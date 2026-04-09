Palpite Botafogo x Bragantino - Brasileirão Série A - 30/08/2025

As equipes se enfrentam em um confronto disputado, mas os visitantes chegam em má fase, dando vantagem ao time da casa.

Melhores apostas para Botafogo x Bragantino

Ambas marcam (NÃO) com odd 1.66 na bet365

na Vitória do Botafogo com odd 1.55 na bet365

na Menos 9,5 escanteios com odd 1.83 na bet365

Espera-se que o Botafogo vença o Bragantino por 2x0.

Nossa análise: momento das equipes

O Botafogo encerrou a última rodada do Campeonato Brasileiro na 5ª colocação após vencer o Juventude fora de casa por 3x1. O resultado veio em boa hora, já que o Glorioso acumulava duas derrotas consecutivas.

Pela Copa do Brasil, nas quartas de final, empatou em 1x1 com o Vasco no jogo de ida, em São Januário.

O Bragantino, por sua vez, superou o Fluminense por 4x2, encerrando uma sequência negativa de sete derrotas consecutivas. Com esse triunfo, a equipe de Fernando Seabra chegou aos 30 pontos e ocupa atualmente a 8ª posição na tabela.

Prováveis escalações para Botafogo x Bragantino

Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo (Marçal), Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires, Praxedes e Jhon Jhon; Nacho Laquintana e Eduardo Sasha.

Bragantino deve passar em branco

Embora tenha marcado uma boa quantidade de gols em seu último jogo, o Bragantino atravessa o pior momento da temporada, e seu ataque não vem sendo eficiente.

Nos seis compromissos mais recentes, a equipe ficou em branco em três deles, duas vezes justamente contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, quando não conseguiu furar a sólida defesa alvinegra.

O Botafogo, por seu lado, foi vazado nas últimas quatro partidas, tendo sido três delas fora de casa.

No Nilton Santos, o time carioca apresenta maior solidez defensiva, fator que pode pesar novamente neste confronto.

Considerando o histórico recente e a dificuldade do Bragantino em criar chances claras, a tendência é que a equipe visitante encontre problemas para marcar.

Assim, o cenário mais provável é de que o Massa Bruta passe em branco outra vez, reforçando a confiança na aposta para o “Não” no mercado Ambas Marcam.

Palpite 1: Ambas marcam (NÃO) com odd 1.66 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Red Bull Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Favoritismo botafoguense

A fase do Bragantino não inspira confiança para visualizá-lo como favorito atuando como visitante, ainda mais diante de um adversário que vive uma sequência de melhor rendimento.

Nos últimos dez jogos, o clube de Bragança Paulista conquistou apenas uma vitória, somada a um empate e oito derrotas.

Já o Botafogo tem se mostrado mais eficiente e com aproveitamento superior em relação ao oponente deste fim de semana.

Diante desse cenário, levando em conta os resultados negativos recentes do Bragantino, o fator do mando de campo e o melhor momento vivido pelo Fogão, o palpite mais indicado é na vitória do time da casa.

Palpite 2: Vitória do Botafogo com odd 1.55 na bet365

Um jogo de poucos escanteios

O duelo deste sábado promete intensidade, mas não necessariamente um alto volume de escanteios.

Os números recentes reforçam essa tendência: o Botafogo, em seus últimos seis compromissos, só passou da marca de cinco escanteios em uma oportunidade, além de ter apenas um jogo que ultrapassou a linha dos 9,5 cantos.

Do outro lado, o Bragantino também não tem se destacado nesse mercado, registrando apenas duas partidas com mais de nove escanteios, e ainda assim impulsionadas pelas cobranças dos adversários.

Isso mostra que ambas as equipes priorizam finalizações diretas e jogadas pelo centro, sem forçar tantos lances de linha de fundo. Dessa forma, a probabilidade do confronto terminar com menos de 9,5 escanteios é bastante alta.