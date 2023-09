Palpite Botafogo x Goiás - Campeonato Brasileiro - 2/10/23

Saiba os melhores palpites e dicas de aposta para o jogo entre Botafogo e Goiás, no Campeonato Brasileiro.

O atual líder do Brasileirão colocará um ponto final nesta 25ª rodada. Recebendo o Goiás no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (2), o Fogão já saberá o resultado de todos os seus adversários, potencialmente ainda mais pressionado para conquistar os três pontos.

A equipe visitante vive uma batalha no outro extremo da tabela, na qual cada ponto é extremamente valioso na luta contra o rebaixamento. O Goiás entra nesta rodada como o 16º colocado, com 26 pontos.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Botafogo 1.47 na Betano Mais/menos gols Menos de 2.5 gols 1.85 na Betano Etapa com mais gols Segundo tempo 1.98 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Má sequência do Fogão deve ser contextualizada

O Botafogo vive o seu pior momento neste Brasileirão. Este período de resultados negativos gera preocupação, mas os adversários enfrentados não são comparáveis ao Goiás.

A primeira derrota desta sequência veio em clássico contra o Flamengo, que apesar de suas próprias oscilações, em alguns momentos demonstrou lampejos da qualidade que tem.

Posteriormente, o Fogão perdeu para o Atlético Mineiro na Arena MRV, na qual o Galo possui 100% de aproveitamento, e não sofreu gols.

Já na rodada passada, o Fogão jogou contra o Corinthians com um homem a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo, após expulsão de Marçal, e acabou derrotado por 1-0.

O Goiás briga contra o rebaixamento, não vence há cinco rodadas, e enfrenta uma equipe que somou 33 dos 36 pontos que disputou em casa.

Palpite 1 - Botafogo x Goiás - Vitória do Botafogo: 1.47 na Betano.

Placares magros vem se repetindo

Tanto Botafogo quanto Goiás andam protagonizando partidas com poucos gols, em seus respectivos momentos de baixa na temporada.

Nos dois últimos jogos do líder da competição, saíram um total de dois gols, um em cada, ambos terminando com derrotas do Botafogo por 1-0, para Atlético Mineiro e Corinthians.

O Goiás, que não vence há cinco jogos, também não faz parte de uma partida que teve pelo menos três gols desde que perdeu para o Estudiantes por 3-0, ainda no início de agosto.

Nos últimos três jogos do Esmeraldino só foi marcado um gol, sendo dois empates sem gols com Flamengo e Internacional, além de uma derrota por 1-0 para o Palmeiras.

Palpite 2 - Botafogo x Goiás - Menos de 2.5 gols: 1.85 na Betano.

Fogão agride na etapa complementar

Em doze partidas como mandante neste Brasileirão, o Fogão marcou a maioria de seus gols na etapa complementar.

Na primeira etapa destes jogos em casa, a média de gols do Botafogo é de 0,83 gols por jogo. Este número sobe para 1,42 na etapa complementar, sendo que em apenas uma destas 12 partidas em casa, o Fogão não marcou no segundo tempo.

Palpite 3 - Botafogo x Goiás - (Etapa com mais gols) 2º tempo: 1.98 na Betano.