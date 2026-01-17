Palpite Boavista x Fluminense - Campeonato Carioca - 17/01/2026

Times se enfrentam na segunda rodada do estadual, com o Tricolor querendo encaixar.

Melhores palpites para Boavista x Fluminense

Veja como se cadastrar usando o cupom KTO;

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil;

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: momento das equipes

Enquanto o Boavista entra em campo buscando competitividade e pontos importantes para se manter na parte intermediária da tabela, o Fluminense encara o duelo como parte do processo de afirmação técnica neste início de temporada.

O Boavista costuma crescer atuando em seus domínios. A equipe aposta em organização defensiva, intensidade nos duelos e aproveitamento de bolas paradas para equilibrar jogos contra adversários mais qualificados.

O desafio, porém, está em sustentar a concentração por todo o jogo, especialmente quando precisa correr atrás da bola por longos períodos.

O Fluminense chega com postura mais madura. Mesmo fora de casa, o Tricolor tende a controlar o ritmo, valorizar a posse e escolher bem os momentos de acelerar.

A equipe sabe que não precisa resolver o jogo rapidamente, o que favorece um comportamento mais paciente. O cenário indica um jogo em que o Flu deve ditar o ritmo, mas sem margem para descuidos defensivos.

Prováveis escalações de Boavista x Fluminense

Boavista: Diego Loureiro, Vitor Ricardo, Sheldon, Xandão e Mascarenhas, Leandrinho, Marthã, Zé Mateus, e Alyson, Zé Vitor e Marcos Paulo;

Fluminense: Vitor Eudes, Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello, Guilherme Arana, Wallace Davi, Otávio (Luiz Fernando), Lezcano, Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy.

Fluminense pode vencer mesmo sem dominar o jogo

O Fluminense entra em campo sabendo que não precisa transformar o jogo em exibição. Em confrontos como esse, fora de casa e em início de estadual, o Tricolor costuma aceitar partidas menos vistosas, desde que consiga ser eficiente.

O time tende a escolher melhor quando acelerar, explorando erros do adversário mais do que impondo pressão constante desde o início.

O Boavista costuma competir bem nos primeiros minutos, mas sente o jogo quando precisa reagir ao placar.

Se o Fluminense encontrar um gol cedo ou aproveitar uma desorganização defensiva, o cenário passa a favorecer sua experiência.

Mesmo sem amplo domínio territorial, a diferença de qualidade individual e tomada de decisão pesa ao longo do jogo.

Palpite 1 para Boavista x Fluminense: Fluminense vence, com odds de xx na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Boavista x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Partida pode passar longe de um jogo de muitos escanteios

Este não é um confronto que naturalmente gera pressão contínua nas laterais. O Fluminense tende a atacar mais por dentro, com aproximações curtas e troca de passes, evitando excesso de cruzamentos.

Isso reduz a quantidade de bolas desviadas pela defesa e, consequentemente, o número de escanteios ao longo da partida.

O Boavista, por sua vez, dificilmente vai sustentar ataques prolongados. A equipe costuma apostar em transições rápidas e bolas longas, encerrando jogadas antes de chegar ao fundo do campo.

Sem volume ofensivo constante de nenhum dos lados, o jogo tende a ter menos ações de linha de fundo e um total de escanteios abaixo da média.

Palpite 2 para Boavista x Fluminense: Menos de 9.5 escanteios, com odds de xx na KTO.

Cenário favorece gols dos dois lados por circunstâncias do jogo

Mesmo sendo tecnicamente inferior, o Boavista não costuma abdicar completamente do ataque em casa.

Em jogos assim, a equipe costuma aproveitar momentos de menor concentração do adversário, especialmente em bolas paradas ou jogadas isoladas. Um único erro defensivo pode ser suficiente para o mandante marcar.

Do outro lado, o Fluminense tem qualidade ofensiva suficiente para criar chances mesmo sem ritmo alto. Se o jogo ficar mais aberto após o primeiro gol, os espaços aumentam, e as duas defesas passam a correr riscos.

Esse tipo de dinâmica, comum em estaduais, favorece um placar em que ambos conseguem balançar as redes.