Palpite Barcelona x Real Oviedo - La Liga - 25/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes marquem, mas que Lamine Yamal lidere o Barça rumo à vitória.

Melhores palpites para Barcelona x Real Oviedo:

Nossa análise: momento das equipes

A sequência de 11 vitórias consecutivas do Barcelona em todas as competições terminou no último fim de semana.

Eles tiveram azar ao perder por 2-1 para a Real Sociedad, um resultado que permitiu ao Real Madrid recuperar terreno na corrida pelo título.

Os catalães se recuperaram com uma vitória por 4-2 sobre o Slavia Praga na Champions League no meio da semana.

Eles são claros favoritos contra um time do Real Oviedo que provavelmente será rebaixado. Os asturianos melhoraram desde que nomearam Guillermo Almada em dezembro.

No entanto, o Oviedo ainda não venceu desde setembro.

Prováveis escalações para Barcelona x Real Oviedo

Barcelona: J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Kounde, Bernal, De Jong, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski;

Real Oviedo: Escandell, Alhassane, Carmo, Costas, Ahijado, Colombatto, Sibo, Chaira, Reina, Hassan, Vinas.

Yamal renovado e pronto para brilhar

Os jogos estão chegando rapidamente para o Barcelona, que não estará totalmente focado no confronto da Champions League contra o Copenhague na próxima semana.

Hansi Flick pode fazer algumas rotações no elenco para este jogo. Isso certamente incluirá o retorno de Lamine Yamal, que estava suspenso em Praga na quarta-feira.

Após um raro descanso, o adolescente deve estar em boa forma para fazer uma grande performance durante os 90 minutos. Com Pedri lesionado, os anfitriões podem dar ainda mais ênfase em passar a bola rapidamente para o ponta.

Melhorar seu recorde de gols tem sido uma prioridade para Yamal nesta temporada. O adolescente deu passos positivos, marcando nove vezes em 21 aparições na La Liga e na Champions League.

O Oviedo tem o segundo pior recorde defensivo fora de casa na primeira divisão espanhola, com 2,00 gols sofridos por jogo.

Em um jogo que o Barça deve dominar, apostar que Yamal marcará a qualquer momento parece bom com uma probabilidade implícita de 50%.

Palpite 1 para Barcelona x Real Oviedo: Lamine Yamal marca a qualquer momento, com odds de 1.53 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Real Oviedo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Oviedo capaz de surpreender cedo

Tendo surpreendentemente liderado no intervalo no confronto anterior, um gol cedo do Oviedo não pode ser descartado.

Eles têm parecido mais ameaçadores desde a nomeação de Almada, marcando pelo menos uma vez em todos os seus jogos até agora em 2026.

O clube da parte inferior da La Liga se saiu bem em El Sadar contra o Osasuna em seu último jogo. Eles tiveram 13 tentativas e criaram 1,33 xG em uma partida que viu Fede Vinas e Alberto Reina marcarem.

Isso lhes dará confiança enquanto se preparam para enfrentar uma defesa do Barça que está longe de ser perfeita.

Os catalães têm sido particularmente vulneráveis nos primeiros 45 minutos. Eles sofreram dois gols antes do intervalo contra o Slavia na última vez.

Enquanto isso, 73% dos gols que sofreram nesta temporada na La Liga ocorreram no primeiro tempo.

O Barça ainda não sofreu um gol no segundo tempo em casa na primeira divisão espanhola. Dado isso, apostar que o Oviedo marcará mais de 0,5 gols no primeiro tempo pode ser a jogada inteligente.

Palpite 2 para Barcelona x Real Oviedo: Primeiro tempo: Real Oviedo marca mais de 0,5 gols, com odds de 3.45 na Betano.

Pelo menos dois gols do Barça após o intervalo

Ao longo de 90 minutos, ainda é provável que a qualidade extra do Barcelona seja decisiva. Mesmo sem jogadores como Pedri e Ferran Torres, eles ainda têm profundidade real no meio-campo e no ataque.

Marcus Rashford está entre os jogadores que atualmente têm dificuldades para jogar, embora ele possa ter uma oportunidade aqui.

A tendência do Oviedo nesta temporada tem sido chegar a posições razoáveis, apenas para ceder no final do jogo. 29% dos gols que sofreram na La Liga ocorreram após o minuto 75.

Isso não é um bom presságio para suas chances de se manter firme contra um ataque do Barça que prospera ao explorar defesas cansadas.

O Blaugrana marcou 16 gols sem resposta após o intervalo em casa na primeira divisão espanhola nesta temporada. Eles também marcaram três vezes no segundo tempo quando visitaram o Oviedo em setembro.

Dadas essas tendências, apostar que o Barcelona marcará mais de 1,5 gols no segundo tempo com uma probabilidade implícita de 60,6% parece bom.