Palpite Bahia x América de Cali - Copa Sul-Americana - 15/07/2025

Com sete vitórias nos últimos dez jogos, o time de Rogério Ceni busca manter sua série invicta.

Em boa fase, o Bahia busca a quinta vitória seguida contra o América de Cali, enquanto os colombianos tentam reencontrar o caminho das vitórias.

Bahia e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Copa Sul-Americana. O embate acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador, as 21h30.

Confira algumas dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Bahia x América de Cali.

Mercado Palpite Odds na Novibet Resultado Final Bahia 1.56 Total de Gols Mais 2,5 1.94 Cartões Amarelos do Time da Casa Mais 1,5 1.73

Odds sujeitas a alterações. Última atualização em 14/07, às 18h30.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe (Ronaldo); Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga (Kayky) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

América de Cali: Jorge Soto; Mateo Márquez, Cristian Tovar, Jean Carlos Pestaña e Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen del Duca e Sebastián Navarro; Joel Romero, Jhon Murillo e Luis Ramos. Técnico: Gabriel Raimondi.

Um pouco de contexto

Após a vitória no último sábado (12) por 2x1 contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia conseguiu uma sequência de quatro triunfos e agora procura manter essa fase positiva, enfrentando o América de Cali pela Copa Sul-Americana.

O Tricolor Baiano foi derrotado na última partida da fase de grupos da Libertadores, perdendo por 2x1 para o Internacional, o que resultou na sua não classificação para a próxima fase, ficando em terceiro lugar e, assim, caindo direto nas Oitavas de Final da Sul-Americana.

O América de Cali assegurou seu lugar na segunda maior competição da América Latina ao empatar em 1x1 contra o Racing.

Bahia favorito na partida

Após três jogos sem vencer, o América não tem obtido resultados positivos em suas partidas mais recentes. Nos últimos dez confrontos, a equipe conseguiu apenas três vitórias, com duas ocorrendo em casa, além de ter registrado cinco empates e duas derrotas.

Por outro lado, o Bahia está em uma fase totalmente diferente, atingindo sete vitórias nos últimos dez jogos e permanecendo invicto em suas últimas quatro partidas, mostrando 100% de aproveitamento, o que torna a equipe tricolor confiante para enfrentar os colombianos.

É importante ressaltar que seis dos sete triunfos foram obtidas em casa. Jogando ao lado de sua torcida, o time de Rogerio Ceni tem sido um desafio para seus oponentes, não sofrendo derrotas na Arena Fonte Nova desde a quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, em maio, quando perdeu de 3x1 para o Nacional do Uruguai.

Com base no desempenho abaixo do esperado do América de Cali em seus últimos jogos e levando em conta a boa fase do Bahia, que se destaca em partidas em casa, acreditamos que os brasileiros sairão com a vitória no duelo desta noite.

Palpite 1 - Vitória do Bahia com Odd 1.56 na Novibet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x América de Cali nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols

Ao analisar os dez jogos recentes do Bahia, percebe-se que há uma tendência de partidas com mais de dois gols, pois em oito delas o total de gols superou 2,5 ao fim do confronto. No total, o time Tricolor marcou 19 gols, enquanto sua defesa foi vazada dez vezes.

Por outro lado, o América de Cali apresenta índices inferiores ao Bahia quando se trata de jogos com três ou mais gols, tendo registrado apenas quatro em um total de dez partidas.

Os números do América também são inferiores no aspecto de gols feitos, contabilizando 13, mas a quantidade de gols sofridos é idêntica entre os dois times, pois o América também levou dez gols.

Levando em consideração o histórico de gols nas recentes competições dessas equipes, especialmente os dados do Bahia, é bem provável que este jogo resulte em um número expressivo de gols.

Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com Odd 1.94 na Novibet.

Cartões para o time da casa

O mercado de cartões pode ser muito atrativo se analisarmos o histórico recente do Bahia. Isso se deve ao fato de que, nos últimos cinco confrontos da equipe, foram mostrados dois ou mais cartões amarelos em quatro ocasiões.

Para este jogo, é provável que o Bahia exerça pressão sobre o adversário para garantir uma boa performance, seguindo o que tem sido observado em suas partidas anteriores, especialmente nas jogadas em casa, o que pode gerar um aumento nas jogadas mais duras em disputa por bola, levando a mais cartões amarelos.

Palpite 3 - Mais 1,5 Cartões Amarelos para Equipe da Casa com Odd 1.73 na Novibet.