Palpite Bournemouth x Liverpool - Premier League - 24/01/2026

Nosso especialista em apostas prevê que o Bournemouth continuará sua campanha irregular e cederá os três pontos ao Liverpool.

Melhores palpites para Bournemouth x Liverpool:

Nossa análise: momento das equipes

As inconsistências do Bournemouth continuam a prejudicá-los na Premier League nesta temporada. Os Cherries desperdiçaram uma vantagem de 1-0 na noite de segunda-feira contra o Brighton, ao sofrerem um empate nos acréscimos.

O resultado deixou os homens de Andoni Iraola em 15º na tabela, 10 pontos acima da zona de rebaixamento. Para colocar sua queda dramática em contexto, Bournemouth estava 10 pontos melhor na mesma fase da temporada passada.

Além disso, tiveram que se despedir de seu valioso ativo, Antoine Semenyo, que deixou o clube nesta janela de transferências para o Man City.

Enfrentar os campeões em seguida fará pouco para aumentar as esperanças do clube costeiro.

Enquanto isso, o Liverpool teve uma defesa decepcionante de seu título. As tropas de Arne Slot registraram 17 pontos a menos nesta temporada do que na mesma fase do último campeonato.

Como resultado, os Reds estão 14 pontos atrás dos atuais líderes da liga, o Arsenal.

Os Merseysiders também mostraram sinais de inconsistência. Eles cederam uma vantagem de 1-0 no último fim de semana, assim como seus anfitriões, permitindo que o Burnley arrancasse um ponto em Anfield.

No entanto, sua vitória por 3-0 no meio da semana na Champions League deve dar-lhes um impulso para o fim de semana.

Atualmente em quarto na Premier League, o Liverpool corre o risco de perder uma vaga na Champions League. Pelo menos outros cinco clubes estão logo atrás, prontos para aproveitar se os Reds escorregarem, incluindo Man Utd e Chelsea.

Portanto, três pontos na noite de sábado são inegociáveis para os campeões.

Prováveis escalações para Bournemouth x Liverpool

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, Cook, Scott, Tavernier, Kroupie, Adli, Evanilson;

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

É provável que ambos os Cherries e os Reds marquem

Os anfitriões têm sido eficientes na frente do gol, marcando em 83% de suas partidas na liga, bem acima da média da divisão de 73%.

No entanto, a maioria de seus gols veio fora de casa. Em casa, eles têm uma média de 1,45 gols marcados e um gol sofrido por partida.

O Liverpool marcou 17 gols em suas 11 viagens pela Premier League, uma média de 1,55 gols por partida.

A defesa continua sendo uma preocupação para Arne Slot. Eles sofreram 18 gols nessa sequência, com uma média de 1,64 gols por jogo. Como resultado, é provável que ambos os lados marquem.

Além disso, 68% dos jogos do Bournemouth na liga nesta temporada tiveram gols em ambas as extremidades. Enquanto isso, 64% das partidas fora de casa dos Reds também viram ambas as equipes marcarem.

Cada uma das últimas oito partidas dos Cherries em todas as competições teve ambas as equipes encontrando o fundo da rede. O mesmo pode ser dito para três das cinco partidas mais recentes do Liverpool.

Palpite 1 para Bournemouth x Liverpool: BTTS: sim, com odds de 1.55 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bournemouth x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Liverpool manterá a sua sequência de vitórias

É surpreendente que o Bournemouth tenha vencido apenas seis de seus 22 jogos na liga nesta temporada, uma taxa de vitória de apenas 22%, muito aquém do nível da última temporada.

Duas vitórias em seus últimos 15 jogos em todas as competições não inspiram confiança.

Agora, eles enfrentam um time do Liverpool que não experimentou derrota em seus últimos 13 jogos em todas as competições, vencendo sete dessas partidas. Seis empates são a única razão pela qual eles não foram ainda mais dominantes.

Os homens de Slot venceram e perderam quatro cada um fora de casa na liga nesta temporada. No entanto, seu histórico contra os anfitriões sugere que três pontos estão a caminho.

O Liverpool venceu os últimos seis confrontos diretos consecutivos, parte de uma sequência de nove vitórias em 10 encontros.

O confronto da temporada passada terminou 2-0 a favor dos visitantes, que estavam então a caminho do título da Premier League.

Embora possa ser um confronto mais acirrado desta vez, o Liverpool deve sair do outro lado com os pontos máximos.

Palpite 2 para Bournemouth x Liverpool: 1x2: Liverpool, com odds de 1.89 na Betano.

O principal artilheiro marcará novamente

O principal artilheiro do Liverpool na Premier League tem sido o novo contratado, Hugo Ekitike. O francês marcou oito gols em 19 aparições na liga, com seus gols divididos igualmente entre jogos em casa e fora.

Ekitike encontrou o fundo da rede durante a semana após apenas 23 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.

No entanto, ele teve duas participações em gols em seus últimos três jogos em todas as competições.

Além disso, ele marcou no confronto inverso em Anfield, o que o torna um dos principais candidatos a marcar neste fim de semana.