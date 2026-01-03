Palpite Bournemouth x Arsenal - Premier League - 03/01/2025

O AFC Bournemouth despencou para as partes inferiores da tabela da Premier League após um início promissor de temporada. Será que eles conseguirão resistir à visita do Arsenal?

Melhores palpites para Bournemouth x Arsenal:

Nossa análise: momento das equipes

Os anfitriões estão em má fase desde o final de outubro. Antes do jogo contra o Chelsea em 30 de dezembro, os Cherries estavam sem vitórias em nove partidas consecutivas.

O desempenho defensivo tem sido uma preocupação principal, com a equipe sofrendo entre dois e três gols em várias partidas recentes fora de casa.

Espera-se que Bournemouth não conte com os serviços de Antoine Semenyo para este confronto. Semenyo está supostamente se transferindo para o Manchester City, que pretende ativar sua cláusula de rescisão de £65 milhões.

Portanto, Iraola provavelmente contará com Evanilson para liderar o ataque, com o apoio de jogadores como Kluivert e Kroupi no banco.

O Arsenal está sob pressão, já que Manchester City e Aston Villa permanecem próximos na classificação.

No entanto, o time de Mikel Arteta mostrou resiliência. Após uma derrota para o Villa, eles garantiram várias vitórias consecutivas, chegando ao confronto em casa contra os mesmos adversários em 30 de dezembro.

Apesar das preocupações com lesões na defesa, os Gunners continuam a obter resultados positivos.

Declan Rice teve que jogar como lateral-direito improvisado na vitória por 2-1 sobre o Brighton. Um ponto positivo é que Gabriel Magalhães está próximo de retornar ao time titular após uma lesão.

Prováveis escalações para Bournemouth x Arsenal

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Smith, Diakite, Senesi, Cook, Scott, Jimenez, Tavernier, Kluivert, Evanilson;

Arsenal: Raya, Lewis-Skelly, Gabriel, Saliba, Rice, Merino, Zubimendi, Odegaard, Saka, Eze, Gyokeres.

Os Gunners garantirão a vantagem inicial

O Arsenal marcou primeiro e liderou no intervalo em cinco dos últimos sete encontros com o Bournemouth.

Além disso, os Gunners marcaram primeiro em cinco partidas consecutivas da Premier League durante a temporada 2025/26.

Portanto, é provável que os Gunners abram o placar no primeiro tempo na noite de sábado. Os mercados de apostas sugerem uma probabilidade de 41,67% de que o Arsenal lidere no intervalo e eventualmente vença o jogo.

A ausência de Antoine Semenyo deve reduzir significativamente a ameaça ofensiva do Bournemouth. Semenyo registrou 12 contribuições para gols em 17 aparições na Premier League até agora nesta temporada.

Este desempenho parece ter levado à transferência do ganês para o Etihad Stadium, que ocorrerá assim que a janela de transferências de janeiro abrir.

Palpite 1 para Bournemouth x Arsenal: Intervalo/final: Arsenal/Arsenal, com odds de 2.40 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bournemouth x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Existe valor no mercado de mais de 2,5 gols

Seis dos últimos sete encontros entre Bournemouth e Arsenal tiveram três ou mais gols. Além disso, ambas as equipes marcaram em cinco dos últimos sete jogos da Premier League do Bournemouth.

Historicamente, 67% dos 18 confrontos diretos entre esses clubes produziram mais de 2.5 gols. Atualmente, os mercados de apostas estimam uma chance de 58,82% de isso acontecer novamente no sábado.

Dada a abordagem aberta do Bournemouth e a fluidez do Arsenal, esta é a aposta de valor deste trio de previsões para Bournemouth x Arsenal na noite de sábado.

Palpite 2 para Bournemouth x Arsenal: Mais de 2,5 gols, com odds de 1.70 na Betano.

Mais ação após o intervalo

Os dados de distribuição de gols revelam um padrão interessante para ambas as equipes. O Bournemouth marcou 15 dos seus 27 gols em casa no segundo tempo das partidas.

Por outro lado, o Arsenal sofreu sete dos seus 11 gols fora de casa nos últimos 45 minutos.

Os mercados de apostas indicam uma probabilidade de 50% de que o segundo tempo deste jogo tenha mais gols do que o primeiro.

As estatísticas sugerem que ambos os lados têm se saído melhor no segundo tempo das partidas em 25/26.