Palpite Botafogo x Atlético-MG - Brasileirão Série A - 20/09/2025

Equipes se enfrentam em disputa que promete equilíbrio e placar baixo.

Melhores apostas para Botafogo x Atlético-MG

Menos 2,5 gols com odds 1.60 na bet365

Menos 10,5 escanteios com odds 1.72 na bet365

Vitória do Botafogo com odds 1.57 na bet365

Previsão de placar: Botafogo 2x0 Atlético-MG.

Nossa análise: momento das equipes

Na quarta-feira, em partida remarcada da 12ª rodada, o Botafogo empatou em 3x3 em casa com o Mirassol. O resultado teve sabor amargo de derrota, já que o alvinegro carioca abriu 3x0 ainda no primeiro tempo, mas acabou cedendo o empate na segunda etapa.

Com esse tropeço, o time chega a três jogos sem vencer e ocupa, no momento, a 5ª colocação no Brasileirão, com 35 pontos.

Mais abaixo na tabela, na 14ª posição, com 24 pontos, o Atlético-MG também ficou no empate na rodada anterior, em 1x1 contra o Santos.

Em seu compromisso mais recente, pela Sul-Americana, voltou a empatar, desta vez em 2x2 com o Bolívar. Com esses resultados, o clube mineiro soma cinco partidas sem vitória.

Prováveis escalações para Botafogo x Atlético-MG

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Santiago Rodríguez; Savarino, Álvaro Montoro e Chris Ramos.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Cuello.

Placar curto no Nilton Santos

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam em um embate que promete ser equilibrado e, principalmente, de poucos gols.

O retrospecto recente dos dois times aponta claramente para um cenário de placar baixo. O Galo vem de seis partidas onde só uma ultrapassou a marca de 2,5 gols, mostrando um estilo mais pragmático.

Do outro lado, o Botafogo também apresenta números semelhantes, já que em seis dos últimos oito jogos a equipe carioca terminou com menos de três gols no placar.

Com ambas as equipes priorizando solidez defensiva e apostando em ataques mais calculados, a tendência é de um confronto fechado, com muita marcação e poucas oportunidades claras.

Assim, a linha de menos de 2,5 gols surge como a mais provável para este encontro.

Palpite 1 para Botafogo x Atlético-MG: Menos 2,5 gols com odds 1.60 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Poucos escanteios à vista

Neste duelo, a tendência aponta para um jogo com poucos escanteios.

Isso porque as duas equipes apresentam números muito próximos nesse mercado: o Fogão cobrou 31 escanteios nos últimos cinco jogos, enquanto o Galo somou 27.

No entanto, chama atenção o fato de que, nesse período, apenas em uma partida do Botafogo o total de escanteios ultrapassou a marca de 10,5, enquanto em nenhuma do Atlético-MG isso ocorreu.

Além disso, ambos os times costumam ceder menos cantos do que recebem, reforçando a perspectiva de equilíbrio e controle defensivo. O Botafogo permitiu 19 cobranças, contra 22 cedidas pelo Atlético.

Com esse padrão, a probabilidade de a partida terminar com menos de 10,5 escanteios é bastante considerável.

Palpite 2 para Botafogo x Atlético-MG: Menos 10,5 escanteios com odds 1.72 na bet365

Favoritismo botafoguense

O Botafogo chega para o confronto diante do Atlético-MG pressionado por resultados irregulares, especialmente em seus domínios, onde a recente eliminação na Copa do Brasil ainda pesa na atmosfera do clube.

No entanto, o Glorioso tem diante de si um rival em crise ainda mais profunda, visto que o Galo amarga cinco partidas sem vitória no Brasileirão.

Apesar da oscilação botafoguense, a equipe possui mais recursos técnicos e coletivos para ditar o ritmo da partida, sobretudo contando com o apoio de sua torcida no Nilton Santos.

Nesse contexto, o Botafogo desponta com leve favoritismo ao triunfo, aproveitando-se do momento conturbado do adversário para tentar reencontrar confiança e consolidar sua posição na tabela.