogar pelas eliminatórias e terá um confronto muito complicado diante da Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa. Assim como em anos anteriores, o time não contará com a presença de Neymar, que se recupera de lesão e novamente vive um momento conturbado por polêmicas fora das quatro linhas.

Em quinto na tabela, o time brasileiro poderá chegar na vice-colocação das eliminatórias em caso de vitória, mas em caso de novo tropeço poderá ver o Paraguai ultrapassando o time na tabela e se aproximar de uma zona perigosa. A Colômbia, visitante neste confronto, se encontra uma posição acima e apresenta uma equipe qualificada.

Dorival Jr cercado de muita pressão

Ainda quando era comandada por Fernando Diniz, a equipe brasileira apresentava muitos problemas e era muito criticada. A expectativa, na época, era da entrada de Carlo Ancelloti, treinador do Real Madrid, para tentar acalmar os ânimos, mas o italiano preferiu permanecer no clube espanhol.

Com um início ruim, Fernando Diniz saiu e Dorival Jr foi contratado, mas ainda não apresentou um trabalho sólido e qualificado, inclusive com alguns especialistas apontando que o treinador se encontra distante da possibilidade de brigar pelo Hexa. Para piorar, o time conta com Neymar machucado e Vini Jr, atual melhor do mundo, muito criticado.

Quem se encontra distante disso tudo é a Colômbia, que apresenta um desempenho bem interessante e deve se classificar com tranquilidade para a próxima Copa do Mundo. Vale ficar de olho em Luis Diaz, artilheiro da equipe na competição e que deve complicar a vida dos brasileiros.

Escalações Prováveis para Brasil x Colômbia

Escalação esperada do Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Savinho e Raphinha; Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Dorival Junior.

Escalação esperada do Colômbia: Camilo Vargas; Muñoz, Dávinson Sánchez, Lucumi e Mojica; Juan Portilla, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Menos de 9.5 escanteios

Mesmo com 2 equipes muito qualificadas, as jogadas de ataque devem ser trabalhadas pelo chão e não devemos ter muitos cruzamentos para a área, principalmente porque os times não costumam apresentar atacantes cabeceadores. Por esse motivo, o mercado de menos de 9.5 escanteios apresenta um cenário muito promissor.

Em 5 das últimas 7 partidas que disputou, o Brasil teve menos de 10 escanteios em uma das suas partidas. Contra o Uruguai, por exemplo, foram apenas 6 escanteios. Diante da Venezuela foram 12 escanteios, mas é preciso destacar que o time venezuelano estava com um jogador a menos e o Brasil foi em busca da vitória, o que favorece o uso da bola área, que não deve ser o cenário desse confronto.

Já a Colômbia mostra um cenário bem parecido com o Brasil. Nos últimos 5 jogos, em pelo menos 4 deles tivemos a margem de escanteios ficando abaixo de 10. Mesmo na derrota para o Equador, por 1 x 0, o número de cantos foi pequeno, com apenas 7 escanteios, o que valida nossa aposta em menos de 10.5 escanteios para esse jogo.

Palpite 1 - Ambas as equipes marcam com odds de 1.52 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Brasil x Colômbia nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Menos de 4.5 cartões

Uma aposta que também se apresenta como interessante é a de menos de 4.5 cartões. Tanto o Brasil quanto a Colômbia não costumam ter um número elevado de cartões. Além disso, o confronto não possui uma rivalidade parecida quando se refere a duelos diante de Uruguai e Argentina, por isso não deve ser um duelo muito faltoso.

O Brasil apresentou nos jogos diante da Venezuela e Uruguai a quebra da marca de 4.5 cartões, mas é preciso destacar o contexto das partidas. Diante do Uruguai, todo o fator da rivalidade pesou a favor de 5 ou mais cartões. Já diante da Venezuela, a diferença de qualidade entre os times ajudou no aumento do número de faltas dos venezuelanos.

Por esse motivo observamos a Colômbia, que apresenta um número baixo de cartões nos seus jogos, em que das últimas 7 oportunidades em que jogou, em pelo menos 5 teve o menos de 4.5 cartões presente.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam na partida com odds de 2.10 na Superbet

Para o Brasil ser o primeiro a marcar

Mesmo pressionado, o Brasil deve ter as primeiras iniciativas ofensivas da partida e o histórico recente demonstra uma alta possibilidade de a equipe brasileira ser a primeira a marcar. Ainda mais porque deve contar no time titular com Raphinha, que vive boa fase no Barcelona e apontado como o futuro melhor do mundo.

Nas últimas 9 partidas em que disputou contra a Colômbia, em pelo menos 7 oportunidades o time brasileiro foi o primeiro a balançar as redes. Em outros duelos, como contra Venezuela e Peru, por exemplo, o Brasil foi o primeiro a marcar um gol.

Outro ponto importante para ficar de olho é que já são 3 jogos seguidos que a equipe brasileira consegue ser a primeira a balançar as redes da Colômbia, inclusive na última vez em que se encontraram, esse cenário aconteceu.

Palpite 3 - Para o Brasil ser o primeiro a marcar com odds de 1.62 na Superbet

Super Aposta Aumentada bet365 no jogo do Brasil

A bet365 preparou uma Super Aposta Aumentada com odds aumentadas para o mercado Time - Total de Gols. Para aproveitar a cotação basta se cadastrar e fazer o palpite Brasil Mais de 0.5. Com isso, em vez de 1.20 os apostadores contam com odds 2.00 para o palpite.

