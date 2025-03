Raphinha, Rodrygo ou Vini Jr: quem vai abrir o placar para o Brasil?

O duelo entre Brasil e Colômbia será realizado nesta quinta-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.

Vivendo um momento conturbado e ainda não certo que irá se classificar para a próxima Copa do Mundo, o time brasileiro não terá a presença de Neymar na equipe titular, mas irá contar com um trio de ataque poderoso formado por Raphinha, Rodrygo e Vini Jr e que prometem dar trabalho para a defesa da Colômbia.

Mercado Palpite Odds na Betano Primeiro a marcar Raphinha 7.10 Primeiro a marcar Vini Jr. 7.10 Primeiro a marcar Rodrygo 7.50

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita 20/03, às 9h42 am.

Raphinha em destaque

Raphinha, atacante do Barcelona, é um dos que mais atrai as atenções dos torcedores brasileiros. Na temporada passada o atleta era visto como negociável pelos espanhóis, não jogou bem e uma negociação para a sua saída esteve próxima de acontecer. Entretanto, o jogador melhorou muito o desempenho e hoje é uma das principais referências do Barcelona, ainda mais porque Lewandowski caminha para seus momentos finais de carreira.

Na temporada, já são 42 partidas e 27 gols, além de 20 assistências até o momento. Nas Eliminatórias os números também são impressionantes. Em 12 partidas realizadas, são 4 gols marcados e o jogador se encontra apenas 2 gols de Lionel Messi, que neste momento ocupa a artilharia do torneio. Mesmo com esse desempenho, o brasileiro aparece com uma odd de 7.10 para ser o primeiro a marcar, empatado com outro astro do time brasileiro.

Vini Jr sob pressão

Muito criticado no Real Madrid e vivendo um momento conturbado após ser eleito o melhor do mundo, Vini Jr ainda é cercado de muita expectativa por parte dos torcedores, principalmente porque Neymar não irá jogar a partida e a tendência é todas as jogadas passarem pelo atacante do Real Madrid.

Mesmo com toda a desconfiança, Vini Jr possui muito prestígio com Dorival Jr e as casas de apostas confiam no desempenho do jogador. A odd para o antigo jogador do Flamengo marcar a qualquer momento é de 3.30 na Betano, enquanto para Vini Jr ser o primeiro a marcar se encontra na casa dos 7.10, empatado com Raphinha. Entretanto, outro jogador apresenta bons números e pode ser uma das surpresas nesse confronto.

Rodrygo corre por fora para ser o primeiro a marcar

Com 41 partidas, 13 gols e 8 assistências, Rodrygo aparece com possibilidades remotas de marcar um gol, mesmo que tenha apresentado um cenário de melhora no seu desempenho nos últimos jogos.

O antigo jogador do Santos se encontra nesse momento empatado com Matheus Cunha. Ambos os jogadores estão com odd de 3.45 na Betano para marcarem a qualquer momento e 7.50 para serem os primeiros a marcarem. Inclusive João Pedro, outro bom jogador do time, também apresenta uma proximidade nas probabilidades de marcar, o que faz com que Rodrygo seja uma aposta mais arriscada.

Entretanto, o jogador vai crescendo nos últimos jogos e pode ser uma surpresa, ainda mais porque já demonstrou muita qualidade na seleção e também no Real Madrid.

Quem será o artilheiro do Brasil? Apostas e expectativas

Por conta dos números apresentados nas principais casas de apostas e no desempenho dos jogadores por seus clubes e pela seleção, nossa aposta é de que Vini Jr ou Raphinha possuem altas chances de balançar as redes. Com uma pequena vantagem para o atacante do Barcelona, que é o artilheiro da competição e foi autor do primeiro gol do time brasileiro na última vez em que Brasil e Colômbia se enfrentaram.

Entretanto, é preciso destacar que Vini Jr deve estar pressionado por seu desempenho no Real Madrid e, diante do torcedor brasileiro, também deve ter muitas ações ofensivas e poderá balançar as redes adversárias. Mesmo com chances maiores para que Raphinha seja o primeiro a marcar o gol.