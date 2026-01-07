Palpite Barcelona x Athletic Club - Supercopa da Espanha - 07/01/2026

Dicas de apostas para Barcelona x Athletic Club:

Esperamos uma vitória do Barcelona por 3-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A Supercopa da Espanha traz dois jogos de altíssimo nível: Real Madrid contra Atlético de Madrid e Barcelona enfrentando o Athletic Club. Esses confrontos definirão as semifinais e decidirão quem avança para a grande final do torneio.

Neste confronto, o Barcelona é claramente o favorito, vivendo um momento excepcional. O time blaugrana acumula oito vitórias consecutivas e apenas uma derrota nos últimos dez jogos.

Sob o comando de Hansi Flick, a equipe mantém-se sólida na liderança da La Liga e vem de uma goleada recente sobre o Athletic, evidenciando sua superioridade no campo. O desempenho coletivo e a regularidade colocam o Barcelona um passo à frente.

Por outro lado, o Athletic Club tem apresentado uma campanha irregular, com dificuldades para lidar com as diferentes competições como a Champions, La Liga e a Copa do Rei.

Ernesto Valverde certamente escalará o melhor de seu elenco para este desafio, mas resta saber se será suficiente para deter um Barcelona que chega com plena confiança.

Escalações esperadas para Barcelona x Athletic Club

Escalação esperada do Barcelona: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Garcia, De Jong, Yamal, Raphinha, Rashford, Torres;

Escalação esperada do Athletic Club: Simón, Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Williams, Sancet, Williams, Guruzeta.

1ª dica de aposta para Barcelona x Athletic Club: Barcelona vence e mais de 2,5 gols, com odds de 2.05 na Betano

Com o Barcelona liderando todas as estatísticas ofensivas da La Liga, suas chances de vencer são altas, e há um cenário claro de goleada. A equipe de Hansi Flick é a mais goleadora, a que melhor registra xG e a que mais chuta no campeonato.

Os antecedentes reforçam esse favoritismo, pois, nos dois últimos confrontos contra o Athletic, o Barça venceu por 4-0 e 3-0, evidenciando a diferença de momento entre as equipes.

Diante de um Athletic irregular, que tem encontrado dificuldades para manter competitividade nas diversas competições, as chances do Barcelona de vencer e marcar frequentemente são amplas. Tudo indica um duelo favorável para o time blaugrana.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Athletic Club nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

2ª dica de aposta para Barcelona x Athletic Club: Athletic não marca gol, com odds 2.55 na Betano

A falta de gols do Athletic é uma das principais causas de seu baixo desempenho nesta temporada. O ataque não tem sido eficaz e até agora não surgiram jogadores verdadeiramente determinantes.

Os números reforçam essa análise, pois o Athletic não conseguiu marcar em seis dos últimos dez jogos. Nesse período, também não marcou contra nenhum dos grandes: Real Madrid, Atlético de Madrid e o próprio Barcelona.

Sem ter marcado contra o Barça nos últimos três confrontos diretos e atravessando um momento fraco no ataque, as chances de o Athletic marcar neste duelo parecem realmente baixas.

3ª dica de aposta para Barcelona x Athletic Club: Resultado final (múltiplos resultados) 1:0, 2:0 ou 3:0, com odds de 3.45 na Betano

Com a alta probabilidade de gol e vitória do Barcelona, somada à baixa probabilidade de anotação do Athletic, os resultados 1-0, 2-0 e 3-0 a favor do time blaugrana se apresentam como cenários altamente atraentes por uma cota muito valiosa.

O Barcelona vem de quatro vitórias consecutivas por 2-0, mostrando solidez defensiva e eficácia ofensiva. Essa tendência reforça a viabilidade de placares ajustados, mas favoráveis.

Além disso, contra o Athletic, conseguiu esses mesmos resultados em dois de seus últimos três confrontos diretos. Sem dúvida, uma opção muito interessante para se considerar.