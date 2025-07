Palpite Botafogo x Corinthians - Brasileirão Série A - 26/07/2025

O encontro entre Botafogo e Corinthians acontece neste sábado, às 18h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma das defesas mais fortes do Brasileirão, o Botafogo busca mais uma vitória sem sofrer gols, enquanto o Corinthians, pressionado, precisa conquistar bons resultados para espantar a crise.

Confira alguns palpites, dicas de mercado e análises para Botafogo x Corinthians.

Mercado Palpite Odds na VBet Resultado Final Botafogo 1.63 Ambas Marcam NÃO 1.60 Total de Gols Menos 2,5 1.62

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 24/07, às 14h47.

Momento das equipes

Devido ao adiamento do confronto com o Grêmio da 16ª rodada, o Botafogo entrou em campo pela última vez no campeonato enfrentando o Sport na 15ª rodada. O desfecho desse jogo seguiu a expectativa, resultando em uma vitória do Botafogo, porém por um placar apertado de 1x0, com o gol marcado nos acréscimos do segundo tempo.

No momento, o Alvinegro está na quinta colocação com 25 pontos, apenas dois pontos atrás do primeiro colocado no G4. É importante mencionar que o clube possui dois jogos a menos, incluindo a partida já mencionada, além de um jogo adiado da 12ª rodada contra o Mirassol.

O Corinthians enfrentou o Cruzeiro, líder do Brasileirão, na quarta-feira (23) e, em um jogo com poucas jogadas, terminou sem gols, em 0x0. Agora, o time ocupa a 11ª posição com 20 pontos.

Esse resultado agrava ainda mais a crise no Corinthians, que enfrenta intensa pressão por parte de seus torcedores nos últimos dias. O treinador Dorival Júnior vê sua posição em risco devido à série de resultados insatisfatórios, uma situação que piorou após a derrota no clássico contra o São Paulo, na 15ª rodada.

Para o Botafogo vencer a partida

O Fogão não sofreu derrotas no Campeonato Brasileiro desde seu retorno do Mundial de Clubes: foram três partidas jogadas, com um empate e duas vitórias.

Na verdade, a equipe já vinha de uma boa sequência na competição antes mesmo da viagem para os Estados Unidos, e não perde desde o 1x0 para o Bahia na sétima rodada. Após essa partida, jogou mais quatro vezes, obtendo três vitórias e um empate.

Por outro lado, o Corinthians enfrenta uma fase complicada, conseguido somente uma vitória nos últimos oito jogos.

Além disso, o histórico de confrontos entre os dois times é favorável ao Alvinegro Carioca, já que nas duas mais recentes partidas entre eles, ambas pelo Brasileirão 2024, o Fogão venceu o Timão: primeiro, na Neo Química Arena, por 1x0, e depois, em casa, por 2x1.

Para o confronto deste sábado, jogando em casa e em uma fase melhor, temos confiança na vitória do Botafogo.

Palpite 1 - Vitória do Botafogo com Odd 1.63 na VBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Força defensiva do Botafogo

O Botafogo possui uma das defesas mais eficientes e é o segundo time menos vazado da competição, levando apenas sete gols desde o começo do campeonato. Além disso, é importante destacar que a equipe não sofre gols há três partidas.

Por outro lado, o Corinthians apresenta uma das defesas mais vulneráveis do campeonato, com 19 gols concedidos.

O baixo desempenho também se estende ao seu ataque, que contabiliza uma média de somente 0,9 gol por partida. Essa realidade é evidenciada ao observar seus últimos seis jogos, nos quais balançou as redes apenas três vezes.

Portanto, ao analisar os dados de ambas as equipes, é provável que apenas uma delas consiga marcar no confronto.

Palpite 2 - Ambas Equipes Marcam (NÃO) com Odd 1.60 na VBet.

Previsão de poucos gols na partida

Com 17 gols em 14 partidas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo apresenta uma média de 1,2 gols por encontro e, exceto nos confrontos contra o Internacional (4x0) e o Ceará (3x2), não conseguiu marcar mais de dois gols na mesma partida em nenhuma outra, e contabiliza apenas três ocasiões onde o total de gols foi superior a 2,5.

Nos últimos sete jogos, incluindo os do Mundial de Clubes, somente na vitória por 2x1 contra o Seattle houve mais de 2,5 gols na partida, enquanto nos outros cinco jogos a contagem de gols não superou nem ao menos 1,5. Assim, é provável que no duelo deste sábado haja menos de 2,5 gols.

Palpite 3 - Menos 2,5 Gols com Odd 1.62 na VBet.