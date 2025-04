Palpite Bahia x Internacional - Libertadores - 03/04/2025

Expectativa de um embate tático e disputado entre duas histórias do futebol brasileiro.

Após o empate frustrante diante do Corinthians, o Bahia voltará a campo nesta quinta-feira para enfrentar mais um campeão estadual, dessa vez um time que já possui história com o Tricolor de Aço na competição.

O Internacional foi o responsável por eliminar os baianos na última participação do time na Libertadores e, dessa vez na primeira fase, os times voltaram a se enfrentar. Além disso, o Bahia também foi o responsável por eliminar o Internacional no Brasileirão de 1988. Diante disso, é possível afirmar que o jogo será carregado de muitas emoções.

Mercado Palpite Odds na Betnacional Escanteios Menos de 9,5 1.62 Cartões Menos de 4,5 cartões 2.07 Gols Menos de 2,5 gols 1.75

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 03/04, às 11 am.

Veja como se cadastrar com o código de afiliado Betnacional

Acompanhe a nossa análise dos favoritos nas odds Libertadores

Saiba quais são as melhores casas de apostas do Brasil

Bahia vai enfrentar um duro adversário

O confronto diante do Corinthians, pelo Brasileirão, trouxe algumas questões importantes para o Bahia ficar de olho. A equipe precisa ficar atenta na questão defensiva, principalmente por conta do desempenho atual do Internacional na temporada. O time colorado ainda não foi derrotado em 2025 e mostra um futebol impressionante.

Para esse confronto, o Internacional não terá a presença de Rochet, que seria o nome para jogar as copas, mas é preciso destacar que Anthoni vem fazendo um excelente ano. Além disso, Vitão e Victor Gabriel fecham um sistema defensivo muito qualificado, além do time gaúcho contar com Alan Patrick e Valência em boa fase.

Por conta disso, qualquer falta de atenção poderá ser responsável por uma derrota do time baiano já na primeira partida da Libertadores.

Escalações Prováveis para Bahia x Internacional

Escalação Esperada do Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Escalação Esperada do Internacional: Anthoni, Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Wesley e Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

Menos de 9,5 escanteios

Em um confronto entre equipes semelhantes, como o de Bahia x Internacional, é preciso estar atento ao mercado de escanteios, principalmente na linha de menos de 10,5 cantos. Ambos os times não costumam explorar os cruzamentos e possuem características de bola ao chão e de troca de passes com a entrada na área, o que explica o número baixo de escanteios nos seus confrontos.

O Bahia, dono da casa, apresentou o cenário de menos de 10,5 escanteios em pelo menos 6 dos seus últimos 8 jogos. Por outro lado, o Internacional apresentou esse mesmo cenário em 7 dos seus últimos 8 compromissos. Também é preciso ficar de olho no confronto direto entre os times, que também apresenta um alto valor para uma aposta de under 10,5 escanteios.

Nos últimos 5 duelos entre as equipes, em pelo menos 4 deles tivemos essa marca sendo quebrada. Por esse motivo, nossa aposta para esse jogo é de menos de 9,5 escanteios.

Palpite 1 - Menos de 9,5 escanteios com odd 1.62 na Betnacional

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Internacional nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Menos de 4,5 cartões

Um outro mercado que apresenta muito valor e que deve bater com certa facilidade é o de cartões, no caso o de menos punições aplicadas para as equipes. Com times semelhantes e que gostam de jogar bola, não devemos ter um jogo faltoso, o que diminui as chances de termos um alto número de cartões nesse duelo. Além disso, o Internacional não costuma ter um número alto de cartões nas suas partidas.

Nos últimos 10 jogos dos gaúchos, em pelo menos 8 deles tivemos uma marca de 4 ou menos cartões. Outro ponto para observar é que o confronto será apitado pelo chileno Piero Maza, que possui uma média relativamente baixa de cartões amarelos, já que nos compromissos em que foi acionado, em média, aplicou 4,5 cartões por jogo.

Palpite 2 - Menos de 4,5 cartões com odd 2.07 na Betnacional

Menos de 2,5 gols

Por fim, outra linha interessante para apostar é na de menos de 2,5 gols, muito por conta dos últimos compromissos das equipes na temporada. O Bahia, campeão baiano, não apresentou em nenhuma das suas últimas 3 partidas um cenário superior a 2,5 gols.

Na fase anterior da Libertadores, mesmo diante do Boston River, tivemos apenas 1 gol marcado nas 2 partidas realizadas entre as equipes. Além disso, o Internacional chega de 3 partidas seguidas com número bem limitado de gols nos jogos.

Em confrontos diretos, mais precisamente nos últimos 5 duelos entre as equipes, em pelo menos 4 oportunidades tivemos a linha de 2,5 gols não sendo superada.

Palpite 3 - Menos de 2,5 gols com odd 1.75 na Betnacional